Bentley Systems kondigt finalisten aan in het Awards-programma Year in Infrastructure voor 2019

EXTON, Pennsylvania, 8 augustus 2019 /PRNewswire/ -- Bentley Systems, Incorporated, de toonaangevende wereldwijde leverancier van uitgebreide software en digitale tweelingdiensten voor het bevorderen van het ontwerp, de bouw en de exploitatie van infrastructuur, heeft vandaag de finalisten in het Awards-programma Year in Infrastructure 2019 aangekondigd. Het jaarlijkse prijzenprogramma is een eerbetoon aan het buitengewone werk van gebruikers van Bentley-software die het ontwerp, de bouw en de exploitatie van infrastructuur over de hele wereld bevorderen. Twaalf onafhankelijke jurypanels van vooraanstaande experts uit de industrie selecteerden de 54 finalisten uit 571 nominaties die werden ingediend door meer dan 440 organisaties in meer dan 60 landen.



De finalisten voor de prijzen bij Year in Infrastructure 2019 voor blijvende digitale verbeteringen aan de infrastructuur zijn:



4D Constructiemodellen





-- ALEC Engineering and Contracting L.L.C. - One Za'abeel - Dubai,

Verenigde Arabische Emiraten

-- CVB JV (Costain, VINCI Construction Grands Projets and Bachy Soletanche

Joint Venture) - Thames Tideway East - Londen, Verenigd Koninkrijk

-- Mortenson | Clark, a Joint Venture - Chase Center & Warriors Kantoor- en

winkelcomplex voor gemengd gebruik - San Francisco, Californië,

Verenigde Staten

Bruggen





-- Italferr S.p.A. - Het nieuwe Polcevera-viaduct - Genua, Ligurië,

Italië

-- Pt Wijaya Karya (Persero) Tbk - Ontwerp en bouw Harbour Road 2 Project -

Noord-Jakarta, Jakarta, Indonesië

-- Shenzhen Municipal Design & Research Institute Co., Ltd. - BIM Ontwerp

en toepassing in het Rapid Transformation Project van de 4th Ring Road

en Dahe Road in Zhengzhou - Zhengzhou, Henan, China

Gebouwen en Campussen





-- Heilongjiang Construction High-Tech Capital Group Co., Ltd. - Slimme en

digitale toepassing in Heilongjiang Construction Industry Modernization

Demonstration Park - Harbin City, Heilongjiang Province, China

-- Johnson Pilton Walker - 6 & 8 Parramatta Square - Sydney, New South

Wales, Australië

-- Voyants Solutions Private Limited - Gedetailleerd ontwerp, aanbesteding

en projectbeheer voor realisering van 12 IT/Hi-Tech parken in Bangladesh

- In 12 districten, Bangladesh

Communicatie- en nutsbedrijven





-- Hebei Huizhi Electric Power Engineering Design Co., Ltd. - Longquan

220kV schakelstation - Xingtai, Hebei Province, China

-- PESTECH International Berhad - Digitalisering van 132/33kV

Gasgeïsoleerd schakelstation in Sibiyu Sarawak - Sibiyu, Sarawak,

Maleisië

-- POWERCHINA Hubei Electric Engineering Co., Ltd. - Technische toepassing

in Miluo Western 220kV Schakelstationproject - Miluo City, Provincie

Hunan, China

Digitale steden





-- CCCC Water Transportation Consultants Co. Ltd. (WTC) - SAPT Automatisch

containerwerf- en woonproject in Pakistan - Karachi, Sindh, Pakistan

-- Chengdu Municipal Engineering Design and Research Institute; Chengdu

Institute of Survey & Investigation - Toepassing van BIM+GIS in

gemeentelijk bouwproject in de wijk Shanbanqiao van Chengdu - Chengdu,

Sichuan, China

-- Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd; Changjiang

Ecological Environmental Protection Group Co., Ltd. - Toepassing van

digitalisering in Jiujiang Smart Water Management Platform - Jiujiang,

Jiangxi, China

Geotechnische engineering





-- Anil Verma Associates, Inc. - Regional Connector Transit Corridor (RCTC)

- Los Angeles, Californië, Verenigde Staten

-- ARUP Singapore Pte Ltd - Tanjong Pagar gemengd ontwikkelingsproject -

Guoco Tower, Singapore

-- Golder Associates (Hong Kong) Limited - Hong Kong MTR West Island Line

Contract 703 -Tunnels Sheung Wan naar Sai Ying Pun- Bodemstructuur

Interactie Analyses - Hong Kong

Fabricage





-- CISDI Engineering Co., Ltd. - Tata Steel TSK Plant No. 2 Hoogovenproject

in India - Kalinga Nagar, Orissa, India

-- Hatch - Zwavelzuurfabriek in de DRC - Katanga, Democratische Republiek

Congo

-- MCC Capital Engineering & Research Incorporation Ltd. - CASTRIP(®)

