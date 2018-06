Veilig GPS kinderhorloge stelt ouders gerust



Onderzoek Spotter: GPS-trackers meest gebruikt voor kinderen



PUTTE – De meeste GPS trackers worden gebruikt bij kinderen, blijkt uit onderzoek. Nadat vorig jaar bekend werd dat hackers daarop in kunnen breken en kinderen kunnen bespioneren, heeft Spotter een nieuw GPS kinderhorloge ontwikkeld dat extra beveiligd is tegen datalekken en hackers. Dat geeft kinderen meer vrijheid en ouders meer rust.



Voorafgaand aan de lancering heeft het bedrijf onderzoek laten doen naar het gebruik van GPS trackers. Daaruit blijkt dat vijf op de tien mensen een dergelijk apparaat aanschaffen omdat het meer bewegingsvrijheid geeft. Bijvoorbeeld doordat kinderen zelfstandig naar school kunnen of de omgeving kunnen verkennen tijdens vakanties in een vreemd land.



Van de ondervraagden zegt 35 procent dat een GPS tracker een geruster gevoel geeft bij familie. Spotter wordt het meest gebruikt voor kinderen (32 procent), gevolgd door ouderen (28,5 procent) en mensen met Alzheimer en dementie (20,7 procent).



Zeven op de tien mensen stelt dat ze de veiligheid van gebruik en databeveiliging van zo’n tracker het belangrijkst vinden. Acht op de tien vinden dat zelfs belangrijker dan de prijs. Vorig jaar oktober bleek dat hackers op afstand kunnen inbreken op GPS horloges. Ze konden de kinderen via de microfoon afluisteren en hun locatie zien of veranderen. Dat was voor Spotter reden om bij zijn nieuwe GPS kinderhorloge de hoogste norm van databeveiliging te hanteren. Het horloge heeft een geïntegreerde, beveiligde simkaart en gegevens worden versleuteld verstuurd tussen apparaat en beveiligde dataservers. Zo wordt veilige gegevensverwerking gegarandeerd en wordt de privacy van de gebruiker volledig gewaarborgd.



Steeds meer ouders geven hun kinderen een GPS-tracker mee, bijvoorbeeld naar school, op schoolreis of tijdens vakantie. Nu gaat die mee in de tas of de jas, maar 75 procent van de gebruikers geeft aan dat een horloge handiger te dragen en mee te nemen is.



Zes op de tien ouders willen met zo’n tracker in de gaten houden waar hun kind verblijft. Met het nieuwe horloge kunnen ze dat in heel Europa zien door in te loggen via een online account of app, waarna op een kaart de locatie van hun kind verschijnt. Ook kunnen ze zones instellen, bijvoorbeeld rond de school, waarna ze bericht krijgen als het kind die zone verlaat. Ook kan het kind in noodgevallen op een SOS-knop drukken, waarna ouders een SOS-bericht krijgen, of bellen met zijn ouders. Daardoor is het horloge een alternatief voor kinderen die te jong zijn voor een eigen smartphone. Omdat er een stappenteller op zit, kunnen ouders ook zien hoeveel hun kind elke dag beweegt.



Volgens het onderzoek zien klanten het Spotterhorloge niet als een controlemiddel, maar juist als een apparaat dat kinderen meer vrijheid geeft en de ouders gerust stelt.