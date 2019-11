Arcona Property Fund N.V. rondt acquisitie eerste SPDI-asset af

Arcona Property Fund N.V. (Arcona Property Fund) heeft de overname van de eerste Oekraïense entiteit, Aisi Bela, van Secure Property Development & Investment (SPDI) afgerond. Arcona Property Fund financiert de acquisitie van deze entiteit met de uitgifte van 277.943 eigen aandelen en 67.063 warrants. De overgenomen entiteit is schuldenvrij en houdt twee grondstukken. De gezamenlijke taxatiewaarde is € 3,89 miljoen. Door de acquisitie daalt de Loan-to-Value van 51,9% naar 50,6%.



Het eerste grondstuk is circa 224.000 m2 groot en kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van circa 100.000 m2 logistieke ruimte. Het is gelegen nabij de belangrijke havenstad Odessa in het zuiden van de Oekraïne. Op het andere grondstuk van 263.834 m2 in de buurt van de stad Zaporizhzhia in het zuidoosten van de Oekraïne kan retail ontwikkeld worden. Arcona Property Fund wil beide grondstukken niet zelf gaan ontwikkelen, maar aan ontwikkelaars of eindgebruikers aanbieden.



Na de overname van Aisi Bela en de levering van de aandelen zien de overige Fondsratio’s er als volgt uit:



· Fondsvermogen: € 98,89 miljoen



· Eigen vermogen: € 43,66 miljoen



· Aantal uitstaande gewone aandelen Arcona Property Fund: 3.443.092



· Intrinsieke waarde (EPRA NNNAV) per aandeel Arcona Property Fund: € 13,19



De warrants geven recht op 67.063 aandelen in Arcona Property Fund. Zoals in het persbericht van 7 augustus 2019 aangegeven, kunnen de warrants na één jaar worden omgezet in aandelen Arcona Property Fund als de aandelenkoers van Arcona Property Fund voor 1 november 2024 een koersniveau van € 8,10 bereikt, of eerder, indien een prospectus inzake de aandelen en/of de warrants wordt gepubliceerd.



Arcona Property Fund verwacht op korte termijn de afronding van de aankoop van het project Boyana in Bulgarije te kunnen melden. De afronding van het project Almaz Pres (Kiev, Oekraïne) zal nog enige tijd in beslag nemen.