Heidrick & Struggles voegt wereldwijd achttien consultants toe aan Executive Search en Heidrick Consulting in juli 2019

CHICAGO, 9 augustus 2019 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2548212-1&h=1219877247&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2548212-1%26h%3D932949315%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.heidrick.com%252F%26a%3DHeidrick%2B%2526%2BStruggles&a=Heidrick+%26+Struggles] , een vooraanstaande wereldwijde leverancier van diensten op het gebied van het zoeken van leidinggevend personeel, leiderschapsbeoordeling en -ontwikkeling, doeltreffendheid van zowel de organisatie als het team, alsmede cultuurvorming, heeft achttien nieuwe partners en directeuren toegevoegd aan zijn zakelijke activiteiten op het gebied van het zoeken van personeel en adviesdiensten -Executive Search en Heidrick Consulting- in Amerika, Azië-Stille Oceaan en Europa in juli 2019.



"Wij blijven onze zakelijke activiteiten Executive Search en Heidrick Consulting in de hele wereld uitbreiden met consultants die een uiteenlopende industriedeskundigheid en sterke klantrelaties naar het bedrijf brengen," aldus Krishnan Rajagopalan, voorzitter en algemeen directeur, Heidrick & Struggles. "Wij kijken uit naar hun bijdragen om voor een uitmuntende klantervaring te zorgen en de groei doorheen het hele bedrijf aan te drijven."



Amerika





-- Herve Pluche

kwam bij Heidrick Consulting werken als partner in San Francisco, met

een gespecialiseerde focus op digitale innovatie en digitale versnelling

in gevestigde organisaties.

-- Sonya Som

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2548212-1&h=284044484&u=https%3A%2F

%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2548212-1%26h%3D3308341

669%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fheidrick.com%252FWhere-We-Work%252FConsult

ants%252FSom_Sonya_24658%26a%3DSonya%2BSom&a=Sonya+Som] kwam bij het

bedrijf werken als partner in Chicago, met een focus op adviesdiensten

inzake diversiteit en het bieden van bijstand en ondersteuning, zowel

intern aan Heidrick & Struggles als aan zijn zakelijke klanten,

betreffende de versterking van de op diversiteit en inclusie gerichte

cultuur van organisaties.

Azië-Stille Oceaan





-- William Bown

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2548212-1&h=1520926417&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2548212-1%26h%3D324145

4869%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fheidrick.com%252FWhere-We-Work%252FConsul

tants%252FBown_William_24783%26a%3DWilliam%2BBown&a=William+Bown] kwam

bij de financiële dienstenafdeling werken als directeur in Hong Kong om

advies te verstrekken aan institutionele, zakelijke en commerciële

bankklanten in de regio Azië-Stille Oceaan op het gebied van

doeltreffend leiderschap, een op prestatie gerichte cultuur en

opvolgingsplanning.

-- Michelle Dunne

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2548212-1&h=563008618&u=https%3A%2F

%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2548212-1%26h%3D1534277

972%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fheidrick.com%252FWhere-We-Work%252FConsult

ants%252FDunne_Michelle_24784%26a%3DMichelle%2BDunne&a=Michelle+Dunne]

kwam bij de financiële dienstenafdeling werken als partner in Sydney,

met een focus op leiderschap in de financiële sector en

bestuurdersbenoemingen in de financiële dienstensector in Azië-Stille

Oceaan.

-- Kay Yong Tan

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2548212-1&h=1865116173&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2548212-1%26h%3D110748

761%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fheidrick.com%252FWhere-We-Work%252FConsult

ants%252FTan_Kay%252520Yong_24450%26a%3DKay%2BYong%2BTan&a=Kay+Yong+Tan]

kwam bij Heidrick Consulting werken als directeur in Singapore, met een

focus op de versnelling van organisaties, het aandrijven van

strategieformulering en operationele uitmuntendheid.

