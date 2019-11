Besparing 12 miljard per jaar door verbod op zinloze bijeenkomsten

Event-experts Michel Verheijden en Erik Kuperus starten petitie voor een wettelijk verbod op zinloze bijeenkomsten



Rotterdam – Dagvoorzitters en Improvisatiecabaretiers Michel Verheijden en Erik Kuperus hebben op https://zondevandetijd.com/ een petitie geplaatst waarin zij een wettelijk verbod op zinloze bijeenkomsten voorstellen.



Tijdens hun jarenlange ervaring op allerlei bijeenkomsten valt het steeds meer op dat, ondanks de goede bedoelingen en zuivere intentie, deze vergaderingen, congressen, seminars en meetings feitelijk niet zoveel opleveren als gehoopt. Aangezien tijd het enige van waarde is waarvan we allemaal evenveel hebben en dat uiteindelijk op raakt, willen zij dat deze verspilling van tijd en energie stopt.



Uit onderzoek blijkt dat mensen gemiddeld 2 tot 5 uur per week aan het vergaderen zijn. Ruim de helft van deze mensen hebben het gevoel dat zijn of haar aanwezigheid hierbij niet noodzakelijk was. Ditzelfde onderzoek laat zien dat mensen gemiddeld 5 dagen per jaar buitenshuis op een bijeenkomst zijn. Deze bijeenkomsten scoren een 8 op ‘leuk’ en slechts een magere 6 op ‘nuttig’.



Om ervoor te zorgen dat tijd niet langer wordt verspild willen Michel en Erik een wettelijk verbod op zinloze bijeenkomsten. Zij stellen voor om voor elke meeting vooraf een helder meetbaar doel te formuleren. Na de bijeenkomst wordt dit doel gemeten. Indien dit niet gehaald wordt, ben je als organisatie verplicht de tijd van de deelnemers te compenseren.



‌Zij geloven dat deze wet bijdraagt aan een betere werksfeer, meer verantwoordelijkheid en een enorme toename van de productiviteit van organisaties. Ook heeft deze wet een positief effect op het verlagen van de werkdruk, het vergroten van werkgeluk, het verminderen van ziekteverzuim en méér winstgevendheid. Eén simpele regel, die ervoor zorgt dat ondernemend Nederland en haar medewerkers meer plezier in hun tijd hebben.



Een snel rekensommetje laat zien dat wanneer deze wet wordt ingevoerd de BV Nederland ruim 12 miljard aan loonkosten kan besparen (alleen aan vergaderingen). En dan laten we het geluk dat dit oplevert nog buiten beschouwing, maar dat is natuurlijk onbetaalbaar.



Deze petitie wordt gesteund door diverse experts op het gebied van live meetings en organisaties. Michel en Erik willen geen verbod op meetings, want zij geloven namelijk in ontmoetingen, vooral met een helder doel.



——————————————————————————————————



De petitie staat online op https://zondevandetijd.com/burgerinitiatief



Berekening:



8,9 mlj mensen x2.5 uur=22.25mlj uur x 40 weken=890 mlj uur x 14,40 =12816000000 (vergaderingen)

Video: