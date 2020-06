A Dutch Experience stuurt toeristen op ontdekkingsreis in eigen land

HILVERSUM – Een safari over een verborgen landgoed op de Veluwe, een excursie naar een dakboerderij en een drijvende boerderij in Rotterdam of een bezoek aan het bijzondere atelier van een kinetische kunstenaar in Amsterdam. Nu half Nederland tijdens de vakantie thuis blijft, stuurt A Dutch Experience toeristen op ontdekkingsreis in eigen land.



Komende zomer leiden bevlogen, lokale gidsen kleine groepjes mensen langs onontdekte plekken en bijzondere personen die in geen enkele reisgids of georganiseerde tour te vinden zijn. Doel van A Dutch Experience is om mensen een bijzondere ervaring te bieden door ontmoetingen met landgenoten die bevlogen vertellen over hun hobby, over een onderwerp dat ze boeit of het ambacht dat ze uitoefenen. Bijzondere mensen met een bijzonder verhaal. Kleinschalig, op maat en persoonlijk. Al deze ‘experiences’ zijn Corona-proof en voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.



Nu al heeft A Dutch Experience 25 van die verborgen schatten gevonden, die een bezoek meer dan waard zijn. Bijvoorbeeld de circulaire projecten in Rotterdam, die inspelen op een samenleving waarin afval niet bestaat en voedsel dichtbij de consument geproduceerd wordt. In de stad zijn daarom diverse projecten gestart die dat mogelijk maken. Zo is in Rotterdam de grootste dakboerderij van Europa gebouwd waar groenten, fruit en kruiden worden verbouwd. Ook is er een drijvende boerderij, de eerste ter wereld, waar circulair geboerd wordt. Daar blijkt dat afval soms niet een probleem is, maar juist de oplossing.



In Amsterdam kunnen mensen onder andere kennis maken met Mark en zijn fascinatie voor kinetische kunst. Hij bouwt in zijn studio kinetische kunstwerken, waaronder de Makrokosmos, een gigantische, complexe kinetische glazen knikker machine. Een vereenvoudigde kopie van dit kunstwerk werd gemaakt voor de Hollywood film Fracture uit 2007 met Anthony Hopkins.



Verscholen op de Veluwe ligt ook zo’n verborgen schat. Een particulier familiebezit van 300 hectare, waar een eigen weg door heuvelachtig landschap naar een bescheiden landhuis leidt, waar de gastheer en gastvrouw de bezoekers verwelkomen. Met hen wandelen ze over het bosrijke landgoed, waarbij ze alles vertellen over wat daar groeit en leeft. Daarbij wordt verteld hoe zo’n groot landgoed moet worden beheerd om de natuur te beschermen en waarom het nodig is om te jagen. Bij goed weer wordt in het bos een lekker glas gedronken met wat hapjes, omringd door de natuur. Na de wandeling is er in het landhuis een maaltijd, met wild van het landgoed en lokale producten.



Zie ook: https://adutchexperience.com