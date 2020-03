Toonaangevende Atlassian Partners Valiantys en GLiNTECH bundelen hun krachten om het beste aan beheerde diensten aan te bieden

TOULOUSE, Frankrijk, 9 maart 2020 /PRNewswire/ -- Valiantys, een vooraanstaande Atlassian Platinum Solution Partner [https://valiantys.com/en/] met expertise in Agile Development, Lean ITSM Lean Business Process Management, kondigde vandaag de samenwerking aan met de nieuwe Australian Atlassian Platinum Solution [https://www.glintech.com/partners/atlassian-services?utm_source=Newsroom&utm_medium=PR&utm_term=partnership&utm_campaign=PR] partner [https://www.glintech.com/partners/atlassian-services?utm_source=Newsroom&utm_medium=PR&utm_term=partnership&utm_campaign=PR], GLiNTECH, die gespecialiseerd is in softwareautomatisering voor organisaties op ondernemingsniveau. Met ondersteuningsspecialisten in Noord-Amerika, Europa en Australië, zijn Valiantys en GLiNTECH nu in staat om hun klantenbestand van grote wereldwijde bedrijven in drie regio's op 24/7-basis te ondersteunen.



Lucas Dussurget, Chief Executive Officer van Valiantys, kondigde vandaag het strategische partnerschap aan en zei: "Naarmate meer van onze klanten het beheer van hun Atlassian-systemen willen uitbesteden aan specialisten zoals ons, is onze ambitie om op 24-uurs basis de best mogelijke ondersteunende dienstverlening te bieden. Wij wilden samenwerken met de beste en GLiNTECH is een voor de hand liggende keuze, omdat we heel veel respect hebben voor wat zij in het Atlassian-ecosysteem doen. We zijn het samen eens dat onze samenwerking het beste is voor onze klanten."



Dimitri Spyridopoulos, Managing Director van GLiNTECH, laat weten: "We zijn heel blij met deze samenwerking. Samen vormen onze gecombineerde wereldwijde ervaring en bereik duidelijk een uniek aanbod in het Atlassian-ecosysteem. De twee organisaties hebben niet alleen veel ervaring met het werken met Atlassian, maar we hebben al ontdekt dat onze combinatie een beter inzicht biedt in de uitdagingen waarmee bedrijven wereldwijd worden geconfronteerd. Het zijn spannende tijden."



Martin Musierowicz, Atlassians Head of Global Channels, had het volgende te zeggen over de samenwerking, "Het is geweldig nieuws dat twee van onze Platinum Solution Partners samenwerken om Atlassian-gebruikers een betere dienstverlening te bieden. Bij Atlassian zijn we altijd op zoek naar hoe we de gebruikerservaring kunnen verbeteren en we zijn ervan overtuigd dat deze samewerking voor de klanten van Valiantys en GLiNTECH van onschatbare waarde zal zijn. "



Als deel van deze samenwerking zal Valiantys een zeer ervaren team van in Sydney gevestigde Atlassian-experts inzetten. Dussurget laat weten: "Dit plaatst ons beiden in een sterke positie om te voldoen aan de steeds complexere eisen als het gaat om klantenondersteuning. We zijn zeer enthousiast om 2020 te beginnen met onze nieuwe samenwerking met GLiNTECH. "



Valiantys is het toonaangevende adviesbureau van Atlassian in Noord-Amerika en Europa. We helpen bedrijven zich sneller te ontwikkelen door processen te digitaliseren en teamwerk te moderniseren, met behulp van Agile en Lean-methoden en Enterprise Service Management. Onze technische expertise op het gebied van Atlassian is ongeëvenaard en we ondersteunen onze klanten in al hun software-projecten. Omdat het bij teamwork om meer gaat dan alleen tools, helpen we hen het gat te overbruggen tussen hun toepassingen en strategische praktijk, zoals SAFe en ITIL. Onze 200 medewerkers in 7 landen hebben al meer dan 5.500 klanten geholpen hun samenwerking en productiviteit te verbeteren. Kijk voor meer informatie over ons op valiantys.com [http://valiantys.com/].



GLiNTECH werkt samen met de meest succesvolle organisaties in Australië om het potentieel van mensen en processen te helpen realiseren. Als belangrijke partner van Atlassian, RedHat, Docker, IBM en Puppet, begrijpt GLiNTECH wat ervoor nodig is om uw IT- en bedrijfsprocessen door automatisering en ontwikkeling te moderniseren. GLiNTECH ondersteunt uw teams tijdens de reis. Van implementatie tot optimalisering en training, we staan u met onze praktijkervaring terzijde.



