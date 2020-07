Reparaties Fries elektriciteitsnet na 18 stroomstoringen

Door het hete en droge weer in het weekend van 27 juni had Friesland te maken met 18 stroomstoringen. Monteurs van Liander losten de storingen snel op. De komende dagen repareren ze zogenaamde nekaldietmoffen, de veroorzakers van de storingen. Zo zorgt de netbeheerder voor een veilig en betrouwbaar energienet.



De eerste periode met extreem warm en droog weer in het jaar leidt vaak tot een toename van het aantal stroomstoringen in Friesland. Door de droge grond en de hoge temperaturen kunnen zwakke onderdelen in het elektriciteitsnet oververhit raken en uitvallen. Het gaat hier om de zogenaamde nekaldietmof, een verbindingsstuk tussen elektriciteitskabels. Het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Friesland, één van de bedrijven die is opgegaan in Liander, heeft in de vorige eeuw de nekaldietmoffen in grote aantallen ingezet. Veel van deze moffen heeft de netbeheerder inmiddels vervangen door moffen van andere materialen.



Storingen snel oplossen



In de periode van vrijdagavond 26 tot en met maandagochtend 29 juni rukten monteurs van Liander 18 keer uit voor een stroomstoring. Normaliter worden 1 à 2 storingen in een weekend gemeld. De technici konden de meeste storingen snel oplossen met omleidingen, zodat klanten weer stroom hadden. Om het elektriciteitsnet snel weer in de oorspronkelijke staat te herstellen, repareren monteurs van Liander komende dagen de verbindingsstukken. Dat is zo’n grote klus dat technici uit andere delen van het gebied waar de netbeheerder actief is, zijn opgeroepen. De monteurs graven de verbindingsstukken op en vervangen ze voor stukken van andere materialen.



Betrouwbaar



Het Nederlandse elektriciteitsnet is met 99,99% leveringszekerheid één van de betrouwbaarste ter wereld. Een stroomstoring kan soms voorkomen. De monteurs van Liander staan 24/7 klaar om de storing te verhelpen of te voorkomen. Ze werken door totdat klanten weer energie hebben. Zo zorgt Liander voor een veilig en betrouwbaar energienet.