Vandaag wordt de Raad voor Inclusief Kapitalisme met het Vaticaan gelanceerd, een nieuwe alliantie van 's werelds grootste bedrijven

NEW YORK, 8 december 2020 /PRNewswire/ -- Vandaag is de Raad voor Inclusief Kapitalisme met het Vaticaan [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3005089-1&h=1271751065&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3005089-1%26h%3D3101796764%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.inclusivecapitalism.com%252F%26a%3DCouncil%2Bfor%2BInclusive%2BCapitalism%2Bwith%2Bthe%2BVatican&a=Raad+voor+Inclusief+Kapitalisme+met+het+Vaticaan] ("de Raad") gelanceerd, een historisch nieuw partnerschap tussen enkele van 's werelds grootste investeerders en bedrijven en het Vaticaan. Hiermee wordt de urgentie benadrukt om gezamenlijk het kapitalisme te hervormen tot een krachtig mechanisme voor het welzijn van de mensheid op basis van morele verantwoordelijkheid en marktvereisten. Onder de morele leiding van Zijne Heiligheid Paus Franciscus en Zijne Eminentie Kardinaal Peter Turkson, die het Dicasterie leidt ter bevordering van de integrale menselijke ontwikkeling in het Vaticaan, en geïnspireerd door de morele noodzaak van alle religies, nodigt de Raad bedrijven van elke omvang uit om het potentieel van de private sector te benutten om een economische basis voor de wereld te leggen die eerlijker, inclusiever en duurzaam is.



De Raad wordt geleid door een kerngroep van wereldleiders, bekend als Hoeders van inclusief kapitalisme, die jaarlijks Paus Franciscus en Kardinaal Turkson ontmoeten. Deze leiders vertegenwoordigen meer dan $ 10,5 biljoen aan beheerd vermogen, bedrijven met meer dan $ 2,1 biljoen aan marktkapitalisatie en 200 miljoen werknemers in meer dan 163 landen. De organisatie daagt bedrijven en investeerders van elke omvang uit om de leidende principes [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3005089-1&h=3856676606&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3005089-1%26h%3D3633692849%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.inclusivecapitalism.com%252Fguiding-principles%252F%26a%3Dguiding%2Bprinciples&a=leidende+principes] van de Raad te omarmen en publieke toezeggingen te doen waarnaar gehandeld moet worden. Deze gezamenlijke acties zijn bedoeld om tot systeemverandering te leiden door van het kapitalisme een grotere kracht voor inclusie en duurzaamheid te maken. Bekijk hier [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3005089-1&h=2724932695&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3005089-1%26h%3D3619464919%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FuySdMbZHjms%26a%3Dhere&a=hier] een video waarin de Hoeders de missie van de Raad bespreken.



In zijn toespraak tegen de Hoeders zei Paus Franciscus: "Er is een dringende noodzaak voor een economisch systeem dat eerlijk en betrouwbaar is en in staat is om de meest diepgaande uitdagingen aan te pakken waarmee de mensheid en onze planeet worden geconfronteerd. U bent de uitdaging aangegaan door manieren te zoeken om van het kapitalisme een inclusiever instrument te maken voor integraal menselijk welzijn."



De Hoeders hebben zich al gecommitteerd aan honderden meetbare acties en de leden van de Raad zullen voortdurende toezeggingen doen om inclusief kapitalisme verder te bevorderen. Ze zullen verantwoordelijk zijn voor hun publieke toezeggingen en bedrijven over de hele wereld uitnodigen om mee te doen. Bekijk hier [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3005089-1&h=3019650049&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3005089-1%26h%3D2254801630%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.inclusivecapitalism.com%252Fcommitments%252F%26a%3Dhere&a=hier] de volledige lijst van de acties die ondernomen worden.



