Darling Ingredients Inc. maakt financiële resultaten van 2e kwartaal 2019 bekend

Constante prestaties met een verbetering in de voedsel- en brandstofsegmenten



IRVING, Texas, 8 augustus, 2019 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. , een mondiale ontwikkelaar en producent van duurzame natuurlijke ingrediënten uit eetbare en niet-eetbare biologische voedingsstoffen evenals maker van een groot aantal ingrediënten en aanbieder van op maat gemaakte oplossingen voor klanten in de farmaceutische-, voedings-, huisdiervoeding-, dierenvoeder-, industriële-, brandstof-, bio-energie- en meststoffen industrie, heeft vandaag haar resultaten bekendgemaakt van het 2(e) kwartaal 2019, dat op 29 juni 2019 werd afgesloten.



Overzicht van het 2(e) kwartaal 2019





-- Omzet $827,3 miljoen

-- Netto-inkomsten van $26,3 miljoen, of $0,16 per verwaterd aandeel onder

GAAP

-- Aangepaste EBITDA van $115,5 miljoen

-- Diamond Green Diesel (DGD) levert $1,25 EBITDA per gallon op

-- Geconsolideerde aangepaste pro-forma EBITDA $159,4 miljoen

-- DGD keerde in april 2019 een bedrag van $17,7 miljoen aan

partnerdividend uit, gevolgd door een dividenduitkering van $37,8

miljoen in juli 2019.

-- Herfinanciering van de Amerikaanse obligaties, verlaging van de

leenkosten en een langere looptijd, en kosten voor schuldaflossing in

het kwartaal.

De netto-omzet in het tweede kwartaal van 2019 bedroeg $827,3 miljoen, in vergelijking met een netto-omzet van $846,6 miljoen gedurende het tweede kwartaal van 2018. De afname van de netto-omzet met $(19,3 miljoen) is voornamelijk te wijten aan een lagere prijsomgeving voor eiwitten en de afstoting door het bedrijf, in mei 2018, van de activiteiten op het gebied van industriële residuen, wat deels wordt gecompenseerd door een toename in de verkoopvolumes van gespecialiseerde diervoeding en de hogere verkoopwaarden voor collageen.



De netto-inkomsten die toe te schrijven zijn aan Darling voor de periode van drie maanden, eindigend op 29 juni 2019, bedroegen $26,3 miljoen, of $0,16 per verwaterd aandeel, in vergelijking met een nettoverlies van $(30,4 miljoen), of $(0,18) per verwaterd aandeel in het 2(e) kwartaal 2018. De toename van de netto-inkomsten t.o.v. dezelfde periode in het boekjaar 2018, laat zich verklaren door het ontbreken van eenmalige kosten die vorig jaar werden gemaakt: schulddelging van $23,5 miljoen inzake de herfinanciering van euro-obligaties, een verlies van $15,5 miljoen t.g.v. de verkoop van dochtermaatschappij Terra Renewal Services, en $15,0 miljoen door herstructurerings- en impairment-lasten t.g.v. de sluiting van de gelatinefabriek Hurlingham in Argentinië.



"De winstcijfers voor het tweede kwartaal zijn over de gehele lijn verbeterd, met een gecombineerde pro-forma aangepaste EBITDA van $159,4 miljoen, inclusief de aangepaste EBITDA van Darling en Diamond Green Diesel en de opbrengst van 13,2 miljoen uit onroerendgoedverkopen in China. Op operationeel vlak had onze wereldwijde destructie-activiteit te maken met negatieve marktomstandigheden voor de prijsstelling van onze afgewerkte producten door de onopgeloste handelsovereenkomsten met China en de aanhoudende gevolgen van de Afrikaanse Varkenspestepidemie," aldus Randall C. Stuewe, Chairman en Chief Executive Officer van Darling Ingredients Inc. "Ons voedselsegment deed het opnieuw uitstekend, de prestaties werden ondersteund door een volumegroei dankzij nieuwe productlanceringen die voornamelijk betrekking hebben op de groei van onze wereldwijde collageen-activiteiten. Ons Fuel-segment liet ook zonder Blender's Tax Credit (BTC) constante prestaties zien.



"Diamond Green Diesel, onze 50/50 joint venture met Valero, deed het ook goed en voldeed aan het verwachte entiteitsniveau van $1,25 EBITDA per gallon. Na afsluiting van het eerste kwartaal ontvingen we eveneens twee partnerdividenden met een totaalbedrag van $55,5 miljoen, waarvan $17,7 miljoen werd gerapporteerd in het tweede kwartaal en de rest in ons derde kwartaal van 2019. Bovendien ligt Super Diamond, ons 400-mm gallon uitbreidingsproject nog steeds op koers om eind 2021 te worden opgestart."



Update per segment - Drie maanden periode jaar-na-jaar





-- Feed Ingredients - EBITDA $64,5 miljoen (daling van 23,2%); omzet

$487,4 miljoen (daling van 2,3%); marge $110,5 miljoen (daling van

14,2%). Verwerkte grondstoffen: stijging van 1,6%.

-- Food Ingredients - EBITDA $50,3 miljoen (stijging van 241,5%); omzet

$274,8 miljoen (daling van 0,7%); marge $60,4 miljoen (stijging van

16,5%). Verwerkte grondstoffen: daling van 4,6%.

-- Fuel Ingredients - EBITDA $11,3 miljoen (daling van 16,5%); omzet $65,0

miljoen (daling van 8,5%); marge $11,7 miljoen (daling van 14,8%).

Verwerkte grondstoffen: stijging van 13,3%.

-- Diamond Green Diesel - EBITDA entiteit $87,8 miljoen; EBITDA-aandeel

Darling $43,9 miljoen (stijging van 254,0%); $1,25 EBITDA per verkocht

gallon

