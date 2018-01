Doorbraak: digitale COPD-zorg voor patiënten in heel Nederland

Positief nieuws voor de ruim 600.000 COPD-patiënten in Nederland: steeds meer ziekenhuizen gaan over tot de introductie van het thuis kunnen meten van vitale COPD-waarden. Dit betekent dat COPD-patiënten hiervoor niet meer speciaal naar het ziekenhuis hoeven te komen. “Bovendien voorkomt het ook ziekenhuisopnames, een prachtige ontwikkeling”, aldus Emiel Rolink, directeur van Long Alliantie Nederland.



Om ziekenhuizen te helpen deze ambitie waar te maken, ontvangen zij tijdens de nationale e-healthweek een boek uit handen van Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In dit boek vinden zij kennis, ervaringen en een plan van aanpak hoe digitale COPD-zorg beschikbaar te maken.



Joris van Eijck, directeur Zorg bij Menzis: “Met dit project maken wij deze innovatieve werkwijze voor veel meer mensen toegankelijk. Wij stimuleren graag innovatieve zorg die de kwaliteit en het gemak voor patiënten verhoogt en daarbij ook de doelmatigheid bevordert.”



Ziekenhuizen in heel Nederland



Zorgverzekeraar Menzis spant zich samen met het Nederlandse zorginnovatiebedrijf FocusCura in om deze moderne vorm van COPD-zorg voor patiënten in heel Nederland mogelijk te maken. Dit naar aanleiding van succesvolle proefprojecten vorig jaar in onder meer het Slingeland Ziekenhuis, Isala en MC Slotervaart.



Nu volgen ook andere verzekeraars en ontstaat er een koplopersgroep met ziekenhuizen door heel Nederland. De koplopersgroep introduceert thuismeten voor COPD-patiënten en start bovendien een klinisch multi-center onderzoek, waarbij door een promovendus gericht onderzoek wordt gedaan naar de effecten.



Minder vaak naar het ziekenhuis, maar altijd in beeld



Ziekenhuisbezoek is niet alleen zeer belastend voor COPD-patiënten, die minder energie hebben door hun longziekte, maar de aard van de ziekte zorgt ook vaak voor spanning. Patiënten zijn onzeker en angstig om een zogenoemde longaanval te krijgen. Door de inzet van thuismeten hoeven zij minder vaak naar het ziekenhuis voor controles, maar zijn er wel meer controlemomenten.



Als het systeem een verhoogd risico signaleert, of als een patiënt zelf vragen heeft over bepaalde meetresultaten, dan kan er direct contact worden gelegd met behulp van een videoverbinding. Op die manier kan een zorgverlener meteen medische ondersteuning leveren en kunnen ziekenhuisopnames worden voorkomen.



Thuismeten met directe koppeling EPD en ZIS



Thuismeten voor mensen met de longziekte COPD is technisch mogelijk door de inzet van cVitals, een eHealth-oplossing ontwikkeld door FocusCura. Via de app sturen patiënten hun waarden twee keer per week in, waarna de resultaten op afstand worden gecontroleerd. En doordat het systeem een direct koppeling heeft met het Zorg Informatie Systeem (ZIS), het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en het Medisch Service Centrum (MSC) is de patiëntinformatie altijd compleet in beeld.



“Het aantal ziekenhuisopnamedagen moet met 25% worden teruggebracht”



In Nederland zijn er jaarlijks 30.000 ziekenhuisopnamen voor COPD-longaanvallen, waarvan de helft heropnamen. “De Long Alliantie Nederland (LAN) vindt in het kader van het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten dat in heel Nederland het aantal ziekenhuisopnamedagen met 25% moet worden teruggebracht, met dezelfde of betere kwaliteit van leven van patiënten. Finland en pilotregio’s in Nederland hebben aangetoond dat dit mogelijk is door een systematische aanpak met veel aandacht voor de patiënt,” vertelt directeur Emiel Rolink.



FocusCura: ‘Klaar voor invoering bij alle Nederlandse ziekenhuizen’



Ook Daan Dohmen, CEO van FocusCura, is enthousiast: “De techniek is er. De vergoeding is er. En ook organisatorisch zijn we er klaar voor om de technologie breed in te zetten. Daarmee zijn alle praktische drempels voor het invoeren van deze zorginnovatie verdwenen. Het enige dat we nog moeten doen om patiënten te laten profiteren, is in beweging komen. Samen met de Nederlandse ziekenhuizen maken we COPD-thuismeten landelijk beschikbaar. Samen krijgen we het voor elkaar!”



Kick-off campagne voor zorgbestuurders tijdens nationale e-health week



Tijdens de nationale e-health week in januari organiseert FocusCura een speciaal evenement voor zorgbestuurders, volledig gericht op het landelijk beschikbaar maken van COPD-thuismeten. Tijdens deze kick-off kunnen zorgbestuurders zich laten informeren over het onderwerp, hun eigen inzichten uitwisselen met collega’s, en ontvangen ze een ‘playbook’ om van digitale zorg een succes te maken. Dit playbook is voor iedereen online beschikbaar op: https://fc.care/playbookdigitalezorg