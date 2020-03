Science and Technology Daily: Gemeenschap die samenwerkt aan gedeelde toekomst voor de mensheid - China brengt de wereld samen in de strijd tegen

BEIJING, 9 maart 2020 /PRNewswire/ -- Uit Science and Technology Daily:



Op een tijdlijn is duidelijk te zien hoe China het initiatief heeft genomen om internationaal verantwoordelijkheid te nemen en zich te verenigen met de wereldgemeenschap in de strijd tegen Covid-19. Na het uitbreken van het coronavirus stelde China de WHO onmiddellijk op de hoogte van het incident en onderhield het land nauwe communicatie met andere landen.



Op 12 januari erkende de WHO de informatie over de door China gedeelde gensequenties van Covid-19.



Op 21 januari gaven Chinese functionarissen de primers en probesequenties vrij voor de detectie van nucleïnezuur van Covid-19.



Van 16 tot 24 februari voerde een onderzoeksteam van de WHO en China, bestaande uit professionals uit verschillende landen, een gezamenlijke missie van negen dagen uit in de vier provincies in China. Ondertussen bood China ook zoveel mogelijk directe ondersteuning aan de landen en regio's die te lijden hadden onder de verspreiding van de Covid-19.



Op 24 februari zei Bruce Aylward, de leider van het onderzoeksteam, in een persconferentie: "We willen de inwoners van Wuhan laten weten dat de wereldgemeenschap u veel verschuldigd is." Zijn woorden raakten miljoenen mensen.



De oprechte dank van de internationale officials laten een volledige erkenning zien van het grote offer en de bijdrage van China aan de strijd tegen de verspreiding van Covid-19.



Zoals gemeld door het onderzoeksteam heeft de afname van nieuwe gevallen van Covid-19 in China zonder twijfel geleid tot een bescherming van de wereldwijde veiligheid. Hier werd de eerste verdedigingslinie opgesteld om de verspreiding van Covid-19 over de hele wereld te voorkomen.



Het team stelde voor dat elk land in de strijd tegen Covid-19 actief de gezondheidssituatie moet volgen, zo vroeg mogelijk actie moet ondernemen voor detectie, diagnose, isolatie en behandeling, en personen die nauw contact hebben met Covid-19-patiënten strikt moet volgen en isoleren. Dit is een waardevolle les die China heeft geleerd.



Bovendien is het wegnemen van vooroordelen en het toepassen van een verscheidenheid aan wetenschappelijke en flexibele methoden in deze strijd de tweede suggestie van het team. Voor een nieuw virus zoals Covid-19 is er geen specifiek medicijn of vaccin. De reactie van China op Covid-19 is echter door feiten succesvol gebleken en het is daarom de moeite waard dat andere landen hiervan leren.



Wat de wetenschappelijke preventie en bestrijding van Covid-19 betreft laat de actie van de Chinese leiders de wereld zien dat 'wetenschap en technologie' het krachtigste wapen vormen in de strijd tegen ziekten. Het laboratorium van het Beijing National Engineering Research Center for Biochips van de Tsinghua University laat de meest recente wetenschappelijke prestaties zien - zes microarray nucleïnezuur testkits voor luchtwegvirussen en acht microarray nucleïnezuur testkits voor luchtwegpathogenen, die zijn goedgekeurd door de National Medical Products Administration van China. Deze twee microfluïdische chips kunnen patiënten een effectieve shunt geven door differentiaaldiagnose. Ze zijn in klinisch gebruik gebracht in het Union Hospital dat is verbonden aan de Huazhong University of Science and Technology, Tongji Hospital, Hubei Provincial People's Hospital en "Huoshenshan" Hospital.



Bij de omgang met onbekende virussen worden het generatiemechanisme, epidemische trends, transmissieroute, etc. nog niet volledig begrepen, waardoor het delen van informatie en samenwerking van cruciaal belang is. China heeft effectieve methoden ontwikkeld voor de diagnose en behandeling, werkzaamheid van geneesmiddelen, preventie in gemeenschappen en voorlichting over volksgezondheid. Het is actief bezig met samenwerking en informatie-uitwisseling met de WHO en de internationale gemeenschap. De wereldwijde inspanningen in de strijd tegen epidemieën zorgen voor een gemeenschap die samenwerkt aan een gedeelde toekomst voor de mensheid.



