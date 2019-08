ZTE en China Mobile bieden de eerste 5G-sportevenementen van China oplossingen voor 5G-livetelevisie

Voor een innovatieve kijkervaring vanuit meerdere hoeken voor de 2e Nationale jeugdspelen



SHENZHEN, China, 9 augustus 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een grote, internationale provider van telecommunicatie en oplossingen in zakelijke en consumententechnologie voor mobiel internet, heeft vandaag bekendgemaakt dat ZTE en de Shanxi-vestiging van China Mobile de 2e Nationale jeugdspelen van China zullen uitzenden via geïntegreerde oplossingen voor 5G-livetelevisie. ZTE 5G-technologieën worden al veel ingezet voor video-opname, bewerking, uitzending en verzenden voor de livestream van de 2e Nationale jeugdspelen en dit wordt het eerste 5G-sportevenement van China.



De ZTE-oplossing Digital Intelligent Indoor System 5G-QCell biedt dekking voor meerdere grote locaties, inclusief het hoofdstadion. Deze oplossing biedt een innovatieve kijkervaring door het publiek drie verschillende 5G-scenario's te bieden, inclusief kijken vanuit meerdere hoeken, flexibel zoomen en vrij perspectief. Deze scenario's voldoen volledig aan de persoonlijke wensen van kijkers die naar de wedstrijden kijken.



ZTE-oplossingen voor 5G-livetelevisie worden ondersteund door technologieën zoals MEC en lage-latentiecodering waardoor de live end-to-end latentie wordt gereduceerd tot minder dan 1 seconde zodat het publiek dat de spelen van buitenaf wil zien, de spelen realtime kunnen ervaren.



Bovendien kunnen toeschouwers op locatie door middel van toonaangevende technologieën voor videoproductie en afspelen genieten van een speciale kijkervaring via de livestreaming-APP met meerdere kijkhoeken.



Daarnaast hebben de IPTV-abonnees van de Shanxi-vestiging van China Mobile tevens toegang tot de realtime UHD-livewedstrijden met meerdere kijkhoeken via het IPTV-platform. De wedstrijd kan in high-definition en vanuit vier verschillende kijkhoeken worden bekeken zodat abonnees een heel persoonlijke kijkervaring aangeboden krijgen.



ZTE biedt tevens de 5G-QCell-implementatieoplossing voor uitbreiding van de netwerkcapaciteit in de toekomst en nieuwe servicefuncties zoals MEC en LBS (Location Based Services). Eind augustus zal ZTE meer dan 80.000 5G QCell-producten wereldwijd hebben afgeleverd.



In mei 2019 heeft ZTE een overeenkomst getekend voor strategische samenwerking met het sportbureau van de provincie Shanxi, het radio- en televisiestation van Shanxi en de Shanxi-vestiging van China Mobile, met als doel een heel andere livestreamingervaring te creëren voor de eerste nationale sportwedstrijden in 5G van China.



De toepassing van de oplossingen voor 5G-livetelevisie tijdens de 2e Nationale jeugdspelen is een fantastisch voorbeeld van livestreaming voor sportevenementen in de toekomst. Dankzij de grootschalige inzet van 5G-netwerken en intensieve ontwikkeling van 8K/VR/AR-videotechnologieën, kan ZTE doorgaan met het stimuleren van de commercialisering van 5G-livetelevisie in samenwerking met partners, het verkennen van oplossingen voor livestreaming, toepassingen in de industrie en uitvoerige samenwerking met andere spelers in het 5G-scenario.



