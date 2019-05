Werken in de richting naar een Zero-Waste Toekomst : Jiuye SCM Presenteert de Revolutionaire Chinese Koelketen Opslag tijdens de Hortiflorexpo 20

SHANGHAI, 9 mei 2019 /PRNewswire/ -- Jiuye Supply Chain Management ("Jiuye SCM" of "the Company"), de leidende koelketen dienstenleverancier in China, heeft zijn bloemenopslag en vervoerexpertise tentoongesteld tijdens de Hortiflorexpo IPM Shanghai ("the Expo"), een belangrijke beurs in AziE voor de horticultuur-, bloemkwekerij- en tuinbouwindustrieën, dat plaats vond van 20 tot 22 april in Shanghai.



Volgens een studie uitgegeven door de Produce Marketing Association (PMA) in 2018, was de waarde van geïmporteerde snijbloemen naar China toe US$54,9 miljoen in 2017, een stijging van 333% sinds 2012. Ondanks dit blijft de groei van de sector op zijn mogelijkheden achterlopen door onderbrekingen in de koelketen, een gebrek aan vermogen en slechte behandeling van verpakkingen waardoor er zich kwaliteitscontroleproblemen voordoen tijdens het vervoer en het een grote kwantiteit afval met zich meebrengt die op meerdere tonnen per jaar wordt geschat.



Om deze uitdagingen aan te gaan heeft Jiuye SCM voor de snijbloemensector het bloemenkoelketen oplossing systeem ontwikkeld en deze gedemonstreerd op de Hortiflorexpo 2019. Tijdens het evenement heeft Jiuye SCM nieuwe samenwerkingen aangekondigd met meerdere grote leveranciers en importeurs van snijbloemen met bloemenleveranciers in Yunnan, Hainan, Beijing en Guangzhou. Vanaf dit jaar zal Jiuye SCM opslag-, en verwerk- en vervoerdiensten leveren om het voor deze bedrijven makkelijker te maken om de problemen op te lossen die zij tegenkomen in het beheer van de distributieketen en om de import en export van verse snijbloemen te vereenvoudigen.



Om het verlies van verse bloemen te minimaliseren levert Jiuye SCM diensten, waaronder multi-temperatuur zone opslag, verpakking en gepersonaliseerde bouquetverwerking en stadsbezorging op gecontroleerde temperatuur. Deze diensten kunnen ook gepersonaliseerd worden om een one-stop bloemendistributieketendienst te bieden, wat de stijging van Jiuye SCM in de waardeketen aantoont en het verdere groeipotentieel van de Chinese verse snijbloemenmarkt onderlijnt.



Sinds 2018 heeft Jiuye SCM met meerdere distributieketenbeheerbedrijven in Nederland samengewerkt. In november van vorig jaar heeft het Bedrijf partners in Europa bezocht om ideeën uit te wisselen over bloemenvervoer en om te leren uit hun ervaringen met het handelen en bezorgen van verse snijbloemen. Om zijn eigen prestatie te bevorderen houdt Jiuye SCM wekelijks bijeenkomsten met gevestigde distributieketenbedrijven zoals FTG en XPOL om updates te bespreken in de koelketen opslagindustrie, magazijnproces, bezorging en verpakking.



"Ondernemingen in China worden met veel uitdagingen geconfronteerd bij het importeren van bloemen, waaronder verspreide markten, niet-standaard koelketenopslag, en een gebrek aan een gesofisticeerd beheer van koelketenvervoer," zegt Qi Bo, Hoofd van de Flower Business Department bij Jiuye SCM. "Wij kunnen deze problemen oplossen door ze volledig te ontwijken met onze goed gevestigde grensoverschrijdende koelketenopslag en logistieke oplossingen, waardoor wij rechtstreeks vanuit overzeese productielocaties kunnen vervoeren."



"Om snellere bezorgingen voor consumenten mogelijk te maken zal Jiuye SCM zich verder richten op het verbinden van de distributieketen met productieboerderijen om het aantal van handelaren en agentschappen in het handelsproces te minimaliseren," zegt Qi Bo.



The Hortiflorexpo IPM Shanghai is een driedaagse beurs dat 800 standhouders en 31.000 deelnemers uit 57 landen en regio's verwelkomt, waaronder Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, de VK, de VS, Canada, Australië en Japan.



Jiuye Supply Chain Management werd in 2014 gesticht en is een leidende one-stop verse producten koelketen diensten platform in China dat geavanceerde technologie inzet om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van de consument. De door Jiuye ontwikkelde Cloud Platform maakt het voor alle partijen in de distributieketen mogelijk om zich in real-time te verbinden, waardoor visuele mobilisatie et samenwerking mogelijk zijn.



