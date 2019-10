's Werelds eerste installatie van de Alpha-zonnepanelen van REC Group

MÜNCHEN, 8 oktober 2019 /PRNewswire/ -- REC Group [http://www.recgroup.com/], de internationaal toonaangevende zonnepanelenfabrikant met een Scandinavische achtergrond, kondigt met trots 's werelds eerste installatie van haar innovatieve zonnepanelen uit de Alpha-serie [http://www.recgroup.com/alpha] aan, op een huis in de omgeving van Venetië, Italië. Door de kracht van de zon in te zetten kunnen huiseigenaren hun CO(2)-uitstoot verminderen en tegelijkertijd flink besparen op de energierekening. Met het indrukwekkende vermogen van de producten van REC Alpha kan zelfs op kleine daken al een groot verschil worden gemaakt. Dit is goed voor het milieu en draagt daarmee bij aan het behoud van steden zoals Venetië, en veel andere werelderfgoedsteden die worden bedreigd door de klimaatverandering.



's Werelds eerste installatie van de Alpha-panelen is een mijlpaal voor de gehele zonne-energiesector. Met panelen met 60 cellen met waarden tot 380 watt-piek, wat neerkomt op 217 watt per vierkante meter, bieden de panelen van de REC Alpha-serie het hoogste vermogen ter wereld en wordt er 20% meer energie dan met gewone zonnepanelen geproduceerd. Dankzij de innovatieve celtechnologie en het gepatenteerde ontwerp van de panelen uit de Alpha-serie kunnen huiseigenaren hun energierekening drastisch verlagen, geld besparen en hun afhankelijkheid van energieleveranciers beperken. De panelen presteren optimaal onder alle klimatologische omstandigheden, waardoor ze de perfecte keuze zijn voor regio's met hogere temperaturen. De toonaangevende garantie van de REC Alpha-serie garandeert, zelfs na 25 jaar elektriciteit genereren, een naamplaatvermogen van 92%, waardoor huiseigenaren erop kunnen vertrouwen dat de panelen tientallen jaren lang optimaal blijven presteren. In augustus heeft de serie de certificering voor ecologische duurzaamheid ontvangen, wat een exceptionele prestatie en duurzaamheid waarborgt.



Uitrol van baanbrekende Alpha-serie van REC Group beleeft stralende start



Na de lancering op Intersolar Europe [https://www.recgroup.com/en/rec-group-unveils-alpha-series-intersolar-europe---world's-highest-power-60-cell-solar-panel] in mei 2019, leverde REC de eerste Alpha-modulen in juni 2019 aan de distributeurs, waarna de installaties in juli van start zijn gegaan. Steve O'Neil, CEO van REC Group, zei hierover: "We zijn heel erg trots en verheugd om onze Alpha-zonnemodulen binnenkort over de hele wereld op de daken te zien. 's Werelds eerste installatie in Italië is een belangrijke mijlpaal, aangezien Alpha staat voor meer vermogen met minder ruimte, voor iedereen. De toekomst van zonne-energie is aangebroken; het is tijd voor aanzienlijke energiebesparingen voor huiseigenaren en bedrijven door een innovatieve technologie en elegant design. We kijken ernaar uit om huishoudens, bedrijven, scholen en gemeenschappen over de hele wereld te ondersteunen, en bij te dragen aan het behoud van prachtige, maar bedreigde plaatsen, zoals Venetië."



