Landelijk online loket voor zelfstandigenregeling Tozo

44 gemeenten direct aangesloten



Stichting 155-Help-een-bedrijf heeft een online formulier (TozoAanvraag.nl) ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan alle ondernemers en gemeenten in Nederland om het aanvragen van een tijdelijke inkomensvoorziening voor zzp’ers en mkb’ers eenvoudiger en eenduidiger te maken. Bij gemeenten die al zelf een digitaal formulier beschikbaar stellen, wordt de ondernemer direct automatisch verwezen naar het gemeenteformulier, zodat de ondernemer maar één keer een aanvraag hoeft te starten.



Het kabinet heeft op 17 maart een aantal uitzonderlijke economische maatregelen genomen om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Een belangrijk onderdeel in dat pakket is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo), waarmee zzp’ers en mkb een tijdelijke inkomensondersteuning tot bijstandsniveau kunnen ontvangen. De uitvoering van de Tozo-regeling is in handen van gemeenten.



Na het aankondigen van het steunpakket loopt het storm bij gemeenten. De oorspronkelijke aankondiging van een landelijke digitale aanvraagvoorziening lijkt te zijn ingehaald door gemeentelijke initiatieven met eigen digitale formulieren. “We waarderen de lokale daadkracht, maar we zien ook nadelen in de versnippering van het aanvraagproces”, stelt Han Dieperink van Stichting 155, “Het landelijke Tozo-formulier is simpel, maar niet té simpel. Ondernemers besteden graag iets meer tijd vooraf als er daarmee achteraf minder discussies zijn en het misbruik van de regeling voorkomt”.



Inmiddels is het Tozo-formulier van 155 in gebruik genomen bij de 44 gemeenten, die met het SOLO systeem voor sociale ondernemersregelingen werken en vandaag wordt dat verder uitgebreid. Gemeenten, die ook willen aansluiten op het landelijke online Tozo-formulier kunnen zich aanmelden bij info@155.nl. De aansluiting wordt binnen 24 uur kosteloos geregeld.



Voor iedere ondernemer in Nederland is een aanvraag voor de Tozo-regeling te doen via https://www.155.nl of https://www.TozoAanvraag.nl. Als de woongemeente een eigen digitaal formulier heeft wordt daar automatisch naar doorverwezen. Als dat niet het geval is dan kan de ondernemer direct de landelijke Tozo-aanvraag invullen. Stichting 155 zorgt dan dat de aanvraag bij het juiste gemeentelijke loket wordt opgepakt.



Han Dieperink: “Er zijn nog steeds onduidelijkheden over de details van Tozo en we begrijpen heel goed dat het tijd kost om een nieuwe regeling uitvoerbaar te maken, maar met de beschikbare informatie en door slim gebruik te maken van onze bestaande oplossingen konden we toch snel schakelen. Zodra er meer details over de regeling naar buiten komen zullen we het Tozo aanvraagproces daarop direct aanpassen”.



Over Stichting 155-Help-een-Bedrijf



Stichting 155, het nationaal hulploket voor ondernemers, en gevestigd in het Ondernemershuis in Den Haag, is een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf en werd in 2015 opgericht om de vindbaarheid van sociale ondernemersregelingen, zoals het Bbz en Tozo, te verbeteren.



Het 155-Help-een-Bedrijf platform wordt ondersteund door ruim honderd gemeenten en verbindt alle zelfstandige ondernemers met alle Nederlandse gemeenten in het kader van het sociale vangnet voor ondernemers.



Meer informatie: https://www.155.nl en https://www.TozoAanvraag.nl