DAKA Sport tekent contract voor megastore in “The Wall”

DAKA Sport opent in het derde kwartaal van 2019 haar 15de filiaal in “The Wall” bij het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn. De winkel krijgt 3.000 m² vloeroppervlak midden in het grootschalige winkelcentrum op de eerste verdieping. DAKA kan hier haar volledige collectie op het gebied van sport & lifestyle artikelen volgens haar megastore concept presenteren.



“Wij waren direct overtuigd van de locatie bij het zien van de nieuwste plannen voor The Wall”, zegt algemeen directeur Jan-Peter Dankaart van DAKA. “De centrale ligging en het concept van The Wall passen bij de DAKA groeistrategie. Wij willen met onze winkels voor alle inwoners van Nederland goed bereikbaar zijn, idealiter binnen 30 autominuten. Als volgende stap richten we ons op de provincie Noord-Brabant. Daar zijn wij als toonaangevende sport en lifestyle retailer nog niet vertegenwoordigd en zien we ook goede mogelijkheden om fysieke winkels te openen als onderdeel van onze omni-channel strategie.”



Verhuurder Dolf Mook van Urban Interest: “De komst van DAKA met haar specifieke sport en lifestyle assortiment betekent een mooie aanvulling op de andere huurders in deze 850 meter lange eyecatcher langs de druk bereden Rijksweg A2. De populariteit van The Wall is door de recente komst van nieuwe aansprekende huurders, zoals Decathlon, Amac en Mantel, sterk toegenomen. DAKA Sport past daar heel goed bij.”