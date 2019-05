Darling Ingredients Inc. brengt financiële resultaten voor eerste kwartaal van 2019 uit: robuust wereldwijd voedselsegment, constante prestaties

IRVING, Texas, 9 mei 2019 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. , een wereldwijde ontwikkelaar en producent van duurzame natuurlijke ingrediënten uit eetbare en oneetbare bio-voedingsstoffen, creëert een breed scala aan ingrediënten en op maat gemaakte speciale oplossingen voor klanten in de farmaceutische industrie, de industrieën voor voedingsmiddelen, dierenvoeding, voer, industriële producten, brandstof, bio-energie, en kunstmest. Het bedrijf kondigde vandaag de financiële cijfers aan voor het eerste kwartaal van 2019 dat eindigde op 30 maart 2019.



Overzicht eerste kwartaal 2019





-- Omzet van $ 835,1 miljoen

-- Netto-inkomsten van $ 18 miljoen

-- Aangepaste EBITDA van $ 103,4 miljoen

-- Zware winter en Noord-Amerikaanse overstromingen bemoeilijkten de

bedrijfsvoering

-- Aanblijvende sterke wereldwijde grondstofvolumes, stijging van 2,7

procent op jaar basis

-- Hoge wereldwijde slachtvolumes, Chinese handelsverstoringen en

Afrikaanse varkenspest (AVP) creëerden een lagere prijsomgeving voor

vetten en eiwitten van het voersegment

-- Het collageen-bedrijf zorgde voor recordwinsten in het voedselsegment

-- Diamond Green Diesel ("DGD") JV gaf begin april $ 17,7 miljoen aan

partnerdividend uit

-- De gelanceerde en geprijsde herfinanciering van Amerikaanse obligaties

eind mei, verlengde de looptijd van 2022 naar 2027, met gunstigere

voorwaarden

Voor het eerste kwartaal van 2019, meldde de onderneming een netto-omzet van $ 835,1 miljoen, in vergelijking met de netto-omzet van $ 875,4 miljoen gedurende het eerste kwartaal van 2018. De netto-inkomsten die toe te schrijven zijn aan Darling voor de drie maanden eindigend op 30 maart 2019 bedroegen $ 18 miljoen, of $ 0,11 per verwaterd aandeel, vergeleken met de netto-inkomsten van $ 97,3 miljoen, of $ 0,58 per verwaterd aandeel, voor het eerste kwartaal van 2018. De afname op jaarbasis van de netto-inkomsten voor het eerste kwartaal van 2019 is voornamelijk het gevolg van de opname van de retroactieve 2017 Blenders Tax Credit ("BTC") in de resultaten voor het eerste kwartaal van 2018. Tot nu toe is de BTC uitgebleven voor 2019. Daarnaast hebben de lagere marges van eiwit voor huisdieren, de hogere energiekosten als gevolg van een zware winter, de FX-variantie en kosten in verband met de overstromingen in Noord-Amerika een negatieve invloed gehad op de inkomsten.



Opmerkingen met betrekking tot het eerste kwartaal van 2019



"Onze teams presteerden goed in het eerste kwartaal van 2019 ondanks de tegenwind die van invloed was op de prijzen van onze afgewerkte producten, de uitdagende weersomstandigheden die een deel van onze activiteiten in Noord-Amerika verstoorden en de Afrikaanse varkenspest waardoor er druk werd uitgeoefend op de wereldmarkt," aldus Randall C. Stuewe, voorzitter en Chief Executive Officer van Darling Ingredients Inc. "Wereldwijde volumes kwamen hoger uit, het voedselsegment meldde recordresultaten, en we hebben over het algemeen een verbeterd aangepast EBITDA geleverd wanneer we het voorgaande jaar aanpassen met BTC en een sterkere Amerikaanse dollar."



"Er wordt aan de bouw van Super Diamond gewerkt, waardoor de jaarlijkse productiecapaciteit in onze Diamond Green Diesel JV verhoogd zal worden naar 675 miljoen gallons van hernieuwbare diesel plus extra hernieuwbare nafta. We verwachten dat dit project in het vierde kwartaal van 2021 voltooid zal zijn," concludeerde Stuewe.





-- Feed Ingredients - EBITDA $ 64,5 miljoen (daling van 5,7%); omzet $

495,8 miljoen (stijging van 2,1%); marge $ 113,4 miljoen (daling van

2,9%). Verwerkte grondstoffen (stijging van 2,8%)

-- Food Ingredients - EBITDA $ 43,2 miljoen (stijging van 32,9 %); omzet $

279,2 miljoen (daling van 8,6 %); marge $ 65,0 miljoen (stijging van

15,5 %). Verwerkte grondstoffen bleven op jaarbasis gelijk.

-- Fuel Ingredients - EBITDA $ 10.8 miljoen (daling van 57,9%); omzet $

60,1 miljoen (daling van 28,5%); marge $ 10,0 miljoen (daling van

58,5%). Verwerkte grondstoffen stegen met 3,3%. Resultaten tonen een

gebrek aan 2017 retroactieve BTC, opgenomen in het eerste kwartaal van

2018.

-- Diamond Green Diesel Joint Venture (DGD) - EBITDA $ 0,84 per gallon op

71,1 miljoen verkochte gallons. Operationeel, zonder hedge-verlies,

verdiende de entiteit $ 1,22 per gallon. De gemiddelde EBITDA per gallon

voor het vierde kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal in 2019

resulteerden in een netto productietarief van $ 1,24 EBITDA per gallon.

JV gaf begin april 2019 $ 17,7 miljoen aan partnerdividend uit. De

uitbreidingskosten voor fase drie van Super Diamond, geschat op $ 1,1

miljard, zal naar verwachting grotendeels worden gefinancierd uit de

kasstromen van de entiteit.