Ultradunne stripproject van Shagang Group in Zhangjiagang -

Zhangjiagang, Jiangsu, China

Mijnbouw en Offshoretechniek





-- China Ocean Engineering Shanghai Company (COES) - Volledige berging wrak

veerboot Sewol - Offshore Mokpo, Yellow Sea, Gwangju, Zuid-Korea

-- Engenium - Magnetische scheiderinstallatie voor ijzererts - Pilbara,

Western Australia, Australië

-- Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd. - China

Three Gorges New Energy Dalian Zhuanghe III (300MW) Offshore

Windparkproject - Dalian, Liaoning, China

Stroomopwekking





-- China Nuclear Industry 24 Construction Co., Ltd. - Shandong Haiyang

Kerncentrale - Yantai, Provincie Shandong, China

-- Hunan Hydro & Power Design Institute - Hanjiang Yakou Engineeringproject

Scheepvaarthub - Yicheng City, Provincie Hubei, China

-- Sargent & Lundy - Modernisering van Big Bend Elektriciteitscentrale in

Tampa Florida - Apollo Beach, Florida, Verenigde Staten

Projectlevering





-- GHD - Bedrijfsautomatisering om voor elk project een CDE te maken-

Brisbane, Queensland, Australië

-- Mott MacDonald / Systra Designers in samenwerking met Balfour Beatty /

Vinci Joint Venture - Hogesnelheid twee sectoren N1 en N2

hoofdwerkzaamheden Civiel contract - Birmingham, Country North Sectors,

Verenigd Koninkrijk

-- South Carolina Department of Transportation (SCDOT) - Naadloos delen en

integreren van informatie op meerdere platforms met behulp van

ProjectWise - Columbia, South Carolina, Verenigde Staten

Spoorwegen en verkeer





-- Italferr S.p.A. - AV/AC in Zuid-Italië: Traject Napoli-Bari -

Napoli-Bari, Campania-Puglia, Italië

-- Larsen and Toubro Limited, Transportation Infrastructure IC, Railway SBG

- Western Dedicated Freight Corridor of India, CTP-14 Geïntegreerd

pakket (128 km) - Rewari naar Dadri, India

-- Sweco Nederland B.V. - Bergen Light Rail Norway - Bergen, Hordaland,

Noorwegen

Realiteitsmodellering





-- Ala Abdulhadi & Khalifa Hawas Consulting Engineering Company (AHCEC) -

Realiteitsmodellering voor Madinah Al Munawara - Madinah Al Munawara,

Regio Madinah, Saoedi-Arabië

-- MMC Gamuda KVMRT (T) Sdn Bhd - Drone-surveillance voor BIM en GIS

Dataopslag- Malaysian Metro Megaproject - Kuala Lumpur, Maleisië

-- PowerChina ZhongNan Engineering Corporation Limited - Toepassing

digitale platform voor gerichte armoedebestrijding in Shibadong Village

- Huayuan County, Xiangxi Autonomous Prefecture, Hunan Province, China

Prestaties van weg- en spooractiva





-- Lebuhraya Borneo Utara Sdn Bhd - Pan Borneo Highway - Sarawak, Maleisië

-- Main Roads Western Australia - Trafficmap Release Two - Perth, Western

Australia, Australië

-- Transport for London - Stratford Station- Maximalisering capaciteit door

middel van het gebruik van LEGION SpaceWorks - Stratford, London,

Greater London, Verenigd Koninkrijk

Wegen en snelwegen





-- CCCC First Highway Consultants Company Limited - Toepassing van BIM

Design op uitbreiding van JiHe Expressway - Shenzhen, Guangdong, China

-- Chongqing Communications Planning Survey & Design Institute; Guizhou

Communications Construction Group Co., Ltd. - Geïntegreerde toepassing

van BIM in Meitan-Shiqian Expressway - Guizhou, China

-- Foth Infrastructure & Environment, LLC - Foth transformeert, verbindt &

revitaliseert Cedar Falls, Iowa Corridor - Cedar Falls, Iowa, Verenigde

Staten

Structurele engineering





-- FG Consultoria Empresarial - New Patrimonium hoofdkantoor 100%

uitgevoerd in BIM Structural Design - Lagoa da Prata - Lagoa da Prata,

Minas Gerais, Brazilië

-- Sterling Engineering Consultancy Services Pvt. Ltd. - Dhirubhai Ambani

Internationaal Congres- & tentoonstellingscentrum - Mumbai, Maharashtra,

India

-- WSP - WSP levert geoptimaliseerd ontwerp voor complexe kelderverdieping

onder toonaangevende Admiralty Arch - Londen, Verenigd Koninkrijk

Nutsbedrijven en prestaties industriële activa





-- EPCOR Utilities - Implementatie risicogebaseerd vermogensbeheer voor

stroomdistributie - Edmonton, Alberta, Canada

-- Siemens Inc., Gas and Power - Siemens prestatiebeer vermogen bij San

Gabriel Elektriciteitscentrale - Batangas City, Filipijnen

-- Vedanta Limited- Cairn Oil and Gas - Beheerssysteem stromingsgaranties -

Rajasthan-Andhra Pradesh-Gujarat, India

Water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties





-- AECOM Singapore Pte Ltd and Keppel Infrastructure Holdings Pte Ltd -

Keppel Marina East Ontziltingsinstallatie - Singapore

-- Houston Waterworks Team (a Joint Venture of Jacobs Engineering Group,

Inc. and CDM Constructors, Inc.) - Uitbreiding Northeast

