RobotShop breidt activiteiten uit naar Nederland en België

RobotShop.com, de toonaangevende bron van robotica-technologie in de wereld, zet zijn Europese expansie voort door nieuwe activiteiten in Nederland en België te lanceren en klanten in het Nederlands te bedienen.



HEERLEN, Nederland, 8 november 2019 /PRNewswire/ -- RobotShop Inc. heeft vandaag aangekondigd dat het zijn Europese activiteiten uitbreidt door twee nieuwe winkels te lanceren voor klanten in Nederland en België; RobotShop.com/nl en RobotShop.com/be verwelkomen klanten die Nederlands spreken of Engels in Nederland en Frans in België. Deze klanten zullen tevens profiteren van een verbeterde winkelervaring met een betere logistiek en klantendienst.



Het in de verkoop van robotica-technologie gespecialiseerde RobotShop verleent al diensten aan vele Europese klanten via gelokaliseerde e-handelswinkels in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje. Klanten in Nederland en België kunnen nu roboticaproducten kopen via lokale winkels en daarbij hun eigen valuta en moedertaal gebruiken. Deze Nederlandstalige shoppers kunnen ook betaalbare verzendkosten verwachten, waaronder gratis verzending voor bestellingen boven 200EUR (vóór belastingen), korte verzendtijden en geen invoerheffingen bij levering.



"Het is een geweldige mijlpaal om onze Europese activiteiten uit te breiden naar Nederlandstalige klanten", aldus Julie Gendron, vicevoorzitter van marktontwikkeling en e-handel bij RobotShop. "Wij verbeteren wederom de klanttevredenheid door winkels aan te bieden die een gelokaliseerde winkelervaring verzekeren."



Ook levert RobotShop diensten aan online shoppers wereldwijd via e-handelswinkels in Europa, de Verenigde Staten, Canada en Japan, in 6 verschillende talen, waaronder nu ook Nederlands. Klanten kunnen in de beschikbare winkels van RobotShop winkelen in functie van hun nabijheid, taal en valuta.



Over RobotShop Inc.: RobotShop is de toonaangevende bron van robotica-technologie in de wereld. De onderneming biedt persoonlijke, huishoudelijke en professionele robots, ontwikkelplatforms, kits en gespecialiseerde robotica onderdelen. Ook is RobotShop een belangrijke bron voor educatie, innovatie en onderzoek op het gebied van robotica.



Ga voor meer informatie naar www.robotshop.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2633725-1&h=387587754&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2633725-1%26h%3D400347669%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.robotshop.com%252F%26a%3Dwww.robotshop.com&a=www.robotshop.com].



Contact: Julie Gendron, (450) 420-1446



Web site: www.robotshop.com/