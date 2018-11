Lucidchart kondigt eerste internationale uitbreiding aan met nieuw EMEA-hoofdkantoor in Amsterdam

SOUTH JORDAN, Utah, 8 november 2018 /PRNewswire/ -- Lucidchart [http://lucidchart.com/], het toonaangevende cloud-gebaseerde visueel productiviteitsplatform, heeft vandaag de opening van zijn EMEA-hoofdkantoor in Amsterdam aangekondigd. Lucidchart is van plan om in de komende twee jaar ongeveer 40 nieuwe mensen in dienst te nemen in Amsterdam als onderdeel van de verkoop-, marketing- en klantsuccesteams.



Het kantoor dat dicht bij het stadscentrum ligt, is de eerste stap in de internationale uitbreiding van Lucidchart en positioneert het bedrijf voor zijn snelle mondiale groei. Meer dan 15 miljoen mensen in meer dan 180 landen en zeven talen verlaten zich op Lucidchart voor visuele communicatie en het gemakkelijk creëren en delen van eenvoudige stroomschema's of complexe, datagestuurde diagrammen op om het even welk apparaat. Het bedrijf is met meer dan 140 procent gegroeid in niet-Engelstalige markten in een periode van 12 maanden. Op dit moment genereert Lucidchart 25 procent van zijn totale omzet van Europa en meer dan 33 procent van internationale gebruikers.



"Een belangrijk deel van de 700.000 nieuwe gebruikers die wij elke maand toevoegen, bevinden zich buiten de VS. Dit onderstreept de sterke internationale vraag om visueel te denken en te communiceren," zei Dave Grow, voorzitter en directeur operaties van Lucidchart. "Amsterdam heeft een ongelofelijk getalenteerd en divers personeelsbestand dat een weerspiegeling is van de reikwijdte van Europa en wij zijn ervan overtuigd dat deze energieke en innovatieve omgeving een natuurlijk verlengstuk zal zijn van de bruisende cultuur in ons hoofdkantoor in de VS. Deze uitbreiding toont onze verbintenis om een mondiaal bedrijf te worden en een betere dienstverlening te bieden aan onze snelgroeiende gebruikersgroep en klantenbestand in Europa en daarbuiten."



De opening van het kantoor volgt op de Lucidchart-financieringsronde van $72 miljoen van Meritech Capital, ICONIQ Capital en Spectrum Equity. Voorts heeft het bedrijf onlangs zijn uitvoerend team versterkt met de benoeming van Cara Frisbie tot vicevoorzitter en algemeen adviseur en de benoeming van Elliot Smith tot senior vicevoorzitter van financiën.



"Wij zijn verheugd dat Lucidchart een Europees kantoor opent in Amsterdam," zei Dieter Oude Kotte, senior adviseur bij amsterdam inbusiness [https://www.iamsterdam.com/en/business/setting-up], het officiële buitenlandse investeringsbureau in de zone Amsterdam. "Lucidchart is een nieuwe speler in de dynamische cluster van SaaS-bedrijven die kiezen voor een dienstverlening aan hun klanten op de Europese markt vanuit Nederland. Deze beslissing benadrukt het competitieve aanbod en de aantrekkelijkheid van Amsterdam voor technologiebedrijven in een proces van opschaling en internationalisering. Dankzij de pool van talent van wereldklasse in de stad, het bruisende tech-landschap en de nabijheid van de hoogste concentratie van mondiale besluitvormers in Europa is hier een fascinerende zakelijke omgeving gecreëerd die investeringen zal blijven aantrekken van bedrijven die in deze ruimte opereren. Wij kijken ernaar eruit om Lucidchart te verwelkomen in de Nederlandse economie en om hen, als een hyper-verbonden plaatselijke overheidsinstelling, te helpen toegang te hebben tot onze talentvolle pool van professionals in de technologiesector."



Verken de arbeidsmogelijkheden in het kantoor van Lucidchart in Amsterdam op golucid.co/careers [https://www.golucid.co/careers].



Over Lucidchart Lucidchart is het essentiële visuele productieplatform dat iedereen helpt ideeën, informatie en processen duidelijk te begrijpen en uit te wisselen. Met deze intuïtieve, cloud-gebaseerde oplossing kan iedereen op een visuele manier werken en in real time samenwerken aan de ontwikkeling van stroomschema's, mockups, UML-diagrammen, enzovoort. Lucidchart wordt gebruikt in meer dan 180 landen door meer dan 15 miljoen gebruikers, van verkoopmanagers die doelorganisaties in kaart willen brengen tot IT-directeurs die hun netwerkinfrastructuur willen visualiseren. Zesennegentig procent van de Fortune 500-bedrijven gebruiken Lucidchart en het klantenbestand omvat bedrijven zoals Google, GE, NBC Universal en Johnson & Johnson. Sinds de oprichting van het in Utah gevestigde bedrijf in 2010 heeft het veel prijzen gekregen voor zijn product-, zakelijke en werkcultuur. Meer informatie is te vinden op lucidchart.com [http://www.lucidchart.com/].



Ashlyn McKasson 801-792-7415 pr@lucidchart.com [mailto:pr@lucidchart.com]