Waterzuiveringsinstallatie - Houston, Texas, Verenigde Staten

-- Jacobs - Tuas Waterwinningsinstallatie - Singapore

Water-, afvalwater- en regenwaternetwerken





-- Balfour Beatty, Morgan Sindall, BAM Nuttall Joint Venture - Thames

Tideway Tunnel - Thames Tideway, Londen, Verenigd Koninkrijk

-- Henan Water & Power Engineering Consulting Co., Ltd. -

Beslissingsondersteunend systeem voor noodverwijdering van plotselinge

waterverontreiniging in de middenroute van het zuid-noord-waterproject -

Beijing, China

-- NJS Engineers India P Limited - JICA Assisted Guwahati Water Supply

Project - Guwahati, Assam, India

De finalisten zullen hun projecten presenteren in het kader van aanverwante infrastructuurfora bij het Congres Year in Infrastructure 2019 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2545897-1&h=253659009&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2545897-1%26h%3D1243925646%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fyii.bentley.com%252F%26a%3DYear%2Bin%2BInfrastructure%2B2019%25C2%25A0Conference&a=Congres+Year+in+Infrastructure+2019] van Bentley, dit jaar te houden van 21 tot en met 24 oktober in Singapore bij het Marina Bay Sands Expo and Conference Center.



Chris Barron, Chief Communications Officer van Bentley Systems, zei: "We zijn verheugd om de finalisten van het awards-programma van dit jaar te feliciteren met hun uitstekende werk met de Bentley-technologie, en om deelnemers aan de conferentie de gelegenheid te bieden de finalisten te ontmoeten en hun projectpresentaties te bekijken, die werkelijk uitstekende digitale vooruitgang in infrastructuur vertegenwoordigen."



Het thema van het Congres Year in Infrastructure 2019 is Advancing BIM through Digital Twins. Op de agenda staan:





-- Presentaties door experts uit de branche -- Dr. Ayesha Khanna,

medeoprichter en CEO van ADDO AI en Keith Clarke, CBE, FREng, FICE,

RIBA, voorzitter van Forum of the Future

-- Digital Advancement Academies

[https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2545897-1&h=3285698619&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2545897-1%26h%3D482651

679%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fyii.bentley.com%252Fen%252Facademies-overv

iew%26a%3DDigital%2BAdvancement%2BAcademies&a=Digital+Advancement+Academ

ies] ― interactieve leersessies onder leiding van experts op het

gebied van BIM-ontwikkeling, bouw, constructie, onderzoek naar digitale

vooruitgang, procesindustrieën en realiteitsmodellering

-- Technologiedemonstraties en discussies van Bentley's strategische

partners -- Microsoft, Siemens en Topcon

-- Mogelijkheden voor deelnemers om de presentaties van de finalisten van

de prijs te bekijken en elkaar te ontmoeten voor een-op-een discussies

-- Informatieve masterclasses, branchefora en paneldiscussies

-- Prijsuitreiking en gala met aankondiging van de winnaars bij Year in

Infrastructure

Meer over het Year in Infrastructure 2019 Awards-programma en Congres [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2545897-1&h=2929045497&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2545897-1%26h%3D3644760381%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fyii.bentley.com%252Fawards%26a%3DMore%2Babout%2Bthe%2BYear%2Bin%2BInfrastructure%2B2019%2BAwards%25C2%25A0Program%25C2%25A0and%2BConference&a=Meer+over+het+Year+in+Infrastructure+2019+Awards-programma+en+Congres]



Afbeelding:

Winnaars van het Awards-programma van Bentley Year in Infrastructure 2019 worden aangekondigd tijdens een gala bij het Congres Year in Infrastructure 2019 van Bentley, van 21 tot 24 oktober in Singapore bij de Marina Bay Sands. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2545897-1&h=1199018988&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2545897-1%26h%3D3195384553%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252F-%252Fmedia%252FImages%252FPress%252520Release%252520Images%252F2018%252520release%252520images%252FYII%252520Press%252520Releases%252F2018%252520Winners%252520release%252F2018_winner_photo-1920x1080%26a%3DWinners%2Bin%2BBentley%2527s%2BYear%2Bin%2BInfrastructure%2B2019%2BAwards%2Bprogram%2Bwill%2Bbe%2Bannounced%2Bat%2Ba%2Bgala%2Bduring%2BBentley%2527s%2BYear%2Bin%2BInfrastructure%2B2019%2BConference%252C%2BOctober%2B21-24%2Bin%2BSingapore%2Bat%2Bthe%2BMarina%2BBay%2BSands.%2B&a=Winnaars+van+het+Awards-programma+van+Bentley+Year+in+Infrastructure+2019+worden+aangekondigd+tijdens+een+gala+bij+het+Congres+Year+in+Infrastructure+2019+van+Bentley%2C+van+21+tot+24+oktober+in+Singapore+bij+de+Marina+Bay+Sands.]



