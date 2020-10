'Funderingslabel nog in ontwikkeling, herstelkosten verwijderd van website'

Dit is een expertquote van Jan Roelof Hoving van Vereniging Eigen Huis, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Huizen krijgen funderingslabel bij taxatie, maar waarom is dat nodig? | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl



Het funderingslabel van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is nog in een testfase. Het KCAF beschikt nog niet in alle gemeenten over de benodigde gegevens om een inschatting te kunnen maken van de funderingsrisico’s van woningen. Vanaf juli 2021 moet het label bij verkoop van een woning de koper een indicatie geven van het risico op verzakkingen. Het KCAF heeft de kosten van een complete vervanging van de fundering van de website verwijderd. Over deze hoge bedragen onstond de afgelopen dagen veel onrust. Alleen na deskundig funderingsonderzoek kan worden vastgesteld of maatregelen noodzakelijk zijn en kan een kostenbegroting worden gemaakt.