Koningsspelen 2020 in het teken van samen bewegen en ontbijten

Op basisschool De Sterrenwacht in Hellevoetsluis hebben initiatiefnemer van de Koningsspelen, Richard Krajicek, en televisiepresentatoren Ron Boszhard en Britt Dekker het startsein gegeven voor de achtste editie van de Koningsspelen op vrijdag 17 april.



Onder toeziend oog van Carin de Koning (directeur De Sterrenwacht), Annemarie de Rijke (directeur De Brandaris), Kinderen voor Kinderen en leerlingen van beide basisscholen werd het thema van dit jaar bekend gemaakt: ‘HAND IN HAND’.



Samen goed ontbijten, samen bewegen en samen plezier hebben, is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Daarom moedigt de Koningsspelen dit jaar aan om er samen één groot sportief en gezond feest van te maken, en op zoek te gaan naar onverwachte, waardevolle verbindingen.



“De Koningsspelen zijn er voor alle kinderen in het primaire onderwijs. Meedoen aan sport, een goed ontbijt en plezier hebben, is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Door op jonge leeftijd al te leren dat het volstrekt vanzelfsprekend is dat iedereen meedoet, willen wij met de Koningsspelen bijdragen aan een gezonde, sportieve en verbonden samenleving,” vertelt oud-Wimbledon winnaar Richard Krajicek.



Scholen hebben tot en met 29 februari de tijd om zich in te schrijven voor het sportieve Oranjefeest. In 2019 deden meer dan 1,2 miljoen kinderen afkomstig van 6.000 basisscholen mee. Dit zijn scholen in het primaire onderwijs in Nederland, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederlandse scholen in het buitenland.



Koningsmatch: samenwerking tussen sportaanbieders en scholen Het thema ‘HAND IN HAND’ vormt de rode draad in alle onderdelen van de Koningsspelen 2020. Zo ligt de focus nog meer op het bij elkaar brengen van sportaanbieders en scholen op lokaal niveau, met als doel het gezamenlijk organiseren van de Koningsspelen. Zo’n samenwerking wordt een Koningsmatch genoemd.



Via www.koningsspelen.nl/koningsmatch kunnen scholen en sportaanbieders elkaar met één druk op de knop vinden. De online tool maakt het eenvoudig om in contact te komen met sportaanbieders die willen helpen bij de organisatie van het sportieve gedeelte van de Koningsspelen. De Koningsmatch biedt een basis voor structurele samenwerkingen tussen scholen en sportaanbieders met als doel alle kinderen regelmatig te laten bewegen. Momenteel hebben al 140 sportorganisaties zich aangemeld en zijn er 20 Koningsmatches gemaakt. Dit aantal zal de komende periode toenemen.



Koningsontbijt: gezonde, verrassende en leuke belegcombinaties Ook komt het thema ‘HAND IN HAND’ tot uiting in het feestelijke Koningsontbijt. Met de inhoud van het gratis ontbijt - dat voor de achtste keer wordt verzorgd door Jumbo Supermarkten - worden kinderen gestimuleerd om gezonde, verrassende en leuke belegcombinaties te maken.



Na het Koningsontbijt start de Koningsspelensportdag op vrijdag 17 april traditiegetrouw zingend en dansend met het Koningsspelenlied van Kinderen voor Kinderen. De titel van het lied dat op vrijdag 20 maart uitkomt, werd vandaag bekend gemaakt en is ook ‘HAND IN HAND’.