-- Michael Thomas

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2548212-1&h=2645172008&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2548212-1%26h%3D223206

9072%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.heidrick.com%252FWhere-We-Work%252FCo

nsultants%252FThomas_Michael_24850%26a%3DMichael%2BThomas&a=Michael+Thom

as] kwam bij de industriële afdeling werken als partner in Melbourne

waar hij leidinggeeft aan de mondiale afdeling landbouwindustrie met

zijn 25 jaar internationale ervaring op het gebied van het zoeken van

personeel in de landbouwindustrie en andere diverse industrieën.

Europa





-- Chiara Berlendi

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2548212-1&h=2497936982&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2548212-1%26h%3D328289

8255%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.heidrick.com%252FWhere-We-Work%252FCo

nsultants%252FBerlendi_Chiara_24673%26a%3DChiara%2BBerlendi&a=Chiara+Ber

lendi] kwam bij de afdeling consumentenmarkten werken als directeur in

Milaan, met een gespecialiseerde focus op het zoeken van leidinggevend

toppersoneel in de mode- en luxe-industrieën, vooral gericht op

functies op het gebied van verkoop, marketing en menselijk kapitaal.

-- Lucy Bull

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2548212-1&h=2202230684&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2548212-1%26h%3D235333

8978%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fheidrick.com%252FWhere-We-Work%252FConsul

tants%252FBull_Lucy_24597%26a%3DLucy%2BBull&a=Lucy+Bull] kwam bij

Heidrick Consulting werken als directeur in Londen, waar zij een

bijdrage levert met haar expertise op het gebied van

bedrijfstransformatie, waaronder leiderschapsafstemming,

cultuurverandering, communicatie, talentbeheer en personeelsplanning.

-- Daniel Filet

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2548212-1&h=2436018581&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2548212-1%26h%3D675425

220%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.heidrick.com%252FWhere-We-Work%252FCon

sultants%252FFilet_Daniel_24531%26a%3DDaniel%2BFilet&a=Daniel+Filet]

kwam bij de industriële afdeling werken als partner in Amsterdam, waar

hij zich vooral richt op het zoeken van leidinggevend personeel in de

industriële sector, waaronder bouwapparatuur, hernieuwbare energie,

olie en gas, nutsvoorzieningen en stroomapparatuur, vervoer, enzovoort.

-- Klaus Halsig

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2548212-1&h=1525232204&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2548212-1%26h%3D187238

7395%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.heidrick.com%252FWhere-We-Work%252FCo

nsultants%252FHalsig_Klaus_24411%26a%3DKlaus%2BHalsig&a=Klaus+Halsig]

kwam bij de afdeling consumentenmarkten werken als partner in Frankfurt,

met een gespecialiseerde focus op het zoeken van leidinggevend personeel

en bestuurders voor lokale en internationale klanten, vooral

fabrikanten, kleinhandelaren en dienstenbedrijven.

-- Giulia Iuticone

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2548212-1&h=2488492009&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2548212-1%26h%3D353672

690%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.heidrick.com%252FWhere-We-Work%252FCon

sultants%252FIuticone_Giulia_24644%26a%3DGiulia%2BIuticone&a=Giulia+Iuti

cone] kwam bij de afdeling financiële functionarissen werken als

directeur in Milaan, met een focus op het zoeken van leidinggevend

personeel op het gebied van financiën en privaat vermogen in de

consumenten-, industriële en financiële dienstensectoren.

-- Matthias Kamber

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2548212-1&h=3420692808&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2548212-1%26h%3D281366

4569%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fheidrick.com%252FWhere-We-Work%252FConsul

tants%252FKamber_Matthias_24568%26a%3DMatthias%2BKamber&a=Matthias+Kambe

r] kwam bij de afdeling financiële functionarissen werken als directeur

in Zurich, met een focus op het zoeken van financiële directeuren,

informatiedirecteuren, technologiedirecteuren en digitale directeuren op

internationaal en lokaal vlak.

