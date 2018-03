Nieuwe focus bij evenement voor groene energie: 'Off Grid Energy Independence' (Afhankelijkheid van energie zonder netaansluiting)

BERLIJN, March 9, 2018 /PRNewswire/ --



De 'IDTechEx Show! [https://www.idtechex.com/europe ]' bedient de 2.500 afgevaardigden met een unieke combinatie van nauw verwante onderwerpen. Van sensoren, flexibele elektronica, bio-elektronica en Internet of Things (Internet der Dingen) tot energieopslag en elektrische voertuigen. Zoals gebruikelijk kent het evenement van dit jaar, op 11-12 april in Berlijn, belangrijke aanpassingen om cruciale trends te weerspiegelen. Er wordt nu bijvoorbeeld een sessie met de naam "Off Grid Energy Independence [https://www.idtechex.com/e18-og ]" gehouden in de negen aangeboden parallelle conferenties. Emmissievrije energie zonder netaansluiting is momenteel een sector met zeer sterke groei. NASA, Siemens, het legendarische National Renewable Energy Laboratory (NREL) in de VS en zorgvuldig geselecteerde, maar minder bekende namen vertellen u waarom dit zo is. Dit omvat zelfs wat voorheen ondenkbaar was: bedrijven met een netaansluiting geven deze nu op voor lagere kosten, minder uitval en geen cyberaanvallen. 'Zonder netaansluiting' omvat nu het opvangen van infrarood, daglicht, wind- en waterbeweging: het combineren hiervan bespaart inderdaad energieopslag.



De nieuwe Airborne Wind Energy- en Perovskite-zonnecellen komen dit jaar op de markt en worden in totaal door acht personen gepresenteerd. Leer meer over zonnepanelen van 1 MW die voor wolkenkrabbers en 110 projecten voor zonnewegen zijn gepland. Er worden nieuwe rivier-, golfkracht- en systeemontwerpen onthuld. De imponerende breedte van dit onderwerp wordt behandeld, waarbij markten groter zijn dan deze aanvankelijk leken. Voorbeelden hierbij zijn blockchain, crowdfunding, eilanden, lucht- en ruimtevaart, ontwikkelingslanden. De economie verbetert snel en toepassingen breiden zich uit van ontzilting, offshore-platforms en rampenbestrijding tot voortstuwing van schepen. En alles wordt hier besproken. De optionele masterclasses [https://www.idtechex.com/europe2018/show/en/masterclasses ] op 10 en 13 april zijn uitgebreid, zodat de nieuwe onderwerpen kunnen worden behandeld.



Er zijn belangrijke nieuwe deelnemers aan de beurs met 220 stands. En zelfs de beroemde IDTechEx-onderscheidingen [https://www.idtechex.com/europe2018/show/en/awards ] voor excellentie kennen een belangrijke nieuwe categorie. Deze weerspiegelt het feit dat technologieen die vuile kolen, diesel, kwik in fluorescentielampen en displays, enz. vervangen, veilige of nulniveaus van andere toxische stoffen kunnen bereiken. "We willen de moeilijke taak van het nulniveau erkennen," stelt Dr. Peter Harrop, voorzitter van IDTechEx en auteur van het nieuwe IDTechEx-rapport, "Toxic Materials and Alternatives in Electronics/ Electrics 2018-2028 [https://www.idtechex.com/toxin ]". "Daarom hebben we dit jaar een onderscheiding toegevoegd met de naam: "Toxin Replacement Hero [https://www.idtechex.com/europe2018/show/en/awards ]". De inschrijving is vanaf heden geopend en is gratis."



Stuur voor meer informatie over deze onderscheiding een e-mail naar C.Clare@idtechex.com. 'Off Grid Energy Independence' wordt gehouden in het Estrel Convention Center in Berlijn (Duitsland). Raadpleeg voor meer informatie: http://www.IDTechEx.com/e18-og.







