'Na de sneeuw volgt mogelijk ook ijzel'

Dit is een expertquote van Jaco van Wezel van Weeronline, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Weerwaarschuwing KNMI vanwege verwachte sneeuwval (tot wel vijf centimeter!) | ANP



Dit weekend zal voor het eerst sinds 22 januari 2019 een laag sneeuw vallen in bijna heel Nederland. De sneeuw is van tijdelijke aard, want zondag komt de dooi er alweer in. Voordat de dooi intreedt is zondag kans op verraderlijke gladheid door ijzel.



Zaterdag gaat het in de tweede helft van de middag vanuit het zuidwesten sneeuwen. In de avond volgt in het hele land sneeuw. De kans op een sneeuwdek van meer dan 3 centimeter is in het westen nu 60%. De kans is 90% dat de sneeuw blijft liggen. In het oosten is 30% kans op meer dan 3 centimeter. In het meest waarschijnlijke scenario valt in grote delen van het land 1-3 cm sneeuw. Regionaal valt 3-5 centimeter en dan vooral in het zuidwesten en zuiden.



Dooiaanval op zondag met eerst nog kans op ijzel



Zondag hebben we verspreid over het land nog te maken met neerslag. Daarbij is kans op lichte sneeuw, ijsregen (dat zijn kleine hagelkorreltjes) en ijzel. De neerslagsoort kan van plek tot plek sterk verschillen en dat maakt het gevaarlijk op de weg.



Sowieso moeten weggebruikers rekening houden met sneeuwresten, vooral in woonstraten waar niet gestrooid is. Vanuit het westen treedt de dooi langzaam in en dat betekent dat een eventuele sneeuwlaag langzaam wegsmelt. Door dat smelten kan ook mist ontstaan. Waarschijnlijk duurt het een tijdje voordat de sneeuw overal is weggesmolten. Daardoor kan het lange tijd glad blijven.



Onzeker hoe snel het zachter wordt



De temperatuurverwachting is nog onzeker en is afhankelijk van hoe snel het neerslaggebied naar het oosten wegtrekt en hoe snel de wind uit het westen gaat waaien. Wanneer er nauwelijks wind staat en we tot in de middag te maken hebben met neerslag, wordt het niet warmer dan 2 graden. In het snelste dooiscenario wordt het maximaal 7 graden. In dat geval smelt de sneeuw snel weg en is eventuele sneeuwpret echt van korte duur.



Na het weekend is het voorlopig gedaan met de winter. Mogelijk wordt het in de loop van de week weer 10 graden. Bovendien staat veel regen op het programma.



Jaco van Wezel is meteoroloog bij Weeronline.