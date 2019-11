Gerechtigheid zegeviert: Beslissende overwinning voor SPI Group in langlopend geschil over Stolichnaya-handelsmerk

SYDNEY, 7 november 2019 /PRNewswire/ -- Op donderdag 31 oktober 2019 behaalde SPI Group in Sydney een beslissende overwinning in de 15-jaar lopende verdediging in een rechtszaak tegen het Russische staatsbedrijf Federal Treasury Enterprise Sojuzplodoimport (FKP of FTE) betreffende het eigendom van de Stolichnaya-handelsmerken van de SPI Group in Australië.



Dit is de derde overwinning die SPI Group in Australië heeft behaald in 3 jaar. Na de overwinning bevindt SPI zich in een positie om een claim in te dienen voor de terugvordering van gerechtskosten, die op dit moment meer dan $7 miljoen bedragen.



Dit is een complete overwinning voor SPI Group in haar langlopende verdediging van haar handelsmerken in Australië. De rechtszaak, één van de langst lopende Federal Court-zaken in Australië, is eindelijk voorbij.



De rechtszaak maakte deel uit van een lopende juridische strijd waarin vertegenwoordigers van de Russische Federatie proberen de handelsmerken van SPI via buitenlandse rechtbanken te onteigenen. De vorderingen die namens hen worden ingediend, zijn ongegrond en dienen de belangen van particulieren.



Dit is de zoveelste bevestiging dat SPI Group de rechtmatige eigenaar is van de Stolichnaya-handelsmerken.



SPI Group en haar filialen zijn eigenaren van de Stolichnaya-handelsmerken in meer dan 180 landen.



Over SPI Group S.à r.l. SPI Group [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2631858-4&h=1813087897&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2631858-1%26h%3D179908125%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.spi-group.com%252F%26a%3DSPI%2BGroup&a=SPI+Group] is een onafhankelijke onderneming met een getalenteerd multinationaal team wiens hoofdkantoor zich in Luxemburg bevindt en dat productiefaciliteiten in de VS, Letland, Mexico, Argentinië en Spanje heeft. De groep zet zich in om een gerespecteerde portefeuille van een selectie van premium drankenmerken uit te bouwen en werkt hieraan door het beheersen en perfectioneren van elke fase van het proces, van de teelt tot de distributie.



