3 nieuwe kinderambassadeurs gekozen tijdens grote theaterfinale

Zij komen dit jaar op voor het gehandicapte kind



Nooit meer kinderen met een handicap die worden buitengesloten of gepest: dat is waar Marie-Claire (11), Julian (12) en Robin (10) zich het komende jaar voor gaan inzetten. Zij zijn zaterdag 3 november gekozen als de nieuwe kinderambassadeurs van NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Dat gebeurde in een spannende finale in theater Flint in Amersfoort.



In onze samenleving worden kinderen met een handicap vaak buitengesloten. De tien kandidaten vertelden uit eigen ervaring wat dit betekent: ze kunnen niet meedoen in de speeltuin, kunnen niet terecht bij reguliere sportclubs, gaan vaak naar aparte scholen, kunnen een zwembad of winkel niet in. En ze vertelden wat hier volgens hen aan moet gebeuren. Met deze ‘CAPtalk’ moesten zij de jury en het publiek overtuigen waarom zij de beste kinderambassadeur zijn.



De jury, bestaande uit presentator Ron Boszhard, DJ Ingrid Jansen en NSGK-directeur Henk-Willem Laan, had eigenlijk de taak om twee nieuwe kinderambassadeurs te kiezen. Maar ze vond de presentaties van Julian Hendriks uit Kortenhoef, Marie-Claire Lanseler uit Hendrik Ido Ambacht en Robin Kanon uit Badhoevedorp zo indrukwekkend dat ze afweek van haar opdracht en ze alle drie uitriep tot winnaar. Zij zullen, samen met de huidige NSGK-kinderambassadeur Merijn, het komende jaar opkomen voor de belangen van kinderen met een handicap in Nederland.



Speciale gast was prinses Laurentien. Als initiatiefnemer van de Raad van Kinderen zet zij zich ervoor in dat er beter gebruik wordt gemaakt van de ideeën en denkkracht van kinderen. Zij was aanwezig om de jury inspiratie te geven voor het kiezen van een kinderambassadeur. “Het is niet meer dan logisch dat kinderen meedenken over maatschappelijke vraagstukken”, aldus prinses Laurentien.



De middag werd gepresenteerd door Lucille Werner. Zanger en NSGK-ambassadeur Douwe Bob verzorgde een optreden. Een registratie van de finale wordt uitgezonden op NPO Z@pp Extra, op 21 en 22 december van 19.20 tot 20.00 uur.



NSGK is het goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. De stichting helpt hen om gewoon te kunnen spelen, leren, sporten en wonen, samen met leeftijdgenoten zonder beperking. Dat kan dankzij de steun van donateurs en vrijwilligers.