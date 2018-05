LONDEN, May 9, 2018 /PRNewswire/ --



Het is gebleken dat Londen voor de eerste keer 's werelds beste studentenstad is. De vijfde editie van de QS Best Student Cities Ranking [https://www.topuniversities.com/best-student-cities ], dat vandaag gepubliceerd werd door de analisten QS Quacquarelli Symonds, laat zien dat het Canadese Montreal vervangen is door Londen als wereldleider.



Londen stijgt naar de eerste plaats vooral als gevolg van de steeds positievere reacties in het studentenonderzoek van QS, waarin studenten gevraagd worden over de kwaliteit van hun ervaringen in een stad, en hun bereidheid om daar te blijven nadat ze afgestudeerd zijn. London steeg tien plaatsen, naar nummer 13 in de QS-indicator voor de mening van de student.



Belangrijkste waarnemingen:





- Tokio werd 2[e], zijn hoogste positie ooit;

- Melbourne steeg van de 5[e] plaats naar de 3[e] plaats;

- Geen enkele Amerikaanse stad maakte deel uit van de Top 10;

- Amerikaanse steden zien dalingen in hun beoordeling op het gebied van Betaalbaarheid,

Activiteiten werkgevers, en Studentenmix;

- Zuerich (8[e]) maakt nu deel uit van de Top tien, 5 plaatsen hoger dan voorheen;

- Duitsland en Australie behaalden allebei twee plaatsen in de top-tien;

- Beste studentenstad in Latijns-Amerika is Buenos Aires, dat steeg van de 42[e] naar de

25[e] plaats;

- In totaal rangschikt QS 's werelds beste 100 steden.





Methodologie



QS gebruik zes indicatorgroepen om de ranglijst te compilereng, elke indicator analyseert een ander aspect van zorg voor aanstaande studenten.





1) Ranglijst;

2) Studentenmix;

3) Wenselijkheid;

4) Activiteiten werkgever;

5) Betaalbaarheid;

6) Mening student.





Ranglijst QS Best Student Cities 2018: Top 10



WERKGEVER STUDENT



RANGORDE RANGORDE RANGLIJST STUDENT WENSELIJKHEID ACTIVITEIT BETAALBAARHEID MENING



2018 2017 STAD RANGORDE MIX-RANGORDE RANGORDE RANGORDE RANGORDE RANGORDE



1 3 Londen 1 7 18 2 113 13



2 7 Tokio 4 72 2 1 51 17



3 5 Melbourne 11 1 8 10 102 3



4 1 Montreal 25 5 10 20 69 1



5 2 Parijs 2 24 20 7 92 27



6 9 Muenchen 27 40 10 23 36 2



7 6 Berlijn 40 39 12 18 29 8



8 15 Zuerich 20 18 5 6 80 32



9 13 Sydney 19 2 4 13 114 14



10 4 Seoul 3 57 38 4 76 23



Ben Sowter, Research Director bij QS, zei: "De 2018 ranglijst benadrukt de blijvende kwaliteit van de studentenervaring die Londen kan bieden. De stad profiteert van de uitstekende vooruitzichten op het gebied van werkgelegenheid, heeft meer universiteiten van wereldklasse dan welke andere stad dan ook, en benijdenswaardige levensstijlmogelijkheden. Deze factoren zorgen ervoor dat de hoofdstad een uitstekende stad blijft om te studeren ondanks de pijnlijk hoge kosten - zoals duidelijk is uit de reacties van dan 50.000 studenten die aan het onderzoek van QS hebben deelgenomen."



Volledige ranglijst: https://www.topuniversities.com/best-student-cities.



CONTACT: Simona Bizzozero, PR Director, simona@qs.com, +44-07880620856