-- Sherree Kendall

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2548212-1&h=3828803837&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2548212-1%26h%3D277485

2977%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fheidrick.com%252FWhere-We-Work%252FConsul

tants%252FKendall_Sherree_24552%26a%3DSherree%2BKendall&a=Sherree+Kendal

l] kwam bij de industriële afdeling werken als directeur in Londen, met

een focus op het zoeken van leidinggevend personeel in de energie- en

industriële dienstensectoren in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

-- Jörg Mildner

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2548212-1&h=3216147249&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2548212-1%26h%3D259575

9270%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.heidrick.com%252FWhere-We-Work%252FCo

nsultants%252FMildner_Joerg_24572%26a%3DJ%25C3%25B6rg%2BMildner&a=J%C3%B

6rg+Mildner] kwam bij Heidrick Consulting werken als partner in Bremen,

waar hij het kantoor van het bedrijf in Bremen leidt en zich richt op de

ontwikkeling van Heidrick Consulting in Duitsland, Oostenrijk en

Zwitserland.

-- Adrienne Nemeth

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2548212-1&h=1267108479&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2548212-1%26h%3D359162

1059%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.heidrick.com%252FWhere-We-Work%252FCo

nsultants%252FNemeth_Adrienne_24691%26a%3DAdrienne%2BNemeth&a=Adrienne+N

emeth] kwam bij Heidrick Consulting werken als directeur in Parijs, waar

zij met haar expertise een bijdrage levert aan de programma's voor

leiderschap en teamontwikkeling, innovatie en talentontwikkeling, en

cultuurvorming.

-- Nicola Pelá

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2548212-1&h=4247171880&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2548212-1%26h%3D110867

8722%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fheidrick.com%252FWhere-We-Work%252FConsul

tants%252FPela_Nicola_24827%26a%3DNicola%2BPel%25C3%25A1&a=Nicola+Pel%C3

%A1] kwam bij de afdeling consumentenmarkten werken als directeur in

Londen, met een gespecialiseerde focus op het zoeken van personeel op

het gebied van menselijk kapitaal en maatschappelijk verantwoord

ondernemen in diverse industrieën.

-- Sarah Pinto

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2548212-1&h=962194421&u=https%3A%2F

%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2548212-1%26h%3D1564391

548%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fheidrick.com%252FWhere-We-Work%252FConsult

ants%252FPinto_Sarah_24077%26a%3DSarah%2BPinto&a=Sarah+Pinto] kwam bij

de afdeling mondiale technologie en diensten werken als directeur in

Brussel, waar zij haar diensten levert aan klanten in de technologie-,

financiële diensten- en opkomende specialiteitensectoren, met inbegrip

van data en analytics, digitale transformatie en cyberbeveiliging.

-- Jens Vogt

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2548212-1&h=3965816962&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2548212-1%26h%3D323762

6647%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.heidrick.com%252FWhere-We-Work%252FCo

nsultants%252FVogt_Jens_24571%26a%3DJens%2BVogt&a=Jens+Vogt] kwam bij

Heidrick Consulting werken als partner in Bremen, waar hij leidinggeeft

aan Heidrick Consulting in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en zich

vooral richt op leiderschapsontwikkeling, begeleiding van

leidinggevenden, teamdoeltreffendheid en culturele transformatie.

Over Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles levert diensten om tegemoet te komen aan de behoeften voor uitvoerend talent en leiderschap van 's werelds beste organisaties en het bedrijf is een vooraanstaand adviseur op het gebied van het zoeken van leidinggevend personeel, leiderschapsbeoordeling en -ontwikkeling, doeltreffendheid van zowel de organisatie als het team, alsmede cultuurvorming. Heidrick & Struggles was meer dan 60 jaar geleden de pionier op het gebied van het zoeken van leidinggevend personeel. Vandaag de dag levert het bedrijf integrale leiderschapsoplossingen en staat het zijn klanten bij om de wereld te veranderen, één leidinggevend team tegelijk.® www.heidrick.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2548212-1&h=4116631918&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2548212-1%26h%3D1676332179%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.heidrick.com%252F%26a%3Dwww.heidrick.com&a=www.heidrick.com]



