Contentstack haalt investering van USD 31,5 miljoen binnen om uitrol te versnellen

Met de investering, onder leiding van Insight Partners, ontwikkelt Contentstack zich van contentstructuur naar Digital Experience Platform om digitale transformatie van bedrijven te versnellen



SAN FRANCISCO, 8 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Contentstack [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2600810-1&h=2915121244&u=https%3A%2F%2Fwww.contentstack.com%2F%3Futm_source%3Dprnewswire%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3D2019_09_24_contentstack_headless_cms_series_a_funding_investment&a=Contentstack], de combinatie van een vooruitstrevend headless CMS en enterprise Digital Experience Platform (DXP), maakt een serie-A investering van $31,5 miljoen bekend. De financieringsronde wordt geleid door Insight Partners [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2600810-1&h=2023326931&u=https%3A%2F%2Fwww.insightpartners.com%2F&a=Insight+Partners] en de eerdere investeerders Illuminate Ventures [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2600810-1&h=1193688896&u=http%3A%2F%2Fwww.illuminate.com%2F&a=Illuminate+Ventures] en GingerBread Capital [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2600810-1&h=3319771129&u=https%3A%2F%2Fgingerbreadcap.com%2F&a=GingerBread+Capital] participeren. Teddie Wardi, Managing Director bij Insight, komt in het bestuur van Contentstack. De kapitaalinjectie wordt gebruikt om de marketing en sales activiteiten op te schalen zodat meer sectoren en regio's kunnen profiteren van het product. Een ander aandachtsgebied is het uitbouwen van een partner-ecosysteem en de gebruikerscommunity. In Nederland en België is Contentstack op zoek naar nieuwe partners.



Contentstack zit sterk in de lift, zo was de omzet voor de eerste helft van 2019 het viervoudige van het jaar daarvoor. Met zijn bekroonde headless CMS stelt Contentstack bedrijven in een verscheidenheid aan sectoren in staat om aan miljarden online verzoeken voor digitale content te voldoen.



"We waren meteen onder de indruk van Contentstack - het platform heeft vele onderscheidingen ontvangen en is geliefd bij bekende merken die een meer persoonlijke klantervaring willen creëren," zei Teddie Wardi, Managing Director bij Insight Partners. "Gezien het succes van het product en het ervaren leiderschapsteam, zijn wij van mening dat Contentstack direct zal profiteren van de explosieve groei die de DXP-sector doormaakt. We zijn er klaar voor om met het team, het bedrijf verder op te schalen en het wereldwijde adaptatie van het platform te versnellen."



Contentstack is het vooruitstrevende enterprise SaaS-platform op het snijvlak van content management en digitale ervaringen. Contentstack is het eerste headless CMS dat IT [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2600810-1&h=899109271&u=https%3A%2F%2Fwww.contentstack.com%2Fdevelopers-cms%3Futm_source%3Dprnewswire%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3D2019_09_24_contentstack_headless_cms_series_a_funding_investment&a=IT] gemakkelijk met sales en marketing [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2600810-1&h=2843247804&u=https%3A%2F%2Fwww.contentstack.com%2Fbusiness-cms%3Futm_source%3Dprnewswire%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3D2019_09_24_contentstack_headless_cms_series_a_funding_investment&a=sales+en+marketing] laat samenwerken. Contentstack is gebouwd voor schaalbaarheid, betrouwbaarheid en is goed beveiligd, het is enterprise-grade en robuust. Omdat het met een moderne API-first architectuur is gebouwd, heeft het de meest geavanceerde integratiemogelijkheden met systemen en contentkanalen.



"Aan elke customer journey ligt content ten grondslag," zei Jim Lundy, oprichter en CEO van Aragon Research. "Mensen communiceren met merken via een veelheid aan kanalen en verwachten een gepersonaliseerde ervaring. Om aan deze verwachting te voldoen, hebben bedrijven een modern platform nodig dat naadloos alle systemen en contentelementen aansluit en samenwerking tussen IT en de business vergroot. Contentstack handelde daar als een van de eersten naar en maakt voor bedrijven meteen inzichtelijk wat er bereikt wordt.



Contentstack is de derde onderneming van serial entrepeneurs Neha Sampat, Nishant Patel en Matthew Baier. Hetzelfde team bouwde Built.io en verkocht dat aan Software AG in 2018. Met deze nieuwe kapitaalinjectie gaat Contentstack het team uitbouwen.



"Door in te spelen op de groeiende vraag uit de wereldwijde markt voor een moderne content infrastructuur, heeft Contentstack de leiderschapsrol kunnen pakken", zegt Neha Sampat, oprichter en CEO van Contentstack. "Met deze steun van Insight, zullen we de beste omnichannel experience aan bedrijven over de hele wereld leveren om hun klanten te inspireren."



Over Contentstack Contentstack [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2600810-1&h=2915121244&u=https%3A%2F%2Fwww.contentstack.com%2F%3Futm_source%3Dprnewswire%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3D2019_09_24_contentstack_headless_cms_series_a_funding_investment&a=Contentstack] combineert het beste van Content Management Systemen (CMS) en Digital Experience Platform (DXP) technologie. Het stelt organisaties in staat om content via alle digitale kanalen te beheren en geweldige digitale ervaringen te creëren. Contentstack heeft het voortouw genomen binnen de headless CMS-categorie en verwerkt moeiteloos grootschalige, complexe en missiekritieke implementaties, terwijl het echte zakelijke bedrijfsprocessen en teamsamenwerking ondersteunt. Contentstacks klanttevredenheid is de hoogste in de sector en het is de geprefereerde API-first CMS voor SAP Cloud.



Over Insight Partners Insight Partners is een toonaangevende venture capital en private equity partij die investeert in snelgroeiende technologie- en softwarebedrijven die transformatie in hun categorie leiden. Insight heeft al in meer dan 300 verschillende bedrijven geïnvesteerd, beheert momenteel meer dan USD 20 miljard aan assets, en is opgericht in 1995. Insight ziet het als zijn missie om succesvolle en visionaire ondernemers te vinden en hen te ondersteunen met hands-on expertise voor langere termijn groei.



Insight's motto is: groei staat gelijk aan mogelijkheden.



Voor meer informatie over Insight en zijn investeringen: www.insightpartners.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2600810-1&h=1626819638&u=http%3A%2F%2Fwww.insightpartners.com%2F&a=www.insightpartners.com] of volg ons op Twitter @insightpartners.



