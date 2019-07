Van ambitieuze bucketlists tot avonturenreizen, Gen Z-reizigers willen de wereld ontdekken

AMSTERDAM, 9 juli 2019 /PRNewswire/ -- In een tijd waarin mensen steeds meer verbonden zijn en reizen makkelijker is dan ooit, heeft Booking.com bijna 22.000 respondenten in 29 markten ondervraagd om inzicht te krijgen in de Gen Z-reiziger [http://destinationgenz.com/]. Het onderzoek onthult niet alleen hun reisplannen maar ook hoe deze verbonden zijn met hun algemene ambities in het leven.



Hoewel veel Nederlandse Gen Z-reizigers pas net volwassen zijn, weten ze al precies wat ze willen op het gebied van reizen: maar liefst 73% van hen heeft een reis-bucketlist gemaakt. Bijna twee van de vijf (39%) zijn van plan om minstens drie verschillende continenten te bezoeken in de komende tien jaar, en 31% heeft de intentie om in een ander land te gaan studeren of wonen. Daarnaast is onafhankelijkheid voor deze generatie een prioriteit. De komende tien jaar is een kwart van de Gen Z-ers (25%) van plan om ten minste één keer alleen te reizen.



Een groot deel van de Nederlandse Gen Z-ers vindt dat reizen altijd de moeite waard is om geld aan uit te geven. Als het gaat om prioriteiten stellen, zien zij 'reizen en de wereld zien' als belangrijkste doel om hun geld aan uit te geven (54%). Investeren in een goede opleiding en/of professionele training staat op nummer twee (51%). Het hebben van meer materiële bezittingen krijgen een lagere prioriteit (34%).



