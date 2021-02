Huidige generatie reisapps staat aan vooravond van Mobility-as-a-Service (MaaS)

Maar bijna 90 procent van de Nederland kent MaaS (nog) niet



Reisapps zoals 9292ov, Google Maps en Uber worden door meer dan de helft van Nederland gebruikt, blijkt uit onderzoek van ALD Automotive onder 1.350 Nederlanders. Hoewel deze reisapps de voorbode zijn van Mobility-as-a- Service (MaaS), is deze ontwikkeling zelf nog niet bekend bij het grote publiek. Maar liefst 89 procent van de Nederlanders heeft zelfs nog nooit van de term MaaS gehoord. In de Randstad en onder jongeren is het begrip weliswaar bekender, maar wat het precies inhoudt is niet altijd even duidelijk. Het noorden van het land is het minst bekend met MaaS.



· 56 procent van de Nederlanders maakt momenteel gebruik van reisapps



· Jongeren tot 24 jaar het meest; 77 procent van hen gebruikt reisapps



· 89 procent heeft nog nooit van Mobility-as-a-Service (MaaS) gehoord



· Bijna de helft hiervan (45 procent) is 55 jaar of ouder, tegenover slechts 15 procent van de jongeren (tot 34 jaar)



· Slechts 22 procent gaat het liefst altijd en overal met de auto ergens naar toe



· 51 procent van de Nederlanders wil niet zonder auto



De huidige generatie reisapps wordt gezien als de basis voor wat in de toekomst als Mobility-as-a-Service (MaaS) aangeboden gaat worden. MaaS is echter meer dan een slimme reisapp waarin vervoersopties worden gebundeld. Het is een systeem waarbij de reiziger gebruik kan maken van een combinatie aan vervoersopties en dit via een platform of app ‘on demand’ kan plannen, boeken en betalen. De overheid, gemeenten, vervoersbedrijven en het bedrijfsleven werken gezamenlijk aan een goed functionerend systeem.



Werk aan de winkel



Ook na uitleg van wat MaaS is, bleek nog niet meteen duidelijk waar het om draait bij dit mobiliteitsconcept. 66 procent van de Nederlanders ervaart momenteel geen nadelen bij het gebruik van reisapps. En bijna 40 procent ziet vooralsnog geen voordelen bij het gebruik van MaaS. Terwijl de genoemde nadelen van de huidige generatie reisapps (het gebruik moeten maken van meerdere apps om een volledige reis te plannen (15 procent), vertragingen die niet meegenomen worden in het reisadvies (14 procent) en dat je er nog niet je hele reis mee kunt betalen (9 procent)) met MaaS juist tot het verleden moeten gaan behoren. Door reizigers nog beter te informeren, kan er veel onwetendheid worden weggenomen.



Liever niet delen



Individuele mobiliteit geniet binnen MaaS vooralsnog de voorkeur. Het delen van vervoer beschouwt 33 procent als het grootste nadeel van MaaS. Bijna een kwart is bang, dat het vervoersmiddel dat zij nodig hebben op het moment van gebruik niet beschikbaar is. Nagenoeg driekwart van de deelnemers aan dit onderzoek die een auto bezitten, wil deze niet delen.



Meerten van Hooijdonk is MaaS-expert bij ALD Automotive: “Randstedelingen zien echter wel meer het voordeel in van het niet zelf hoeven aanschaffen van een auto. Dit is deels te verklaren door de verstedelijking en het gebrek aan ruimte in de stad. Deelmobiliteit is daarom juist voor deze groep een aantrekkelijke oplossing. Niet alleen omdat je alleen betaalt voor het gebruik, maar ook omdat je alternatieve keuzes hebt zoals een e-scooter, ov of een combinatie van verschillende soorten vervoer. Deelmobiliteit als onderdeel van MaaS biedt daarom veel kansen in de steden.”



Vooral kansen voor MaaS



Hoewel er nog grote uitdagingen zijn in de uitrol van MaaS, waarbij enerzijds te denken valt aan techniek en standaardisatie en anderzijds de onbekendheid, zijn er toch vooral kansen stelt Van Hooijdonk. “Het onderzoek wijst namelijk uit dat MaaS kansen biedt, die aansluiten bij de behoeften van reizigers; flexibiliteit, ontzorging en gemak. Hier kunnen onder meer leasemaatschappijen en werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen door in deze mobiliteitsbehoeften te faciliteren; bied gebruikers het gemak en de keuzevrijheid waar ze naar zoeken. Helemaal als we straks na de lockdown weer gaan reizen: een goed moment om gewoontegedrag te doorbreken. Want hoe vaker een reiziger verschillende vervoersmogelijkheden benut, hoe groter de kans is dat het een aangename en vertrouwde ervaring wordt.”