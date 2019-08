Supermicro levert nu op AMD EPYC(TM) 7002 Series Processor-gebaseerde systemen aan klanten die hun datacentra willen transformeren

Nieuwe Supermicro H12 A+ Servers leveren benchmarks van recordhoogte en superieure prestaties met de AMD EPYC(TM) 7002 Series Processors



SAN JOSE, Californië, 8 augustus 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), een wereldleider in bedrijfscomputing, opslag, netwerkoplossingen, en groene computertechnologie, lanceerde vandaag zijn eerste groep [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2545408-1&h=972280368&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2545408-1%26h%3D3169352854%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Faplus%252Fsolutions%252Fsp3%26a%3Dfamily&a=groep] van nieuwe H12 generation A+ Servers die geoptimaliseerd zijn om een nieuw niveau van integratie en superieure prestaties voor moderne datacentra te leveren door middel van AMD EPYC((TM)) 7002 Series Processors.



Supermicro's nieuwe H12 A+ Servers met 2nd Gen AMD EPYC(TM)-processors zullen, met het dubbele aantal kernen, naar verwachting maximaal twee keer de prestaties leveren(i) die de 1st Gen AMD EPYC(TM) Processor-gebaseerde systemen leverden. Met deze nieuwe A+ Servers, kunnen klanten ook verbeterde prestaties van de GPU-accelerator verwachten evenals maximaal vier keer de piek FLOPS per socket.(ii)



Prestaties van recordhoogte



Supermicro leverde nieuwe, recordhoge benchmarks voor zijn nieuwe H12 A+ Servers in de categorieën TPCx-IoT en TPC-DS. Voor TPCx-IoT werd een prestatie van 472200.88 IoTps gerealiseerd op Supermicro's H12 TwinPro(TM) 2U 4-node server waar snellere IoT-gateway data-analyse van cruciaal belang is voor de komende explosie van IoT-toestellen. Dit komt vooral door de enorme toename van de bandbreedte als gevolg van de 5G-netwerken. Een nieuw wereldrecord voor TPC-DS werd bereikt met behulp van een Supermicro H12 A+ BigTwin-systeem. Deze server levert de hoogste prestaties en laagste prestatie per dollar voor een 10TB database met een hogere QphDS-doorvoer van 64% (Composite Query per Hour Metric) en een besparing van $ 0,05 per QphDS ten opzichte van de vorige wereldrecordhouders.



"Supermicro's toonaangevende H12 A+ servers die gebruik maken van AMD's EPYC 7002 Series Processors zorgen voor een ideale combinatie van functies voor moderne datacentra waaronder robuuste virtualisatieprestaties, tot 64 hoogwaardige kernen per socket, maximaal 128 threads per socket, en ingebouwde schijfcontrollers om het aantal knelpunten in geheugentoegang te verminderen," aldus Ismail Sayeeduddin, Corporate Vice President, Sales en Business Operations. "Supermicro's H12 A+ servers zijn verkrijgbaar in meerdere geoptimaliseerde configuraties en opslagdichtheden om tegemoet te komen aan de eisen van de klant."



Daarnaast bieden deze nieuwe Supermicro A+ Servers verbeterde flexibiliteit en een beter reactievermogen voor het datacenter met een uitgebreide en uitgebalanceerde functieset van I/O, geheugen, en beveiligingsmogelijkheden. Als de eerste generatie systemen met PCI-E(®) 4.0 ondersteuning, beschikken deze A+ Servers over een groot geheugen van maximaal vier terabytes (4TB) per socket, en met een snel DDR4-geheugen van maximaal 3200 MHz.



"We zijn blij en dankbaar voor het feit dat onze partners de lancering van de AMD EPYC 7002 Series Processors ondersteunen," zei Scott Aylor, Corporate Vice President en General Manager, Datacenter Solutions Group, AMD. "Hun EPYC-gebaseerde oplossingen staan klaar om een nieuwe standaard te leveren voor klanten met moderne datacentra. Met twee keer de hoeveelheid kernen, baanbrekende prestaties en ingebouwde beveiligingsfuncties, geleverd door een toonaangevende architectuur, kunnen klanten de bedrijfsvoering van hun datacenter transformeren overeenkomstig het tempo van hun bedrijf."



Supermicro biedt een toonaangevende portefeuille met AMD EPYC((TM))-gebaseerde systemen en Server Building Block Solutions®. Van mainstream met één socket en WIO-servers tot hoogwaardige Ultra-serversystemen en systemen met meerdere knooppunten, waaronder BigTwin(TM) en TwinPro(TM), Supermicro zorgt ervoor dat klanten oplossingen kunnen bouwen voor de optimalisatie van toepassingen met een veelheid aan mogelijke configuraties.



Deze nieuwe 2(st) Gen AMD EPYC((TM))-processors zijn ook socket-compatibel met de Supermicro H11 generatiesystemen (drop-in ondersteuning voor board ver. 2.x). Dit biedt nieuwe en bestaande klanten op de H11 gen systemen een snel upgrade-traject wanneer PCI-E(®) 4.0-ondersteuning niet noodzakelijk is. Bestaande Supermicro H11-oplossingen zijn nog steeds zeer concurrerend in de markt omdat ze ondersteuning kunnen bieden aan een geheugen van maximaal DDR4-3200MHz.(iii)



Over Super Micro Computer, Inc. (SMCI) Supermicro®, de toonaangevende innovator op het gebied van krachtige en zeer efficiënte servertechnologieën, is een vooraanstaande aanbieder van geavanceerde Server Building Block Solutions® voor datacentra, Cloud Computing, Enterprise IT, Hadoop/Big Data, HPC en geïntegreerde systemen wereldwijd. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu door middel van het "We Keep IT Green®" initiatief en biedt klanten de meest energiezuinige, milieuvriendelijke oplossingen die er op de markt beschikbaar zijn.



Supermicro, BigTwin, TwinPro, Server Building Block Solutions, en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.



AMD, het logo van de AMD-pijl, EPYC en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere productnamen die in deze publicatie worden gebruikt zijn alleen bedoeld voor identificatiedoeleinden en kunnen de handelsmerken van hun respectieve bedrijven zijn.



Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.



(i) Projecties op 3 juli 2019 voor AMD EPYC processors waarbij gebruik gemaakt werd van computermodellering van preproductie-onderdelen en interne testresultaten van SPECrate®2017_int_base. Resultaten kunnen variëren met het testen van productiesilicium. EPYC 7601-resultaten van juli 2019 http://spec.org/cpu2017/results/res2019q2/cpu2017-20190411-11817.pdf. SPEC®, SPECrate® en SPEC CPU® zijn geregistreerde handelsmerken van de Standard Performance Evaluation Corporation. Ga voor meer informatie naar www.spec.org. ROM-23



(ii) Geschatte generatieverhoging op basis van AMD interne ontwerpspecificaties voor "Zen 2" in vergelijking met "Zen". "Zen 2" heeft 2x de kerndichtheid van "Zen", en wanneer vermenigvuldigd met 2x piek FLOPS per kern, op dezelfde frequentie, resulteert dit in 4x de FLOPS in doorvoer. De werkelijke resultaten met productiesilicium kunnen variëren.



(iii) Enkele ondersteunde functies en de functionaliteit van de tweede generatie AMD EPYC(TM) processors (met codenaam "Rome") vereisen bij gebruik van een moederbord ontworpen voor de eerste generatie AMD EPYC 7000 Series Processor, een BIOS-update van de fabrikant van uw server. Voor een moederbord ontworpen voor "Rome"-processors moeten alle beschikbare functionaliteiten ingeschakeld worden. ROM-06



