Adjunct-secretaris-generaal VN: Saoedi-Arabië speelt leidende rol in ontwikkeling

RIYADH, Saoedi-Arabië, 8 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Adjunct-secretaris-generaal van de Verenigde Naties en Uitvoerend secretaris van de Economische en Sociale Commissie voor West-Azië (ESCWA) dr. Rola Dashti zeiden zondag dat de rol van Saoedi-Arabië eruit bestaat de wereld vertrouwen te geven en een duidelijke boodschap aan de internationale gemeenschap over te brengen dat het Koninkrijk een verantwoordelijk land is dat haar humanitaire en ontwikkelingsplichten jegens landen in de regio vervult, in het bijzonder tegenover geografisch aaneengesloten staten zoals Jemen.



https://mma.prnewswire.com/media/1006679/SDRPY_Rola_Dashti.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1006679/SDRPY_Rola_Dashti.jpg]



In een verklaring aan de pers na een ontmoeting met de Saoedische ambassadeur in Jemen, Mohammed bin Saeed Al Jabir, en medewerkers van het Saoedische ontwikkelings- en wederopbouwprogramma voor Jemen (Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen- SDRPY), zei Dr. Dashti dat de ESCWA de ontwikkelingsaanpak van het Koninkrijk ondersteunt om het Jemenitische volk te helpen stabiliteit, welvaart, veiligheid en behoorlijke economische en sociale omstandigheden bereiken.



Dr. Dashti prees de ontwikkelingsactiviteiten van het SDRPY en benadrukte de behoefte aan een uniforme ontwikkelingsroute waaraan alle Jemenieten kunnen deelnemen. Ze prees ook de inspanningen van het programma om van de humanitaire hulp- en noodfase tot ontwikkeling te komen. Ze wees erop dat het doel van het bezoek was om nauwere samenwerking en collaboratie tot stand te brengen in het kader van het programma, dat stabiliteit rechtstreeks koppelt aan duurzame ontwikkeling.



Directeur van de afdeling voor opkomende en conflictgerelateerde problemen (Emerging and Conflict Related Issues -ECRI) van ESCWA dr. Tariq Al-Alami; en Secretaris van ESCWA Karim Khalil vergezelden dr. Dashti bij de ontmoeting met de Supervisor-General van het SDRPY Amb. Al Jabir op het hoofdkantoor van het programma in Riyad. Tijdens de vergadering evalueerden de twee partijen de strategie van het SDRPY en de belangrijkste activiteiten en projecten die werden uitgevoerd door de lokale kantoren van het programma in Jemen. Amb. Al Jabir benadrukte dat het programma de bereidheid laat zien om met ESCWA samen te werken aan ontwikkeling in Jemen, naast het opzetten van institutionele capaciteiten en het uitbreiden van kennis en ervaring op het gebied van ontwikkeling.



"Wanneer we kijken naar raakvlakken tussen SDRPY en ESCWA zien we dat deze talrijk zijn", zei Al Jabir in antwoord op een persvraag tijdens de vergadering. "Misschien wel het belangrijkste aandachtsgebied is stabilisatie en vredesopbouw, evenals capaciteitsopbouw onder het broederlijke Jemenitische volk."



Over de resultaten van de bijeenkomst voegde Al Jabir hieraan toe: "We bespraken met de Commissie de mogelijkheid om samen te werken aan ondersteuning van onze broeders en zusters in Jemen en om een visie te ontwikkelen die voortbouwt op wat we zowel de regio als de internationale gemeenschap hebben ervaren, in het bijzonder, de rol van het Koninkrijk als de grootste ondersteuner van Jemen sinds tientallen jaren."



De Saoedische gezant voor Jemen wees erop dat het Koninkrijk Jemen met miljarden dollars had gesteund, dat het programma volgens een strategisch plan werkte om ervoor te zorgen dat deze steun correct werd toegewezen, en dat SDRPY zich inzet voor deelname door alle andere landen via de Jemenitische regering om te helpen bij het bereiken van een alomvattende visie. Al Jabir legde ook uit dat het programma 70 projecten in Jemen in zeven hoofdsectoren had gelanceerd, naast ondersteuning aan de Centrale Bank en elektriciteitscentrales.



Al Jabir zei dat het programma zou samenwerken met ESCWA op het gebied van technische ondersteuning en capaciteitsopbouw, en herhaalde dat het programma gericht was op een gemeenschappelijke visie, waaraan ESCWA en alle relevante internationale organisaties zouden bijdragen, met de deelname van alle Jemenieten en belanghebbenden van Jemenitische zijde.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1006679/SDRPY_Rola_Dashti.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2602525-1&h=1085717666&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2602525-1%26h%3D956240635%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1006679%252FSDRPY_Rola_Dashti.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1006679%252FSDRPY_Rola_Dashti.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1006679%2FSDRPY_Rola_Dashti.jpg]



CONTACT: media@sdrpy.gov.sa