"VHOOP" van Virfit, de eerste slimme hoelahoep met IoT-functie ter wereld

SEOUL, Zuid-Korea, 8 augustus 2019 /PRNewswire/ -- Virfit heeft in april van dit jaar deelgenomen aan FIBO (Internationale handelsbeurs voor fitness in Keulen, Duitsland), en kreeg veel aandacht tijdens de show. In juli werd VHOOP met succes gelanceerd in Europa via Bodyhoop (www.bodyhoop.nl [http://www.bodyhoop.nl/]), dat tijdens de FIBO een exclusief distributiecontract tekende voor Europa.



De slimme hoelahoep, VHOOP van Virfit, maakt het mogelijk om real-time monitoring van uw fitnessactiviteiten te volgen door verbinding te maken met de VHOOP-app op uw smartphone. Na de officiële lancering in Europa is Virfit van plan om nieuwe functies in de app te introduceren waarmee gebruikers hun lichaamsomvang kunnen invoeren en updaten om zo hun voortgang te zien. Ook komt er een community-functie zodat alle VHOOP-gebruikers hun ervaringen en kennis met elkaar kunnen delen.



Trainingsgegevens worden dagelijks, wekelijks en maandelijks vastgelegd. Alle VHOOP-gebruikers staan in de wereldranglijst, zo worden gebruikers aangemoedigd om elke dag te trainen. De VHOOP hoelahoep zelf is een fitness of gewogen hoelahoep voor volwassenen en heeft volwassen maten. Het speciale model nodigt gebruikers uit om hun buikspieren en kern te versterken, terwijl op cruciale plekken een bindweefselmassage wordt gegeven.



Virfit biedt enkele trainingsvideo's aan in de app waar verschillende oefeningen met behulp van de VHOOP worden geïntroduceerd.



Dhr. Yoon Moohyun, CEO van Virfit, zei: "We blijven werken aan slimme hulpmiddelen voor hometrainers, zoals de hoelahoep, en proberen een oplossing te bedenken die mensen aanmoedigt om continu te trainen terwijl ze genieten van oefeningen op basis van slimme functies."



VHOOP is in juli 2017 gestart met Kickstarter, een crowdfundingsplatform in de VS. Bodyhoop.nl werkt aan de officiële lancering in Europa om ervoor te zorgen dat Europeanen binnenkort hun VHOOP kunnen aanschaffen. De VHOOP-applicatie kan gratis worden gedownload op Android- en Apple-apparaten.



E-mail: info@virfit.net [mailto:info@virfit.net] / Website: http://vhoop.net/ [http://vhoop.net/]



Europese distributeur:

E-mail: info@bodyhoop.nl [mailto:info@bodyhoop.nl] / Website: bodyhoop.nl [http://bodyhoop.nl/]



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/955211/Virfit_FIBPO.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/955211/Virfit_FIBPO.jpg]



