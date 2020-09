Topsporters zetten sporten met beperking op de agenda

Fonds Gehandicaptensport lanceert samen met NOC*NSF en Nederlandse Loterij de campagne “Accepteer of Doneer”, in aanloop naar de dag van het Inclusief Sporten op dinsdag 22 september tijdens de Nationale Sportweek. In deze campagne wordt via de website accepteerofdoneer.nl sporten met een beperking letterlijk bij heel Nederland in de agenda gezet. Zeven bekende sporters, waaronder Nadine Visser, Celeste Plak en Jeffrey Hoogland, én zeven sporters met een beperking dagen je via verschillende work-outs uit om te ervaren hoe het is om te sporten met een beperking. Accepteer je de work-out met beperking niet, dan moet je doneren!



Sporten met een beperking moet óp de agenda



Door Covid-19 is iedereen dit jaar geconfronteerd met de beperkte mogelijkheden tot sporten. Echter is het voor een grote groep Nederlanders nog steeds niet mogelijk om te sporten, omdat ze een lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebben. En daar moet verandering in komen. Daarom dagen Olympische en Paralympische sporters je via een agendaverzoek uit om op dinsdag 22 september tijdens de Nationale Sportweek, te ervaren hoe het is om te sporten met een beperking. Op deze manier zetten we sporten met een beperking niet alleen in de agenda, maar ook óp de agenda.



Bekende sporters ervaren sporten met beperking



Zeven bekende sporters, waaronder Nadine Visser, Celeste Plak en Jeffrey Hoogland zijn de uitdaging aangegaan om te sporten met een beperking en hebben work-outs opgenomen die heel Nederland op 22 september, tijdens de dag van het Inclusief Sporten, mee kan doen. Denk bijvoorbeeld aan Wereldrecordhoudster en Paralympisch sporter Fleur Jong die Europees Kampioen hordelopen Nadine Visser heeft laten ervaren hoe het is om te sporten zonder benen. Zo zegt Nadine Visser:



“Sporten is voor mij altijd vanzelfsprekend geweest, maar voor 1,7 miljoen mensen met een handicap is dit niet vanzelfsprekend. En daar moet verandering in komen. Daarom ben ik een dag met Paralympisch Atlete Fleur Jong opgetrokken, om te ervaren hoe het is om te sporten met een beperking. Wil jij ook ervaren hoe het is? Accepteer dan de work-out van Fleur en mij op accepteerofdoneer.nl en zet het op 22 september in jouw agenda! PS. Accepteer je de work-out niet? Dan moet je doneren!”



Accepteer of Doneer: Samen zetten we sporten met een beperking op de agenda!



Op de website accepteerofdoneer.nl kun je de uitdaging accepteren of doneren. In totaal zijn er zeven sporten en 21 verschillende work-outs opgenomen. Denk aan voetballen zonder zicht of hardlopen zonder benen, waardoor je kan ervaren hoe het is om te sporten met een beperking. Met één druk op de knop staat de door jouw gekozen work-out direct in je agenda op 22 september. Accepteer je de work-out niet, dan moet je doneren!