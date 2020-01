Seeing Machines bundelt krachten met Qualcomm voor levering DMS-technologie

LAS VEGAS, 9 januari 2020 /PRNewswire/ -- Seeing Machines en Qualcomm Technologies, Inc. hebben vandaag aangekondigd dat ze samen zullen werken om geoptimaliseerde monitoringssystemen voor bestuurders (Driver Monitoring Systems - DMS) op hoogwaardige infotainmentplatforms te leveren aan de wereldwijde auto-industrie.



Voor verbeterde veiligheid kijken autofabrikanten naar DMS om de aandacht van de bestuurder op de weg te helpen verzekeren. Een belangrijke uitdaging voor OEM's in de autobranche is de integratie van de DMS-verwerkingsfunctie op een reeks fysieke locaties in de auto. Infotainment is een gebied dat opkomt als een kritisch integratiepunt.



Seeing Machines, marktleider in AI-aangedreven DMS-technologie en Qualcomm Technologies., een dochteronderneming van Qualcomm Incorporated, hebben samengewerkt aan het optimaliseren van de Seeing Machines platformtechnologie voor monitoring van bestuurders bij de Snapdragon Autonomous Platform-architectuur en de zeer capabele versnellingshardware.



Seeing Machines en Qualcomm Technologies werken nauw samen aan een geoptimaliseerde implementatie van de DMS-oplossing van Seeing Machines voor een wereldwijde hoogwaardige autofabrikant. De technologie is schaalbaar over verschillende cockpitsystemen met behulp van de efficiënte heterogene computerblokken van de Snapdragon-platforms. Seeing Machines en Qualcomm Technologies zijn voornemens deze geïntegreerde oplossing breder te ondersteunen in de gehele auto-industrie.



Nick DiFiore, SVP van Automotive bij Seeing Machines merkte op: "Naarmate de eis voor DMS-technologie meer gemeengoed wordt en OEM's deze in meer van hun voertuigportfolio uitrollen om te voldoen aan wereldwijde wettelijke vereisten zoals de Euro NCAP, is het erg belangrijk dat Seeing Machines uitvoering geeft aan robuuste oplossingen en tegelijkertijd integratieopties levert op systeemniveau voor OEM's. We zijn verheugd om met Qualcomm Technologies samen te werken om deze geoptimaliseerde, kosteneffectieve, infotainment-geïntegreerde oplossing te leveren aan onze gezamenlijke OEM-klanten. "



Anshuman Saxena, Senior Director, Product Management, Qualcomm Technologies zei, "Onze missie is om autofabrikanten uitgebreide oplossingen te bieden voor fantastische in-voertuig-ervaringen, gericht op de complexiteit van het integreren van meerdere domeinen in digitale cockpits. Wij geloven dat een effectieve monitoringsoplossing van bestuurders in de cabine van cruciaal belang is voor voorspellende veiligheidssystemen. Door ons werk met Seeing Machines aan de efficiënte integratie van DMS, faciliteren we een gestroomlijnde en optimale oplossing voor autofabrikanten."



