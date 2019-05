Mindtree krijgt award voor Best Compliance Practices

Ontvangt 'Best Compliance Framework of the Year' tijdens Compliance Leadership Summit & Awards 2019, georganiseerd door UBS Forums



BANGALORE, India, 9 mei 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree [http://www.mindtree.com/], een internationaal bedrijf op het gebied van technologieservices en digitale transformatie, heeft vandaag erkenning gekregen met de award 'Best Compliance Framework of the Year' tijdens de Compliance Leadership Summit & Awards 2019 door UBS Forums. De award is een erkenning van het doelgerichte werk van Mindtree op het gebied van transparantie, verantwoordelijkheid, integriteit en onafhankelijkheid die de kern vormen van diens Compliance Framework en hoe dit kader de zakelijke verantwoordelijkheidsindex van de organisatie versterkt.



In reactie op de prestatie zegt Erwan Carpentier, SVP en General Counsel bij Mindtree, "Mindtree heeft nalevingsschendingen nooit geaccepteerd en we zijn trots op onze krachtige nalevingsstructuur. Deze structuur helpt ons niet alleen trouw te blijven aan onze hoge standaard in integriteit, transparantie en ethos, maar inspireert ons ook onszelf te ontwikkelen als een betere en meer verantwoordelijke organisatie. Elke dag weer. Deze erkenning benadrukt vooral de hoge standaarden die Mindtree hanteert in corporate governance."



Ajit Dive, conferentieproducent bij UBS Forums voegt hieraan toe: "Mindtree heeft steeds weer opnieuw laten zien dat onbetwiste integriteit de waarborg is voor haar uitmuntende leiderschap. Mindtree heeft de benchmark gesteld voor de sector met de hoogste standaarden voor integriteit, eerlijkheid en waarden. Het is een kerneigenschap geworden van de organisatie. We bevelen hun werk aan en onze erkenning is slechts een klein teken van waardering."



Mindtree heeft een uniek, systematisch naleveringskader gecreëerd dat volledig voorbereid is op veranderingen die invloed hebben op de nalevingsstructuur. Het is een zeer preventief in plaats van curatief systeem waarmee Mindtree naadloos kan instappen in relevant markten zonder in te leveren wat betreft ethische standaarden. Dit resulteert in een betere integriteit van het merk en diepere band met overheden, investeerders, klanten, partners en Mindtree Minds.



De award erkent het werk dat door ondernemingen in heel India is verricht ten aanzien van de ontwikkeling van een alomvattend nalevingskader dat de organisatie voorziet van krachtig beleid wat betreft naleving en regelgeving. UBS Forums is het grootste platform van India voor conceptualisatie, organisatie en uitvoer van zakelijke transformatie-events en -sessies om onbenutte potentie van bedrijven te ontgrendelen.



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een internationale onderneming op het gebied van technologieconsultancy en -services en helpt Global 2000-corporaties omvang te verenigen met flexibiliteit om concurrentievoordeel te realiseren. Sinds het digitale ontstaan in 1999 rekenen inmiddels meer dan 340 grootzakelijke klanten op onze diepgaande kennis op dit gebied om silo's af te breken, inzicht te krijgen in digitale complexiteit en sneller nieuwe initiatieven op de markt te brengen. We stellen IT in staat mee te bewegen met de snelheid van het bedrijf, gebruik te maken van opkomende technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery om bedrijfsinnovatie te stimuleren. We zijn actief in 17 landen en worden steeds weer gezien als een van de beste plekken om te werken wat dagelijks wordt verwezenlijkt door onze winnaarscultuur die bestaat uit 20.000 ondernemende, collaboratieve en toegewijde 'Mindtree-minds'.



