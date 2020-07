The Mark hotel op #1 op Travel + Leisure's World's Best Awards 2020 ranglijst "Stadhotels in de VS" en op #1 op ranglijst "New York City hotels"

NEW YORK, 9 juli 2020 /PRNewswire/ -- Het iconische The Mark hotel, dat op 15e juni heropende en is gelegen in een van de meeste elegante en discrete wijken in het hart van de Upper East Side, is door Travel + Leisure voor 2020 verkozen tot "#1 stadshotel in de continentale Verenigde Staten" en "#1 Hotel in New York City" in de World's Best Awards. Deze prestigieuze onderscheidingen volgen op een lange lijst erkenningen en bekroningen die The Mark eerder won, sinds de heropening 10 jaar geleden toen het gebouw een nieuwe invulling kreeg door een team onder leiding van Izak Senbahar, en na een gedurfde renovatie van ontwerper Jacques Grange al snel het favoriete hotel werd van een selecte groep zeer invloedrijke klanten.



"Wij zijn dubbel vereerd met het ontvangen van twee belangrijke onderscheidingen, te weten Beste Hotel in New York en Beste Stadshotel in de VS" - bij de 2020 World's Best Awards van Travel + Leisure. The Mark is het product van de doorlopende inzet van een heleboel creatieve mensen en het dagelijkse harde werk van ons professionele, toegewijde en zeer zorgzame personeel," zei Izak Senbahar, die vervolgde met, " Onze bijzondere dank gaat uit naar Jacques Grange en een groot team van artiesten en ambachtslieden samengesteld door Pierre Passebon, die ons hebben bijgestaan bij het ontwerp van dit tijdloze, iconische hotel. Ons managementteam, creatieve team, personeel en medewerkers, waaronder Michelin-ster chef-kok Jean-Georges Vongerichten, schoonheidsondernemer Frédéric Fekkai en meester parfumeur Frédéric Malle, zijn de ware redenen voor ons succes."



Over hotel The Mark Hotel The Mark combineert avantgardistisch ontwerp met de nieuwste technologie en oude wereld comfort. Het hotel steunt op de expertise van een uitzonderlijke groep talenten, waaronder Michelin-ster chef-kok Jean-Georges Vongerichten, schoonheidsondernemer Frédéric Fekkai, meester parfumeur Frédéric Malle, en legendarisch ontwerper Jacques Grange, die een internationale groep kunstenaars en ambachtslieden, waaronder Ron Arad, Mattia Bonetti, Guy de Rougemont, Vladimir Kagan, Eric Schmitt, en Paul Mathieu om er enkelen te noemen, opdracht gaf voor op maat gemaakte kunstwerken en meubilair. Het The Mark hotel staat over de hele wereld bekend om een buitengewoon hoog niveau van persoonlijke bediening en een ongeëvenaarde lijst van faciliteiten, waaronder 24/7 check-in, 24/7 roomservice, 24/7 winkelen in Bergdorf Goodman, en toegang tot vele andere faciliteiten die deel uitmaken van #LifeAtTheMark, zoals de The Mark zeilboot. @TheMarkHotelNY [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2849873-1&h=2690054928&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2849873-1%26h%3D1421496718%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fthemarkhotelny%252F%26a%3DTheMarkHotelNY&a=TheMarkHotelNY] @TheMarkRestaurantNYC TravelAndLeisure.com/WorldsBest [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2849873-1&h=3266921016&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2849873-1%26h%3D4179156552%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.travelandleisure.com%252Fworlds-best%26a%3DTravelAndLeisure.com%252FWorldsBest&a=TravelAndLeisure.com%2FWorldsBest]



