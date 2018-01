Razendsnelle Shakespeare-slapstick mét ruim 1800 personages

AMSTERDAM- Het hele oeuvre van Shakespeare komt in één avond voorbij tijdens Het verzamelde werk van William Shakespeare (ingekort) van Het Nationale Theater. Deze komedie is van woensdag 17 tot en met zondag 21 januari te zien in het DeLaMar Theater in Amsterdam. “Het is snel met veel kostuumwisselingen, vol humor en elke twintig seconden is er wel een grap”, vertelt acteur Bram Suijker, die samen met Maarten Wansink en Vincent Linthorst in totaal 1834 rollen speelt.



De succesvoorstelling is overgewaaid uit het Londense West End, waar die negen jaar onafgebroken te zien is geweest. In een moordtempo passeren 37 Shakespeare-klassiekers de revue. Van Hamlet tot Romeo en Julia. “Het is een dappere poging om het hele oeuvre van Shakespeare te brengen. Het verzamelde werk van William Shakespeare (ingekort) is geschikt voor jong en oud. “Maar, mensen die een klassieke Shakespeare-voorstelling verwachten komen van een koude kermis thuis”, zegt Suijker. Het overkoepelende verhaal is dat drie acteurs met gedragsproblemen al de rollen vertolken. “Ik speel een slechte acteur met een bipolaire stoornis. Maarten Wansink is in de voorstelling een acteur met nudistische trekken en het personage van Linthorst is een alcoholist.”



Kilo kwijt per voorstelling



Op het podium gebeurt van alles, maar ook achter de schermen is het een militaire operatie. Rekken vol kostuums hangen klaar voor de vele personages. Kleedsters zorgen ervoor dat de acteurs zo snel mogelijk in hun outfits worden gehesen. Fysiek is de voorstelling om die reden een enorme uitdaging. “Per voorstelling val ik een kilo af”, zegt Suijker. “De voorstelling is net een crossfittraining met springen, vallen en rennen.” De acteur neemt zelf tientallen rollen voor zijn rekening, waaronder die van Ophelia. Ten tijde van Shakespeare werden de vrouwenrollen ook vaak door mannen gespeeld. Suijker draait er zijn hand niet voor om. “Komedie ligt mij heel goed. Bovendien is deze voorstelling een toegankelijke manier om de werken van Shakespeare te leren kennen.”



