Inger-Maria Mahlke ontvangt de Deutscher Buchpreis 2018 voor haar roman "Archipel"

De winnares van de Deutscher Buchpreis 2018 is Inger-Maria Mahlke. Zij krijgt deze prijs voor haar roman "Archipel" (Rowohlt).



De motivering van de jury:



"De archipel ligt aan de buitenrand van Europa, de plaats van handeling is het eiland Tenerife. Juist hier concentreren de koloniale geschiedenis en de geschiedenis van de Europese dictaturen in de twintigste eeuw. Inger-Maria Mahlke vertelt op precieze en afgewogen manier over het heden tot terug naar het jaar 1919. In het middelpunt staan drie families uit verschillende sociale klassen, waar de geschiedenis van Spanje haar breuken en wonden achterlaat. Maar het zijn vooral de iriserende details, die deze roman tot een indrukwekkende gebeurtenis maken. Het dagelijkse leven, het gehavende landschap maar ook het licht worden in de taal zintuigelijk waarneembaar. Fascinerend is het oog van de schrijfster voor de fijne vertakkingen in sociale- en familierelaties."



De jury voor de Deutscher Buchpreis 2018 bestaat uit: Christoph Bartmann (Goethe-Institut Warschau), Luzia Braun (ZDF), Tanja Graf (Literaturhaus München), Paul Jandl (recensent), Uwe Kalkowski (Literatuurblog "Kaffeehaussitzer"), Christine Lötscher (recensente), Marianne Sax (Boekhandel Marianne Sax, Frauenfeld).



Voor de prijs waren verder genomineerd: María Cecilia Barbetta, "Nachtleuchten" (S. Fischer), Maxim Biller, "Sechs Koffer" (Kiepenheuer & Witsch), Nino Haratischwili, "Die Katze und der General" (Frankfurter Verlagsanstalt), Susanne Röckel, "Der Vogelgott" (Jung und Jung) en Stephan Thome, "Gott der Barbaren" (Suhrkamp).



Met de Deutscher Buchpreis 2018 bekroont de Stichting van de Börsenverein des Deutschen Buchhandels aan de vooravond van de Frankfurter Buchmesse de Duitstalige roman van het jaar. Sponsor van de Deutscher Buchpreis is de Deutsche Bank Stiftung, andere partners zijn de Frankfurter Buchmesse en de stad Frankfurt am Main. De Deutsche Welle ondersteunt de Deutscher Buchpreis bij media-activiteiten in binnen- en buitenland. https://www.deutscher-buchpreis.de/en



