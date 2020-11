'Vraagzijde woningmarkt steeds beter in beeld'

Dit is een expertquote van Onno Hoes van NVM, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Funda: afvlakking of daling van huizenprijzen nog ver weg | NOS



Een daling van de huizenprijzen is op de korte termijn niet waarschijnlijk. Huizenzoeksite Funda trekt die conclusie op basis van het sentiment onder bezoekers van de site, dat sinds kort maandelijks wordt onderzocht.



NVM-voorzitter Onno Hoes: "De NVM is verheugd dat naast de aanbodzijde en transactiehistorie die de NVM in samenwerking met dochter Brainbay per kwartaal in kaart brengt nu ook de vraagzijde via het zoekgedrag en interviews van funda beschikbaar komt. Door het lokaal inzoomen op de funda Index kan de lokale NVM makelaar een nog betere adviseur zijn voor overheden en projectontwikkelaars en gezamenlijk in kaart brengen waar de lokale markt echt behoefte aan heeft."



Onno Hoes is Voorzitter Algemeen Bestuur bij NVM.