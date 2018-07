Minister-president van Volksrepubliek China en Bulgaarse Eerste Minister zijn getuige van ondertekening van MoU door UnionPay International en Bo

SOFIA, Bulgarije, 9 juli 2018 /PRNewswire/ -- Op 6 juli waren de minister-president van de Volksrepubliek China en Bulgaars Eerste Minister Borisov getuige van de ondertekening door UnionPay International en het Bulgaarse Nationale Kaartsysteem van een memorandum van overeenstemming (MoU) in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, met als doel een project op te starten inzake de acceptatie van de UnionPay chipkaart in POS-terminals en geldautomaten in Bulgarije en de ondersteuning van de contactloze betaaldienst van UnionPay.



Sinds de oprichting van het China-CEE Cooperation Mechanism (mechanisme voor samenwerking tussen China en de MOE-landen of "16+1 Cooperation") in 2012 is de samenwerking tussen China en de MOE-landen op verschillende gebieden, waaronder investeringen, handel en toerisme, snel gegroeid. In lijn met deze tendens is UnionPay International een samenwerking aangegaan met belangrijke instellingen in de regio om zijn zakelijke expansie te versnellen. Op dit moment is UnionPay aanwezig in 12 van de 16 MOE-landen. In Bulgarije, één van de leidinggevende landen in de "16+1 Cooperation", worden de UnionPay-kaarten geaccepteerd in de POS-terminals van een aantal lokale handelaren, met inbegrip van winkelcentra en speciaalzaken die populair zijn bij toeristen.



Het Bcard National Card Scheme van Borica AD is actief sinds 2016 en opereert apart en onafhankelijk van de kaartbetalingsverwerker. Alle betaaldienstverleners in Bulgarije zijn leden van dit systeem. Het merk Bcard als een Bulgaarse nationale betaalkaart wordt geaccepteerd in alle mogelijke locaties (geldautomaten/POS) op het Bulgaarse grondgebied. De centrale missie van het systeem is om van cash en papier te migreren naar digitale kanalen door nieuwe elektronische diensten te ontwikkelen in de Bulgaarse openbare en particuliere sector. Naar verwachting zal de positionering van een breed palet van de producten van het systeem via nieuwe lokale bedrijven en prijsmodellen positieve gevolgen hebben voor de economie van de staat en zorgen voor een radicale verandering op het gebied van de betaalmethoden in Bulgarije. De zakelijke lijn van het systeem volgt de volgende voornaamste richtlijnen: In de eerste plaats, het creëren van gelijke voorwaarden en uniforme product- en technologische regels voor interoperabiliteit in het land. In de tweede plaats, het creëren van nieuwe producten en diensten voor het leveren van goedkope, adequate en geschikte oplossingen om te voldoen aan de behoeften van de verschillende sectoren van de economie en de zakelijke wereld. In de derde plaats, het samenwerken met andere nationale/internationale systemen voor de overdracht van technologie en een uitgebreidere acceptatie van het merk buiten het land.



Door middel van deze samenwerking zijn de inspanningen van de twee partijen gericht op belangrijke doorbraken op drie gebieden: Ten eerste wil UnionPay een uitgebreide acceptatie bereiken in Bulgarije binnen een haalbare periode. UnionPay-kaarthouders die Bulgarije bezoeken, zullen de UnionPay-kaarten kunnen gebruiken voor betalingen en het opnemen van contant geld en, waar mogelijk, zullen zij in de toekomst de mobiele QuickPass-dienst van UnionPay kunnen activeren via de "UnionPay"-applicatie voor "tap-and-go"-betalingen op mobiele telefoons. Ten tweede kunnen de twee partijen lokaal gezamenlijke UnionPay-Bcard kaarten uitgeven om het gebruik van Bcard-kaarten uit te breiden van Bulgarije naar 169 landen en regio's die zijn gedekt door het UnionPay-acceptatienetwerk. Ten derde kunnen de twee partijen samenwerken aan de bevordering van innovatieve betalingen, waaronder online betalingen, betalingen met QR-codes en elektronische portemonneeproducten.



Het management van UnionPay International gaf aan dat het bedrijf veel belang hecht aan de MOE-regio. Aan de andere kant werkt UnionPay aan het bespoedigen van zijn zakelijke ontwikkeling op het gebied van acceptatie en afgifte ter ondersteuning van economische en commerciële uitwisselingen en wederzijdse bezoeken tussen China en de MOE-landen. Voorts maakt UnionPay gebruik van zijn netwerken, producten en technologie om actief deel te nemen aan de bouw van infrastructuur voor de betaalindustrie in de regio, om de samenwerking op het gebied van technische normen te bevorderen en om de interconnectie en modernisering van betaalnetwerken te bewerkstelligen. Deze samenwerking is van groot belang: Ten eerste zullen de UnionPay-kaarten uitvoeriger worden geaccepteerd in Bulgarije, wat voor soepele betalingen tussen de twee landen zorgt; ten tweede zorgt de uitbreiding van de gezamenlijke UnionPay-Bcard kaarten voor een bredere acceptatie van kaarten die voordien alleen binnen Bulgarije gebruikt konden worden in andere landen, wat het dagelijks consumeren en het internationaal reizen voor de lokale bevolking een stuk gemakkelijker maakt; ten derde zal UnionPay een innovatieve betaalsamenwerking bevorderen in het kader van de UnionPay-norm en een bijdrage leveren aan het niveau van elektronische betalingen in Bulgarije.



De afgelopen jaren heeft UnionPay positieve vooruitgang geboekt in Midden- en Oost-Europa: In Hongarije wordt UnionPay geaccepteerd door meer dan de helft van de lokale bedrijven en geldautomaten. In Tsjechië wordt UnionPay geaccepteerd door 50% van de geldautomaten en tienduizenden handelaars. In Servië is het lokale bankkaartnetwerk DinaCard van plan om de UnionPay-normen aan te nemen om zijn system te moderniseren; en de norm van UnionPay wat betreft chipkaarten is de uniforme technische norm geworden voor de activiteiten van DinaCard op het gebied van acceptatie en afgifte.



