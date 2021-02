Lakeside Software integreert met ServiceNow ter verbetering van proactief IT-servicemanagement

BOSTON, 9 februari 2021 /PRNewswire/ -- Lakeside Software heeft vandaag de beschikbaarheid aangekondigd van SysTrack Root Cause Analysis [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3061200-1&h=3390870411&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3061200-1%26h%3D638613815%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fstore.servicenow.com%252Fsn_appstore_store.do%2523!%252Fstore%252Fapplication%252Fc493d3590f76d20039da8d8ce1050edb%252F2.2.6%253Freferer%253D%25252Fstore%25252Fsearch%25253Flistingtype%25253Dallintegrations%252525253Bancillary_app%252525253Bcertified_apps%252525253Bcontent%252525253Bindustry_solution%252525253Boem%252525253Butility%252526q%25253Dsystrack%2526sl%253Dsh%26a%3DSysTrack%2BRoot%2BCause%2BAnalysis&a=SysTrack+Root+Cause+Analysis], een app voor ServiceNow die informatie over randapparatuur levert om de proactieve werking van de servicedesk mogelijk te maken en de efficiëntie van het it-personeel te verbeteren.



De integratie biedt context voor probleemanalyse binnen het ServiceNow IT Service Management-platform, inclusief apparaatgegevens, waarderingsresultaten van eindgebruikers, problemen met hoge prioriteit en cruciale sensoren. De sensoren van Lakeside detecteren ongunstige omstandigheden en afwijkingen die samen met voorgestelde richtingen voor een oplossing zichtbaar gemaakt worden om it-specialisten te helpen problemen proactief aan te pakken en de impact op de productiviteit tot een minimum te beperken.



Wanneer een grondigere analyse vereist is, kunnen it-specialisten op basis van een momentopname van de situatie die tijdens de registratie van het serviceticket gemaakt wordt terug naar het moment gaan waarop het incident zich voordeed. Dankzij de Black Box-mogelijkheid van Lakeside is het niet meer nodig om in contact te komen met de medewerker die het ticket heeft aangemaakt, zodat deze ongestoord kan doorwerken.



"De integratie van Lakeside met ServiceNow maakt het mogelijk dat servicedeskprocessen efficiënter verlopen door de it-specialist informatie te verstrekken die nodig is om problemen proactief op te lossen zonder de eindgebruiker erbij te betrekken", aldus Mark Slaga, General Manager Digital Workplace Services van IBM. "Met de toevoeging van de branche-unieke sensoren van Lakeside aan het ServiceNow-platform en het vermogen van IBM om maatwerksensoren te maken, kunnen we ondersteuning op afstand versnellen, de kwaliteit van service verbeteren en proactief oorzaken van te verwachte problemen zonder onderbreking van de dienstverlening verwijderen.



Lakeside is onlangs uitgeroepen tot een Leader [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3061200-1&h=1568535073&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3061200-1%26h%3D2767782266%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lakesidesoftware.com%252Fnews%252Farchive%252Flakeside-software-named-leader-end-user-experience-management%26a%3Dnamed%2Ba%2BLeader&a=Leader] in The Forrester New Wave(TM): [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3061200-1&h=945760631&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3061200-1%26h%3D44303921%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lakesidesoftware.com%252Fresources%252Freports%252Fforrester-new-wave%2525E2%252584%2525A2-end-user-experience-management-q4-2020%253Fcid%253DCMP-01741-R8D4P5%26a%3DThe%2BForrester%2BNew%2BWave%25E2%2584%25A2%253A%2BEnd-User%2BExperience%2BManagement%252C%2BQ4%2B2020&a=The+Forrester+New+Wave%E2%84%A2%3A]End-User Experience Management, Q4 2020 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3061200-1&h=1172013445&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3061200-1%26h%3D44303921%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lakesidesoftware.com%252Fresources%252Freports%252Fforrester-new-wave%2525E2%252584%2525A2-end-user-experience-management-q4-2020%253Fcid%253DCMP-01741-R8D4P5%26a%3DThe%2BForrester%2BNew%2BWave%25E2%2584%25A2%253A%2BEnd-User%2BExperience%2BManagement%252C%2BQ4%2B2020&a=End-User+Experience+Management%2C+Q4+2020]. Het rapport, waarin de top 11 EUEM-leveranciers op 10 criteria werden beoordeeld, beoordeelde Lakeside als onderscheidend in het criterium voor integratie van software van derden.



"We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om bruikbare informatie te verstrekken wanneer die er toe doet", zegt Ben Murphy, Senior Director Product Management bij Lakeside. "Door onze integratie met ServiceNow kunnen klanten de L1-servicedesk voorzien van de informatie die nodig is om tickets sneller te verwerken en de kwaliteit van service te verbeteren zonder het Now Platform te verlaten."



Over Lakeside



Lakeside Software is de leider in het monitoren van digitale ervaringen. We ontwikkelen software die IT-teams de zichtbaarheid biedt die ze nodig hebben om productieve digitale werkplekken te ontwerpen en te ondersteunen.



