insightsoftware dringt verder door in de markt voor beheer van bedrijfsprestaties door acquisitie CXO Software

Acquisitie voegt internetgebaseerde rapportage-oplossingen toe om grote bedrijven met EPM-platforms te helpen bij de automatisering van rapportage van financiële prestaties



RALEIGH, North Carolina, 8 november 2018 /PRNewswire/ -- insightsoftware, wereldleider op het gebied van Enterprise Resource Planning (ERP) en rapportage-oplossingen voor Enterprise Performance Management (EPM) kondigde vandaag de acquisitie aan van CXO Software, toonaangevend in internet-gebaseerde platforms voor rapportage van prestaties. De klanten van CXO Software zijn onder andere toonaangevende multinationale bedrijven in een groot aantal branches, waaronder sociale media, luchtvaart, de autobranche en fast food.



De acquisitie zorgt voor een versterking van de missie van insightsoftware om financiële en operationele rapportage voor klanten te stroomlijnen, onafhankelijk van de omvang van het bedrijf, of de ERP of EPM die zij gebruiken. Hiermee kan insightsoftware specifiek haar capaciteiten uitbreiden naar de markt voor grotere bedrijven, waarbij het ondersteuning toevoegt voor belangrijke EPM-producten, waaronder SAP Business Planning and Consolidation (BPC), Oracle Hyperion, Tagetik en OneStream.



CXO Software helpt financiële afdelingen om te vormen, van kostencentra die rapporten genereren tot waardetoevoegende leveranciers van strategische inzichten, voor de verbetering van besluitvorming op topniveau. Het belangrijkste product is een oplossing via het internet waarmee prestatierapportage wordt geautomatiseerd door een directe link met toonaangevende EPM-systemen en financiële databronnen, voor een actueel, actiegericht inzicht voor de C-suite, zonder afhankelijkheid van IT. CXO Software biedt ook een uitgebreide bibliotheek aan direct te gebruiken sjablonen die snel en eenvoudig kunnen worden gedownload, hetgeen perfect past bij de visie van insightsoftware voor de verbetering van de beschikbaarheid van content van rapportages.



"In de huidige zakelijke wereld is bijna niets belangrijker dan het vermogen om efficiënt en nauwkeurig zakelijke gegevens om te zetten in een verhaal over zakelijke prestaties, voor snellere besluitvorming over functies heen", zei Mike Lipps, CEO van insightsoftware. "CXO Software heeft de middelen om die dialoog binnen de gehele C-Suite te stimuleren. Daarom sluit CXO Software naadloos aan bij onze bestaande portfolio marktleidende rapportage-oplossingen, en hebben wij zo een meer diverse set financiële middelen om dit publiek door middel van een diepere integratie met toonaangevende EPM-systemen te bedienen."



"Wij zetten ons in om de interactie tussen managers in de C-suite en financiële gegevens te verbeteren door de oude statische, management-rapportagepakketten om te zetten in een dynamisch 'draaiboek' waarmee prestaties worden gecommuniceerd op een wijze die bedrijfsgebruikers begrijpen", zei Wouter Born, CEO Noord- en Zuid-Amerika en CTO van CXO Software. "Wanneer wij ons bij insightsoftware voegen, kunnen wij grotere investeringen in ons platform doen. Met hun wereldwijde aanwezigheid en gevarieerde oplossingenreeks kunnen onze internationale klanten nog slimmere beslissingen nemen, gericht op samenwerking, en op basis van hun financiële gegevens ."



Klanten van CXO Software zijn onder andere bekende merken zoals KLM Royal Dutch Airlines, Randstad, Siemens, Experian, McDonald's en Pitney Bowes, en zij zien de impact van snellere toegang tot nauwkeurigere, actuele, strategische inzichten voor de ontwikkeling van innovatieve en toekomstgerichte financiële planningsprocessen binnen hun organisaties.



In oktober 2018 verwierf insightsoftware Excel4apps, waarmee het in feite de belangrijkste wereldwijde leverancier werd van Excel-gebaseerde zakelijke rapportage-oplossingen voor financiële afdelingen.



Over insightsoftware



Het is de missie van insightsoftware om bedrijven te helpen hun financiële en operationele gegevens om te vormen tot betere zakelijke uitkomsten die de groei en winst stimuleren. Door middel van haar innovatieve, kant-en-klare oplossingen voor rapportage- en prestatiebeheer zorgt insightsoftware ervoor dat gebruikers actueel toegang hebben tot door data aangedreven inzichten, op een efficiënte, kosteneffectieve en veilige wijze. Met integratie-ondersteuning voor meer dan 130 tier-1 en tier-2 ERP-systemen, samen met een volledige integratie met Microsoft Excel, heeft het bedrijf de ervaring en flexibiliteit om zakelijke leiders te helpen de kracht van hun zakelijke gegevens te ontgrendelen, zodat zij hun bedrijf eenvoudig kunnen begrijpen, beheren en optimaliseren. Ga voor meer informatie over insightsoftware naar www.insightsoftware.com [http://www.insightsoftware.com/].



Over CXO Software



CXO Software werd opgericht in 2007 en biedt een platform voor financiële rapportage van prestaties, specifiek gericht op het CFO-kantoor, door gegevens uit meerdere EPM-bronnen en aanvullende data te verbinden, om zo een compleet rapportageplatform te bieden. De missie van CXO Software is om financiële teams zakelijk intelligenter te maken, en om ervoor te zorgen dat financiële teams een strategische zakelijke partner voor de hele organisatie worden. Met haar unieke rapportagesoftware voor financiën en prestaties helpt het bedrijf financiële teams wereldwijd om de overstap te maken van een rapportage-genererend kostencentrum naar een waardetoevoegende leverancier van strategische inzichten die besluitvorming op C-niveau stimuleert.



