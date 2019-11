Chinese producent van waterzuiveringsapparatuur ANGEL krijgt wereldwijde aandacht tijdens Aquatech Amsterdam 2019

AMSTERDAM, 8 november 2019 /PRNewswire/ -- Van 5 tot en met 8 november vond Aquatech Amsterdam 2019 plaats in de Amsterdamse RAI. Als 's werelds grootste evenement op het gebied van waterzuivering, trok het duizenden bedrijven en tienduizenden deelnemers. Als hoogwaardig waterzuiveringsmerk was ANGEL ook uitgenodigd. In een apart paviljoen van bijna 200 m(2) stelde ANGEL haar eigen productlijnen en gepatenteerde technologieën tentoon. Terwijl ANGEL zich beweegt richting internationale ontwikkeling, leidt het de drinkwaterzuiveringsindustrie in China naar een hoger niveau.



https://mma.prnewswire.com/media/1025797/Angel_A7.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1025797/Angel_A7.jpg]



Van alle waterzuiveringsapparatuur die ANGEL tentoonstelde, sprong de A7 het meest in het oog. Deze complete waterzuiveraar voor in de keuken, die dit jaar nieuw is uitgevonden, trok een constante stroom geïnteresseerden van over de hele wereld. Dit product creëerde een nieuwe categorie in de Chinese waterzuiveringsindustrie. Door verschillende kranen levert het een totale oplossing voor watervoorziening voor verschillende behoeftes, zoals drinken, het wassen van groenten en fruit en het doen van de afwas.



Het is bekend dat ANGEL momenteel het enige bedrijf in China is dat zich richt op productie van hoogwaardige waterzuiveringsinstallaties. Door 27 jaar ontwikkeling is ANGEL niet alleen synoniem geworden voor zeer hoogwaardige waterzuiveraars in China, maar ook de eerste voorkeur voor samenwerking met wereldwijd gerenommeerde laboratoria. Op het moment heeft ANGEL samengewerkt met het UL-WTDP laboratorium en het TUV Rhein UA laboratorium. Voor de tentoonstelling heeft ANGEL heeft ook wereldberoemde partners uitgenodigd uit het VK, Spanje, Duitsland en Tsjechië, zoals MARCO, Zyron Environmental Ltd, TRATAMIENTOS DE AGUA VDF, SL en AQUAMO Spolka Cywilna, etc. Het Angel Paviljoen maakt van deze gelegenheid gebruik om ervaringen uit te wisselen en samenwerking te versterken.



Met de snelle ontwikkeling van China's drinkwaterzuiveringsindustrie is het merk de laatste jaren geleidelijk naar de top geklommen. Als leider is ANGEL de drijvende kracht geworden achter de ontwikkeling van de sector. ANGEL's aanwezigheid op dit grootste waterzuiveringsevenement ter wereld laat niet alleen zien dat China's industriële kracht op het gebied van waterzuivering wereldwijd wordt erkend, maar laat ook zien dat we een speler van wereldformaat worden.



CONTACT: Yaping Xu, +86-13810802395, xuyaping@doitpr.cn