Alma Lasers, de medische tak van Sisram, lanceert het DermaClear 3-in-1-huidverzorgingsplatform

NEURENBERG, Duitsland, 9 januari 2020 /PRNewswire/ -- Alma Lasers, één van de vijf meest toonaangevende bedrijven wereldwijd als het gaat om laser-, licht-, radiofrequentie-, plasma- en ultrasound-oplossingen voor de esthetische en chirurgische markten, kondigde vandaag de lancering aan van de DermaClear, een krachtige 3-in-1-behandeling voor een diepe reiniging, voeding en hydratatie van de gezichtshuid.



DermaClear is een krachtig hydradermabrasie platform voor peeling, reiniging, extractie van vrije zuurstofradicalen en hydratatie van de huid, dat tegemoetkomt aan de groeiende vraag naar kwalitatief hoogstaande, risicoloze en effectieve huidverzorgingsbehandelingen. Onderzoek toont aan dat verontreinigende stoffen, gifstoffen en chemicaliën in de stedelijke omgeving de huid kunnen beschadigen, terwijl het intensieve gebruik van make-up in het selfie-tijdperk waarin wij leven, de huid tevens verstopt en veroudert. DermaClear heeft de oplossing.



DermaClear kan worden gebruikt als een op zichzelf staande behandeling die huidschilfers verwijdert en tegelijkertijd de huid verjongt, dan wel als een onmisbare voorbereiding op een breed scala aan huidbehandelingen. Het platform functioneert in 3 stappen:





-- DermaClear EXFO - verwijdert dode huidcellen en reinigt het

huidoppervlak

-- DermaClear CLEANSE - verwijdert diepliggende onvolkomenheden in de huid,

zonder irritatie te veroorzaken

-- DermaClear HYDRATE - verzorgt en hydrateert de huid en brengt

beschermende antioxidanten in de gereinigde huid aan

Het handige en gebruiksvriendelijke platform bevat een unieke, 360° roterende punt met krachtige zuigfunctie, die voor een diepgaand reinigingsproces en de verwijdering van onvolkomenheden zorgdraagt, en ondertussen reinigende vloeistoffen op effectieve wijze in de huid worden ingebracht. De zachte punt, vervaardigd van flexibel siliconenmateriaal, maakt een volledig ronddraaiende beweging voor een betere homogene verdeling en zorgt zo voor een diepgaand reinigingsproces.



"De lancering van DermaClear komt tegemoet aan de groeiende vraag naar een platform voor optimale, effectieve reiniging en verzorging van de huid als behandeling en als voorbereiding op de optimalisering van medisch-esthetische behandelingen", aldus Lior Dayan, CEO van Alma Lasers.



Over Alma Lasers



Alma Lasers is een wereldwijde innovator van laser-, licht-, radiofrequentie-, plasma- en ultrasound-oplossingen voor de esthetische en chirurgische markten. We stellen artsen in staat om veilige en effectieve methoden aan te bieden, terwijl patiënten profiteren van de meest geavanceerde en klinisch bewezen technologieën en behandelingen.



https://www.almalasers.com [https://www.almalasers.com/]



Video: https://youtu.be/2mz_GrpZYSQ [https://youtu.be/2mz_GrpZYSQ]