Betrouwbare partners voor de levering van REC Alpha



REC Group vervult de voortrekkersrol op het gebied van innovatie en verhoogt met de REC Alpha-serie de productie van haar monokristallijne technologieën. De jarenlange reputatie van REC als toonaangevend innovator op het gebied van fotovoltaïsche producten maakt het bedrijf de voorkeurspartner van veel installateurs wereldwijd. De Alpha-serie van REC trok direct de aandacht van diverse installateurs van zonnepanelen, en de eerste orders [https://www.recgroup.com/en/rec-group-announces-first-orders-its-game-changing-alpha-series---only-minutes-after-official-launch] kwamen vanuit de hele wereld, waaronder uit Australië, Duitsland en de VS. De eerste installatie vond plaats in samenwerking metBayWa r.e. [https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2hO-GjoPlAhWHa8AKHajCCVEQFjAAegQIBhAD&url=https://www.baywa-re.com/en/&usg=AOvVaw1xbk7D8D5thQfs_RsmBh1t], de Italiaanse distributeur van REC Group en een sterke partner in Europa op het gebied van alternatieve energie-oplossingen. REC Group en BayWa r.e. werken al sinds jaar en dag samen aan projecten wereldwijd. BayWa r.e. Werkt nauw samen de REC-zonnepaneelprofessionals [https://www.recgroup.com/en/rec-solar-professional-installers], de vakbekwame en gecertificeerde installateurs van REC.



Voor dit project was Livio Gazzetta van het bedrijf Frigotermica Commerciale in Venetië de installateur die de eer had de eerste REC Alpha-panelen ooit te installeren op een woonhuis. "Livio is een van onze 150 REC-gecertificeerde installateurs die onze training in Italië met succes heeft afgerond", vertelt Enrico Marin, Managing Director van het Italiaanse distributiebedrijf BayWa r.e. "Als toonaangevend en hoogwaardig distributeur van componenten op het gebied van zonne-energie en REC Platinum Partner zijn we er trots op betrokken te zijn bij 's werelds eerste installatie van de Alpha-modules van REC. De nieuwe modules dragen bij aan onze domotica-aanpak, die centraal staat in onze toezegging als bedrijf."



Toevoegingen om de krachtige energie-opwekking va Alpha te optimaliseren



Bij de eerste installatie werd het Alpha-paneel naadloos geïntegreerd in het dak, wat de uitstraling van de elegant ontworpen en ultramoderne modules nog meer versterkte. Bovendien worden bij deze eerste installatie gepaard in Venetië ook toevoegingen geïnstalleerd, zoals een accu, een een WKO-installatie en domoticafuncties waarmee de door de panelen opgewekte gelijk naar de locatie waar deze het best kan worden gebruikt wordt geleid. Op een zonnige dag wordt de op het dak geproduceerde energie bijvoorbeeld eerst naar de vaatwasser, wasmachine of airconditioning geleid. Overtollige energie wordt vervolgens opgeslagen in de accu en wanneer deze volledig is opgeladen, kan tevens energie worden opgeslagen in de WKO-installatie. Samen zorgen deze functies ervoor dat huiseigenaren de hoeveelheid eigen opgewekte energie kunnen optimaliseren en zo maximaal kosten kunnen besparen met hun REC Alpha-panelen. Dit systeem weerspiegelt tevens een van de kerndoelen van REC Group: het verlagen van de afhankelijkheid van huiseigenaren en bedrijven van energieleveranciers en hen bevrijden van de stijgende elektriciteitskosten.



Over REC Group:



Ontstaan in Noorwegen in 1996. REC is een toonaangevend Europees merk in zonnepanelen. Door middel van een verticaal geïntegreerde productie van silicium naar wafers, naar cellen, naar hoogwaardige panelen om uit te breiden tot zonne-energie-oplossingen, biedt REC de wereld een betrouwbare bron van schone energie. Deze betrouwbaarheid wordt ondersteund door de laagst aantal garantieclaims in de industrie. REC is een Bluestar Elkem bedrijf met het hoofdkantoor in Noorwegen en operationeel hoofdkantoor in Singapore. REC biedt werk aan ongeveer 2.000 medewerkers over de hele wereld met een productie van 1,5 GW aan zonnepanelen per jaar.



Over BayWa r.e. renewable energy GmbH (BayWa r.e.):



Across solar and wind, at BayWa r.e we r.e.-think energy - how it is produced, stored and best used. We are a leading global developer, service supplier, wholesaler and energy solutions provider. We deliver renewable energy solutions worldwide, and have brought over 2.8 GW of energy online, while managing over 7 GW of assets. BayWa r.e is a leading supplier to the solar wholesale market. We also have a rapidly growing energy trading business.



Part of the EUR16 billion BayWa Group, every day we are working hard to find new solutions, push technological boundaries and actively shape the future of energy.