"Kapitalisme heeft wereldwijd een enorme welvaart gecreëerd, maar het heeft ook te veel mensen achter zich gelaten, heeft geleid tot de degradatie van onze planeet en wordt niet algemeen vertrouwd in de samenleving", aldus Lynn Forester de Rothschild, oprichter van de Raad en Managing Partner van Inclusive Capital Partners. "Deze Raad zal de waarschuwing van Paus Franciscus volgen om te luisteren naar "de noodkreet van de aarde en de noodkreet van de armen" en tegemoetkomen aan de eisen van de samenleving voor een rechtvaardiger en duurzamer groeimodel."



Lees hier [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3005089-1&h=3947321315&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3005089-1%26h%3D1838627034%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.inclusivecapitalism.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2020%252F12%252FGuardian-Quotes-FINAL.pdf%26a%3Dhere&a=hier] wat de Hoeders van de Raad van inclusief kapitalisme met het Vaticaan te zeggen hebben. De volledige lijst met Hoeders is als volgt:



Ajay Banga, President en Chief Executive Officer, Mastercard Oliver Bäte, voorzitter van de raad van bestuur, Allianz SE Marc Benioff, voorzitter, Chief Executive Officer en oprichter van Salesforce Edward Breen, uitvoerend voorzitter, Dupont Sharan Burrow, secretaris-generaal, Internationaal Verbond van Vakverenigingen Mark Carney, financieel adviseur van de premier voor COP26, en speciale gezant van de Verenigde Naties voor klimaatactie en financiën Carmine Di Sibio, algemeen voorzitter en Chief Executive Officer, EY Brunello Cucinelli, uitvoerend voorzitter en creatief directeur, Brunello Cucinelli SpA Roger Ferguson, President en Chief Executive Officer, TIAA Lady Lynn Forester de Rothschild, oprichter en managing partner, Inclusive Capital Partners Kenneth Frazier, voorzitter van de raad en algemeen directeur, Merck & Co., Inc. Fabrizio Freda, President en Chief Executive Officer, The Estée Lauder Companies Marcie Frost, Chief Executive Officer, CalPERS Alex Gorsky, voorzitter van de raad en algemeen directeur, Johnson & Johnson Angel Gurria, secretaris-generaal, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) Alfred Kelly, voorzitter en algemeen directeur, Visa Inc. William Lauder, uitvoerend voorzitter, The Estée Lauder Companies Bernard Looney, Chief Executive Officer, BP Fiona Ma, penningmeester, staat Californië Hiro Mizuno, lid van de raad van bestuur, Principles for Responsible Investment Brian Moynihan, voorzitter van de Raad van Bestuur en Chief Executive Officer, Bank of America Deanna Mulligan, President en Chief Executive Officer, Guardian Life Insurance Company of Amerika Ronald P. O'Hanley, President en Chief Executive Officer, State Street Corporation Rajiv Shah, voorzitter, The Rockefeller Foundation Tidjane Thiam, bestuurslid, Kering Group Darren Walker, voorzitter, Ford Foundation Mark Weinberger, voormalig voorzitter en CEO van EY, en bestuurslid van J&J, MetLife en Saudi ramco



Over de Raad voor Inclusief Kapitalisme met het Vaticaan:



De Raad voor Inclusief Kapitalisme met het Vaticaan is een wereldwijde non-profitorganisatie die opgericht is onder auspiciën van het Vaticaan onder de morele leiding van Paus Franciscus. Onze missie is om het potentieel van de private sector te benutten om een vorm van kapitalisme te creëren die inclusiever, betrouwbaarder en duurzamer is. De Raad wordt geleid door een kerngroep van wereldwijde CEO's en openbare leiders, bekend als de Hoeders van inclusief kapitalisme, die jaarlijks samenkomen met het Vaticaan om de missie van de Raad te bevorderen. Kijk voor meer informatie op www.inclusivecapitalism.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3005089-1&h=1662304346&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3005089-1%26h%3D1002212920%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.inclusivecapitalism.com%252F%26a%3Dwww.inclusivecapitalism.com&a=www.inclusivecapitalism.com].



