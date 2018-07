Tradeweb ziet verhoogde acceptatie van elektronische handel door Chinese obligatiebeleggers

Tradeweb China obligatie-activiteit bereikt 697 miljard Yuan op Bond Connect



LONDEN, 9 juli 2018 /PRNewswire/ -- Tradeweb Markets, een toonaangevende wereldwijde marktplaats voor elektronisch handel in vast-inkomen, derivaten en ETF, kondigde aan dat de Chinese onshore-handel in obligaties, meer dan CNY 697 miljard (USD 107 miljard) bedraagt, sinds de introductie van Bond Connect op 3 juli 2017. Meer dan 6.200 volledig elektronische CNY contante obligatietransacties zijn op Tradeweb uitgevoerd. Tradeweb is de eerste handelslink met Bond Connect, een initiatief gericht op het aansturen van elektrificatie en internationalisering van de Chinese obligatiemarkt.



De toevoeging van Chinese schuldinstrumenten aan wereldwijde indexen voor vast-inkomen zal naar verwachting een nog grotere vraag creëren voor efficiënte elektronische handel in deze markten, wanneer wereldwijde beleggers de Chinese obligaties op nieuwe manieren in hun strategieën zullen opnemen. Om zich op de indexinclusie voor te bereiden heeft Tradeweb nauw samengewerkt met CFETS, Bond Connect Company Limited en vermogensbeheerders om voorafgaande toewijzing van blokorders in CNY-obligaties vanaf medio juli 2018 te vergemakkelijken, waardoor investeerders in staat zullen zijn om grote transacties te voltooien zonder nadelige gevolgen voor de markt.



Tradeweb is ook gericht op het verder verbeten van de prijsontdekking van Chinese obligaties door de introductie van indicatieve prijzen deze zomer. Bovendien zal de invoering van de levering-versus-betaling-schikking, en de verduidelijking van het belastinginningbeleid China's markt voor obligaties uitlijnen met meer volwassen wereldwijde tegenhangers, waardoor het tegenpartijrisico voor beleggers verminderd en de acceptatie door offshore-investeerders aangespoord zal worden.



"Tradeweb is goed gepositioneerd om tegemoet te komen aan de verwachte toename van de beleggersvraag naar Chinese schuld, als gevolg van onze toonaangevende infrastructuur, langdurige deskundigheid op het gebied van vast-inkomen, en onze uitgebreide gemeenschap bestaande uit meer dan 2.000 instellingen," aldus Lee Olesky, CEO van Tradeweb Markets. "Onze vroege betrokkenheid in de oprichting en introductie van Bond Connect betekent dat we uniek gepositioneerd zijn om de specifieke vereisten van de deelnemers op de Chinese obligatiemarkt grondig te begrijpen, en om ons bestaande klantennetwerk en onze technologie te gebruiken om hun handelservaringen verder te verbeteren."



"Meer en meer klanten treden tot Tradeweb toe om toegang te krijgen tot Bond Connect, en onze groei is een weergave van de operationele efficiëntie van dit innovatieve programma voor institutionele beleggers," aldus Li Renn Tsai, hoofd van de Azië-afdeling bij Tradeweb. "Wij zijn bevoorrecht om nauw samen te mogen werken met de belanghebbenden van Bond Connect, om de elektronische toegang van beleggers tot de liquiditeit van de Chinese obligatiemarkt verder te stroomlijnen, wat fungeert als een katalysator voor meer efficiëntie en transparantie."



"Via Tradeweb toegang verkrijgen tot de Chinese binnenlandse obligatiemarkt zal ons in staat stellen om een handelsverzoek gelijktijdig naar meerdere dealers te sturen, wat het potentieel heeft om het ontdekkingsproces voor prijzen te verbeteren," aldus Kenneth Topping, Managing Director, Goldman Sachs Asset Management. "Door de end-to-end elektronische workflow we een betere efficiëntie realiseren omdat het de OMS-integratie vóór en na de handel vergemakkelijkt."



Sinds juli 2017, de eerste maand van China's obligatiehandel op Tradeweb:





-- is het maandelijkse gemiddelde dagelijkse handelsvolume bijna

vervijfvoudigd naar CNY 6,8 miljard;

-- vertegenwoordigt het inkoopvolume ongeveer 70 procent van de algehele

CNY-activiteit;

-- is de gemiddelde looptijd van CNY-obligaties meer dan verdubbeld;

-- was 11 juni 2018 de meest actieve dag, met bijna CNY 9 miljard in

notioneel volume;

-- steeg het aantal onshore marktmakers van 24 tot 34;

-- hebben beleggers uit de V.S., Europa, en de Aziatisch-Pacifische regio

(m.i.v. Hongkong, Singapore, Taiwan, Japan en Australia) op het platform

gehandeld.

Bond Connect werd opgericht door China Foreign Exchange Trade System & National Interbank Funding Centre (CFETS) en Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX). Via de Tradeweb-link naar Bond Connect, kunnen beleggers profiteren van het protocol voor veropenbaarde offerte-aanvragen (RFQ, request-for-quote) om de prijsontdekking te verbeteren, bestellingen in te dienen, en alle 30.000+ verhandelbare obligaties in de China Interbank Bond Market (CIBM) uit te voeren, inclusief Chinese staatsobligaties, plaatselijke overheidsobligaties, bankobligaties, obligaties van financiële instellingen, bedrijfsobligaties, zakelijke schuldinstrumenten en meer.



