LyondellBasell start met succes een nieuwe proeffaciliteit voor moleculaire recycling

Bedrijf voltooit volgende stap in het proces voor het, op industriële schaal, omzetten van plastic afval in grondstof



ROTTERDAM, Nederland, 8 september 2020 /PRNewswire/ -- LyondellBasell , een van de grootste kunststoffen-, chemicaliën- en raffinagebedrijven ter wereld, kondigde vandaag de succesvolle start aan van zijn MoReTec moleculaire recyclingfaciliteit in Ferrara, Italië. LyondellBasells gepatenteerde geavanceerde recyclingtechnologie MoReTec streeft ernaar om plastic afval terug te brengen in zijn moleculaire vorm en dit vervolgens als grondstof voor nieuwe plastic materialen te gebruiken.



"Een einde maken aan plastic afval in het milieu en het bevorderen van de circulaire economie zijn voor ons bedrijf belangrijke aandachtsgebieden op het gebied van duurzaamheid," aldus Jim Seward, LyondellBasell Senior Vice President Research & Development (R&D), Technology and Sustainability. "Met onze geavanceerde recyclingtechnologie voor kunststoffen, kunnen we grotere hoeveelheden plastic afval terugbrengen in de waardeketen en nieuwe materialen produceren voor hoogwaardige toepassingen, zodat hun waarde zo lang mogelijk behouden blijft."



De nieuwe plastic materialen die met behulp van LyondellBasells MoReTec-technologie gemaakt worden, kunnen gebruikt worden in voedselverpakkingen en gezondheidsartikelen, waar strenge wettelijke vereisten aan verbonden zijn.



Gebruikmakend van onze wereldwijde technologische voetafdruk



LyondellBasell voert basisonderzoek uit om de polymerenindustrie te leiden naar geavanceerde recycling van kunststoffen. In juli 2018 kondigde LyondellBasell een samenwerkingsverband aan met het Duitse Karlsruhe Institute of Technology (KIT) om de inspanningen op het gebied van moleculaire recycling te bevorderen. Dit samenwerkingsverband heeft de efficiëntie van de MoReTec-technologie op laboratoriumschaal bewezen en in oktober 2019 kondigde het bedrijf de constructie van de Ferrara proefinstallatie aan. Vandaag werken de onderzoeks- en ontwikkelingsteams van het bedrijf in Duitsland, Italië en de Verenigde Staten actief aan het verkennen van mogelijke toepassingen op commerciële schaal.



De proefinstallatie kan tussen de 5 en 10 kilogram (kg) huishoudelijk plastic afval per uur verwerken en bouwt voort op het onderzoek dat tot nu toe is uitgevoerd. Het proefproject heeft tot doel de interactie tussen de verschillende soorten afval in het moleculaire recyclingproces te begrijpen, de verschillende katalysatoren te testen, en de procestemperatuur en benodigde tijd te bevestigen die nodig is om het plastic afval in moleculen te ontbinden. Het doel is om dit in de komende jaren af te ronden en dan te plannen voor een eenheid op industriële schaal.



De ontwikkeling van de MoReTec-technologie maakt deel uit van LyondellBasells inzet voor de conversie van kunststof naar kunststof. De technologische ontwikkeling vormt een aanvulling op de andere circulaire oplossingen van het bedrijf, die helpen bij het verminderen van plastic afval en het bevorderen van de circulaire economie, inclusief:





-- Het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen voor mechanische recycling

In maart 2018 verkreeg LyondellBasell een eigendomsaandeel van 50% in

Quality Circular Polymers (QCP), een joint venture met SUEZ. QCP

gebruikt een mechanisch recyclingproces om premium plastic pellets te

produceren uit verpakkingsafval die gebruikt worden in toepassingen

variërend van elektrische apparaten, wasmiddelflessen en koffers. Het

materiaal wordt op de markt gebracht door LyondellBasell en is momenteel

terug te vinden in onder andere de S'Cure ECO-bagagecollectie van

Samsonite.

-- Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen voor de productie van

kunststoffen In april 2019 produceerde LyondellBasell kunststoffen met

behulp van hernieuwbare grondstoffen, zoals kook- en plantaardige

olie-afval, wat vervolgens gebruikt werd voor voedselverpakkingen,

speelgoed en meubels. Deze producten, op de markt gebracht onder de

merken Circulen en Circulen plus, voldoen aan alle wettelijke vereisten

voor zuiverheid en beschikken over dezelfde hoogwaardige eigenschappen

als nieuwe kunststoffen.

Over LyondellBasell

LyondellBasell is een van de grootste kunststof-, chemische en raffinagebedrijven ter wereld. Met medewerkers over de hele wereld produceert LyondellBasell materialen en producten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van oplossingen voor moderne uitdagingen, zoals het verbeteren van de voedselveiligheid door middel van lichtgewicht en flexibele verpakkingen, het beschermen van de zuiverheid van de watervoorziening door sterkere en veelzijdigere leidingen, het verbeteren van de veiligheid, het comfort en de brandstofefficiëntie van veel auto's en vrachtwagens op de weg, en het waarborgen van de veilige en effectieve functionaliteit in elektronica en apparatuur. LyondellBasell verkoopt producten in meer dan 100 landen en is 's werelds grootste producent van polypropyleenverbindingen en de grootste licentiegever van polyolefinetechnologieën. In 2020 werd LyondellBasell voor het derde achtereenvolgende jaar opgenomen in de lijst van "World's Most Admired Companies" van Fortune magazine. Ga voor meer informatie over LyondellBasell naar www.LyondellBasell.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2909351-1&h=4233566289&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2909351-1%26h%3D992187580%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lyondellbasell.com%252F%26a%3Dwww.LyondellBasell.com&a=www.LyondellBasell.com].



Toekomstgerichte verklaringen

De verklaringen in dit persbericht hebben betrekking op zaken die geen historische feiten zijn, en zijn dienovereenkomstig toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op aannames van het management die op dat moment als redelijk werden beschouwd en die onderhevig zijn aan aanzienlijke risico's en onzekerheden. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen als gevolg van factoren inclusief maar niet beperkt tot ons vermogen om duurzame oplossingen voor plastic afval te ontwikkelen, de succesvolle werking van de beschreven proefinstallatie, en ons vermogen om toepassingen op commerciële schaal te ontwikkelen. Andere factoren waardoor de resultaten wezenlijk kunnen verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen zijn te vinden in de paragraaf "Risk Factors" van ons 10-K-formuliervoor het jaar eindigend op 31 december 2019, en ons 10-Q-formulier voor het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2020, beiden te vinden op www.LyondellBasell.com op de Investor Relations-pagina en op de website van de Securities and Exchange Commission op www.sec.gov [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2909351-1&h=286798477&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2909351-1%26h%3D4071776870%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sec.gov%252F%26a%3Dwww.sec.gov&a=www.sec.gov].



Noot van de redactie: -- Het werk met betrekking tot deze technologie begon in het Houston Technology Center (HTC) in de Verenigde Staten toen een aantal katalysatortypes die mogelijk geschikt zouden kunnen zijn voor moleculaire recyclingtechnologie werden gescreend. -- De ontwikkeling van deze geavanceerde technologie voor het recyclen van kunststoffen op proefschaal, werd in Duitsland voortgezet: LyondellBasells katalysatorsystemen in het R&D-centrum in Frankfurt en de reactor in het Karlsruhe Institute of Technology (KIT). -- De proefinstallatie in Ferrara, Italië, die tussen de 5 en 10 kilogram (kg) huishoudelijk plastic afval per uur kan verwerken, is gebouwd naar aanleiding van dat onderzoek en voert testen uit op de meest veelbelovende katalysatoren. -- De HTC blijft werken aan de katalysatoren, voert testen uit voor plastic afval tot pyrolyse-olie dat als grondstof zal dienen, ontwikkelt nieuwe analytische technieken voor de karakterisering van plastic afval en pyrolyse-olie, en onderzoekt nabehandelingstechnieken voor de pyrolyse-olie om de kwaliteit ervan te verbeteren.



