Zorgverlener Cordaan zorgt dat medewerkers mobiel kunnen werken met Mobileiron

Cordaan digitaliseert om effectief in te spelen op patientbehoeften en veranderende regelgeving



HILVERSUM, Nederland, 9 februari 2018 /PRNewswire/ -- MobileIron [https://www.mobileiron.com/] , de security backbone voor de digitale onderneming, helpt Cordaan [https://www.cordaan.nl/] om ervoor te zorgen dat hun zorgmedewerkers mobiel kunnen werken. De zorgverlener biedt zorg aan 20.000 mensen vanuit 120 locaties en 60 thuiszorgteams in de regio van Amsterdam. Met MobileIron Web@Work [https://www.mobileiron.com/en/products/webwork] hebben de zorgmedewerkers direct toegang tot noodzakelijke informatie zoals patiëntgegevens. Daarnaast heeft Cordaan veilig beheer van interne documenten met behulp van Docs@Work [https://www.mobileiron.com/en/products/product-overview/docswork] geïnitieerd om zo de besluitvorming ten aanzien van zorggerelateerde vraagstukken te bespoedigen.



https://mma.prnewswire.com/media/563761/MOBILEIRON_LOGO_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/563761/MOBILEIRON_LOGO_Logo.jpg ]



"Nu we met MobileIron veilige mobiele apparaten en apps hebben ingericht, hebben onze zorgmedewerkers altijd en overal de actuele patiëntgegevens binnen handbereik. Ze hebben toegang tot alle benodigde informatie en hulpmiddelen om snel beslissingen te nemen en daarmee de zorg aan patiënten te optimaliseren", zegt Niels van der Voort, Web Coördinator bij Cordaan.



Kijk voor de volledige case study op: www.mobileiron.com/en/customers/case-studies/cordaan [http://www.mobileiron.com/en/customers/case-studies/cordaan]



Veilige en mobiele zorgoplossingen dragen bij aan verbeterde patiëntenzorg en productiviteit



Om mobiele apparaten, apps en data veilig te kunnen managen evalueerden Cordaan en hun technologiepartner Vodafone diverse enterprise mobility management (EMM) oplossingen. De keuze viel op MobileIron vanwege hun ervaring in de zorgsector, het innovatieve, schaalbare en flexibele platform, de gelaagde beveiligingsopties en de expertise op het gebied van mobiele beveiliging.



Cordaan wilde zijn zorgmedewerkers in staat stellen om meer tijd te besteden aan de zorg voor patiënten en minder aan papierwerk. Met dit doel voor ogen ontwikkelden zij een zorgportal dat snel en veilig toegankelijk is via MobileIron Web@Work. Mobiele zorgmedewerkers kunnen daarmee direct patiëntgegevens opvragen, zakelijke apps zoals Office 365 en Sharepoint gebruiken, een verbinding maken met websites van partners en andere taken beheren, op basis van single sign-on (SSO). "MobileIron bood ons daarnaast de mogelijkheid om het portal te configureren met behulp van Active Directory. Zo kunnen we specifieke profielen aan zorgmedewerkers toekennen om ervoor te zorgen dat zij alleen applicaties kunnen gebruiken waarvoor zij geautoriseerd zijn' aldus Van der Voort.



Cordaan is daarnaast ook aan de slag gegaan met de veilige uitwisseling van interne documenten via MobileIron Docs@Work. "We produceren veel interne brieven die door mensen binnen onze organisatie moeten worden beoordeeld en ondertekend", zegt Arrianne Naber, Functional Applications Manager bij Cordaan. "Dit was in het verleden een handmatig en tamelijk inefficiënt proces. Het mooie van Docs@Work is dat we medische brieven intern nu snel en veilig kunnen delen. Zorgmedewerkers kunnen brieven direct vanaf hun mobiele apparaat uploaden, openen en bewerken. Dit maakt het mogelijk om sneller zorggerelateerde beslissingen te nemen."



Cordaan beheert binnen hun buitendienst momenteel 2.300 mobiele bedrijfsapparaten. Alle mobiele apparaten zijn gebaseerd op iOS en worden ingericht via MobileIron. Cordaan maakt daarnaast gebruik van het Device Enrollment Program (DEP) van Apple om apparaten eenvoudig uit te rollen en onder supervisie te houden. Dit helpt organisaties te voldoen aan veiligheidseisen en wet- en regelgeving die van toepassing zijn op mobiele apparaten, apps en data.



Met MobileIron als basis voor de mobiele beveiliging heeft Cordaan belangrijke stappen genomen om te voldoen aan huidige en toekomstige voorschriften voor de zorg, zoals GDPR. Naarmate de regels van de overheid en de branche verder evolueren, zal de samenwerking met een security specialist als MobileIron het voor Cordaan aanzienlijk eenvoudiger maken om aan steeds veranderende nalevingsvereisten te voldoen.



Over Cordaan Cordaan biedt jaarlijks 20.000 mensen voor langere of kortere periode zorg vanuit 120 locaties en 60 thuiszorgteams in de regio Amsterdam, Diemen, Huizen en Nieuw-Vennep. De organisatie doet dit met bijna 5.400 medewerkers en ruim 2.000 vrijwilligers. Maar ook in samenwerking met mantelzorgers en andere zorgprofessionals, onderzoeksinstituten en andere maatschappelijke organisaties. Als één van de grootste zorgorganisaties van Amsterdam wil Cordaan verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van de langdurige zorg in de stad.



Cordaan is er voor iedereen die zorg, ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Voor ouderen met dementie of lichamelijke ongemakken, voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en voor mensen met psychische problemen.



Over MobileIron MobileIron zorgt voor een veilige basis voor bedrijven wereldwijd, waarmee zij Mobile First-organisaties kunnen worden. Ga voor meer informatie naar www.mobileiron.com [http://www.mobileiron.com/].



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/563761/MOBILEIRON_LOGO_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/563761/MOBILEIRON_LOGO_Logo.jpg]



CONTACT: Clarissa Horowitz, MobileIron, clarissa@mobileiron.com, 415-608-6825



Web site: http://www.mobileiron.com/