JIT vingerlassen: lage voorraden, hoge efficiency

Wanneer u als doe-het-zelver een houten raam, deur of kozijn wilt maken is het natuurlijk wel de bedoeling dat de houtverbindingen kaarsrecht zijn. Dat oogt niet alleen fraai, maar zorgt er ook voor dat de stabiliteit van uw houten product niet in het geding komt. Door tijdens de realisatie van uw klus gebruik te maken van hout van Bear Optima Wood, dat voorzien is van vingerlassen, kunt u er zeker van zijn dat u een perfect eindresultaat behaalt. JIT vingerlassen is speciaal ontwikkeld door Bear Optima Wood en zorgt voor lage voorraden en hoge efficiency.



Wat is vingerlassen?

Voor een ieder die onbekend is met het fenomeen vingerlassen, leggen we deze techniek graag in het kort aan u uit. Bij de toepassing van de vingerlastechniek wordt een vingerstructuur in de uiteinden van het voor de constructie benodigde hout gefreesd. Deze vingerstructuur voldoet aan een internationaal gespecificeerde standaard (DIN 68140), zodat de vingers van het bewerkte hout altijd naadloos op elkaar aansluiten. Door de vingerlassen met elkaar te verlijmen ontstaat vervolgens een stevig eindproduct.



Aanmerkelijk minder restafval

Een bijkomend voordeel van deze techniek is dat Bear Optima Wood dankzij deze methode hout in elk gewenst formaat kan leveren. Omdat tijdens het productieproces veel efficiënter met het hout wordt omgegaan, wordt voorkomen dat er onnodig veel restafval ontstaat. Dit heeft ook meteen als voordeel dat uw inkoopkosten lager worden. Per slot van rekening betaalt u in dat geval alleen nog maar voor het hout dat u daadwerkelijk gaat gebruiken.



Houtsoorten combineren

Bear Optima Wood kan u meer dan 10 verschillende houtsoorten uit voorraad en in elk gewenst formaat leveren. Vingerlassenbiedt u daarnaast de mogelijkheid om gemakkelijk verschillende combinaties van soorten hout in een eindproduct toe te passen. Kiest u voor deze gecombineerde variant van vingerlassen, dan is het wel van belang dat u goed op de hoogte bent van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de verschillende houtsoorten. Een verkeerde combinatie zou uw eindproduct namelijk behoorlijk kunnen verzwakken. Bear Optima Wood heeft echter voldoende expertise in huis om u op dat vlak van een gedegen advies te voorzien.



Ook de aflevering is maatwerk

Aangezien Bear Optima Wood over moderne machines beschikt, kan het frezen van vingerlassensnel en nauwkeurig voor haar klanten worden uitgevoerd. Mede daardoor is het ook mogelijk om ‘just in time’ (JIT) te leveren. Door van deze methode gebruik te maken wordt voorkomen dat eindgebruikers onnodig grote voorraden aan moeten leggen. U maakt kenbaar wanneer u het gevingerlaste hout precies nodig heeft en Bear Optima Wood past daar vervolgens haar productieproces op aan, zodat u ook aan uw kant zo efficiënt mogelijk kunt werken en gemakkelijk een perfect eindresultaat bereikt.