Supermicro onthult nieuw compact 2U-systeem, brengt industriestandaard servers naar wereldwijde 5G- en Telco-markten

Nieuwe short-depth 2U Ultra Server, geoptimaliseerd voor Edge Micro-datacenters, ondersteunt nieuwe 2(nd) Gen Intel Xeon-schaalbare processors met maximaal 205-watt TDP en 8 Add-on-kaarten



SAN JOSE, Californië, 9 april 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , een wereldleider in bedrijfscomputing, opslag, netwerkoplossingen, en groene computertechnologie, heeft vandaag een short-depth 2U Ultra SuperServer onthuld, geoptimaliseerd om krachtige platforms van een industriële standaard te leveren in 5G- en telecommunicatieomgevingen.



https://mma.prnewswire.com/media/1143236/PRBanner_2020_04_2U_Edge_5G_Telco_R02.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1143236/PRBanner_2020_04_2U_Edge_5G_Telco_R02.jpg ]



Nu de telecom-industrie geleidelijk de open standaarden adopteert, zoals de O-RAN-gebaseerde oplossingen, zijn operators in toenemende mate geïnteresseerd in het gebruik van commerciële off-the-shelf (COTS) servers voor hun infrastructuur. Maar veel van de bestaande IT-serveroplossingen hebben te maken met uitdagingen zoals congestie van de bandbreedte, gebrek aan schaalbaarheid, verwerkingsvertragingen en zorgen over de gegevensbeveiliging en -integriteit, waaronder nalevings- en privacyvraagstukken. Door het leveren van servers van een industriële standaard, geoptimaliseerd voor 5G-toepassingen, transformeert Supermicro de telecommunicatie-industrie met krachtige, veelzijdige systemen die intelligente en naadloze connectiviteit bieden van de Edge tot de Cloud.



"Aangezien meer en meer bedrijven hun datacenters en Edge-infrastructuur proberen te moderniseren met de nieuwste servertechnologieën van een industriële standaard, breiden we ons portefeuille van systemen geoptimaliseerd voor 5G- en telecommunicatietoepassingen agressief uit," aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Onze nieuwe short-depth 2U Ultra SuperServer biedt niet alleen betere functies, snellere prestaties, en groenere energie-efficiëntie, maar beschikt ook over een NEBS-certificering en redundante DC- of AC-voedingen."



Met hoge betrouwbaarheid-, beschikbaarheid- en onderhoudsfuncties (RAS), verkrijgbaar in een short-depth 2U rackmount-vormfactor, ondersteunt Supermicro's nieuwe 2U Ultra SuperServer twee nieuwe 2(nd) Gen Intel® Xeon®-schaalbare processors, elk met maximaal 205-watt TDP die krachtige rekenkracht, opslag en netwerken voor Edge micro-datacenters leveren. Deze nieuwe 2U Edge-server ondersteunt tot 6TB DDR4­-geheugen in 24 slots en beschikt over acht PCI-E 3.0 uitbreidingsslots voor flexibele netwerkconfiguraties. Handige hot-swap schijven aan de voorkant en ventilatormodules in combinatie met een compacte 22.6-inch diepte en een NEBS 3-certificering zorgen ervoor dat het een waardevolle aanwinst is voor organisaties die hun datacenters en Edge-infrastructuur willen moderniseren.



Supermicro's nieuwe server wordt geleverd met ondersteuning voor de Intel® FPGA Programmable Acceleration Card N3000 (Intel FPGA PAC N3000), een zeer aanpasbaar platform waarmee een hoge doorvoer, lagere latentie en toepassingen met een hoge bandbreedte mogelijk gemaakt wordt. Dit platform kan helpen bij het versnellen van de acceptatie van virtualisatie van 5G- en netwerkfuncties (NFV) door fabrikanten van telecommunicatieapparatuur (TEM's), leveranciers van virtuele netwerkfuncties (VNF), systeemintegratoren, en telecommunicatiebedrijven om schaalbare en krachtige oplossingen op de markt te brengen.



Ga voor meer informatie over Supermicro 5G-producten naar https://www.supermicro.com/en/products/5g [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2772993-1&h=2031044684&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2772993-1%26h%3D2789256637%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252F5g%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252F5g&a=https%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Fen%2Fproducts%2F5g].



Volg Supermicro op Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2772993-1&h=90623163&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2772993-1%26h%3D2519195587%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FSupermicro%26a%3DFacebook&a=Facebook] en Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2772993-1&h=3770473949&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2772993-1%26h%3D235687228%26u%3Dhttp%253A%252F%252Ftwitter.com%252FSupermicro_SMCI%26a%3DTwitter&a=Twitter] om hun laatste nieuws en aankondigingen te ontvangen.



Over Super Micro Computer, Inc. Supermicro , de toonaangevende innovator op het gebied van krachtige, zeer efficiënte servertechnologieën, is een vooraanstaande aanbieder van geavanceerde Server Building Block Solutions® voor datacentra, Cloud-computing, Enterprise IT, Hadoop/Big Data, HPC en geïntegreerde systemen wereldwijd. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu door middel van het "We Keep IT Green®"-initiatief en biedt klanten de meest energiezuinige, milieuvriendelijke oplossingen die er op de markt beschikbaar zijn.



Supermicro, Server Building Block-oplossingen, SuperServer, en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.



Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren



SMCI-F



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1143236/PRBanner_2020_04_2U_Edge_5G_Telco_R02.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2772993-1&h=2258248721&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2772993-1%26h%3D3532251834%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1143236%252FPRBanner_2020_04_2U_Edge_5G_Telco_R02.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1143236%252FPRBanner_2020_04_2U_Edge_5G_Telco_R02.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1143236%2FPRBanner_2020_04_2U_Edge_5G_Telco_R02.jpg]



CONTACT: Michael Kalodrich, Super Micro Computer, Inc., PR@supermicro.com



Web site: http://www.supermicro.com/